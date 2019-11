Pornoskuespillerne raser mot forskjellsbehandling

Hundrevis av pornostjerner får nå sine Instagram-kontoer sperret. Over hundre tusen skuespillere er også stengt ute fra populær betalingstjeneste.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge BBC reagerer nå flere pornoskuespillere og sexarbeidere på at deres Instagram-kontoer blir sperret.

Den siste tiden har hundrevis av Instagram-kontoer tilhørende sexarbeidere og pornoskuespillere blitt slettet. Flere av dem reagerer nå på at de blir forskjellsbehandlet, og mener mange kjendiser deler verre bilder enn de selv gjør - og at de kommer unna med det.

- Jeg kunne ha drevet min Instagram-konto som Sharon Stone, eller en hvilken som helst annen verifisert konto, men realiteten er at kontoen ville blitt slettet, sier den amerikanske pornoskuespilleren Alana Evans til BBC.

I tillegg til å være skuespiller, er hun også president i pornoskuespillernes forening Adult Performers Actors Guild.

Les også - Disse sexdukkene kan forandre alt

- Har slettet 1300 personer

Alana Evans er ifølge BBC en av dem som nå tar et oppgjør med Instagram, fordi de stenger så mange fra bransjen ute fra plattformen. Hun har laget en liste med over 1300 personer i bransjen som hevder at deres kontoer har blitt slettet av Instagram for brudd på reglementet - til tross for at de hevder de ikke skal ha vist nakenhet eller sex på kontoen.

- De diskriminerer oss fordi de ikke liker levebrødet vårt, sier Evans.

I mai i år demonstrerte også flere sexarbeidere utenfor Instagrams europeiske hovedkvarter i London fordi deres brukerkontoer ble blokkert av sosiale medier-giganten.

Hadde 900.000 følgere - ble slettet

Evans sier til BBC at hun ble spesielt oppgitt da Instagram slettet kontoen til pornoskuespilleren Jessica Jaymes etter at hun døde i september i år. Hun hadde over 900.000 følgere da hun døde.

- Da jeg så at Jessicas konto ble slettet, ble hjertet mitt knust. Det var det siste strået, sier Evans.

Instagram har senere åpnet kontoen til Jaymes igjen.

Evans forteller også at de er blitt utsatt for større kampanjer, der en eller flere personer har startet koordinerte aksjoner for å rapportere inn brukere og bilder fra folk i porno- og sexindustrien.

Pornoskuespilleren hadde over 900.000 følgere på Instagram, da hun døde i september i år. Foto: Instagram: @theofficialjessicajaymes •

En av de første som ble utsatt for en slik kampanje er pornoskuespilleren Ginger Banks.

- Når du har brukt tid og krefter på å bygge en konto med over 300.000 følgere, og den blir slettet, da føler du deg overmannet. Selv om du følger reglene, så får du fortsatt kontoen din sperret. Og det er det som gjør det så frustrerende, sier hun.

Les også Pornostjerne kom seg inn i politiets aller helligste

Ginger Banks mener at Instagram er med på å marginalisere disse grupperingene ved å slette kontoene, og at de også tar fra dem deres markedsføringskanal.

- De som rapporterer oss forstår ikke at inntektene til disse menneskene blir berørt, eller så bryr de seg ikke. De mener vi ikke skulle hatt disse jobbene, eller at de skulle eksistert, sier hun til BBC.

Les også Fikk nok av det religiøse livet - ble pornostjerne

Har hatt seks Instagram-kontoer

Ginger Banks skriver på Instagram denne uken at profilen hun nå har, er hennes sjette profil på bildedelingstjenesten.

- Jeg har aldri publisert et eksplisitt seksualisert bilde på min Instagram-konto. Men selv et bilde av meg i leggings kan være ekstremt provoserende for noen, og verd å rapportere. Vi lar disse selskapene får bestemme hva som er kunst og hva som er pornografi, og deretter ble vi straffet for det, sier Ginger Banks. Foto: Instagram: @thegingerbanks

Internett har endret pornoindustrien og har også gjort at flere sexarbeidere nå jobber alene, uavhengig av andre. De bruker webcam, abonnementstjenester og video-plattformer. Mange av dem bruker Instagram for å vise seg selv frem, og for å promotere sine ulike kanalene.

Les også Sexologene avliver 10 vanlige sexmyter

Og dermed blir også størrelsen på Instagram-kontoen viktig. Ifølge BBC blir ofte størrelsen på en skuespillers Instagram-konto tatt med i betraktningen når de leier inn skuespillere til filmer. Derfor betyr også en stenging av kontoen at de mister kontakten til kundene, markedet og inntektene.

Selv om det naturlig nok foregår overtramp, mener flere skuespillere ifølge BBC at retningslinjene er for vage og at man er for inkonsekvente med tanke på hvordan de blir håndhevet.

De hevder også at flere kjendiser får lov til å gå mye lengre på sine kontoer enn det pornostjerner og sexarbeidere gjør, uten at de blir straffet for det.

- Jeg har aldri publisert et eksplisitt seksualisert bilde på min Instagram-konto. Men selv et bilde av meg i «leggings» kan være ekstremt provoserende for noen, og verd å rapportere. Vi lar disse selskapene får bestemme hva som er kunst og hva som er pornografi, og deretter ble vi straffet for det, sier Banks.

- Behandler publikum som barn

- Det finnes en kultur i Silicon Valley som tenderer til å behandle publikum som barn, sier journalisten Gustavo Turner, i bransjebladet XBIZ, til BBC - og viser blant annet til følgende eksempel.

- Facebook lanserer en datingtjeneste som de kaller Crushes, samtidig som de har strenge regler for seksualisert chatting, selv mellom samtykkende voksne, og til og med når det ikke er kommersielt, sier Turner.

Les også Pornostjernen Stormy Daniels vil få fire millioner etter å ha blitt arrestert på en stippeklubb

Instagram eies av Facebook, og en talsperson for selskapet sier til BBC at de har klare regler for hva de aksepterer av innhold.

- Med et så globalt og mangfoldig samfunn, har vi vært nødt til å sette regler rundt nakenhet og seksuell oppfordring for å forsikre oss om at innholdet er passende for alle, spesielt de unge, opplyser Facebook.

- Vi vil derfor ta grep på innhold som blir rapportert inn til oss som bryter disse reglene. VI gir også folk muligheten til å anke avgjørelsen og vi gjenoppretter også innholdet hvis vi fjerner noe ved en feil.

Stengt ute av PayPal

Men det er ikke bare på Instagram at pornoindustrien merker endringer.

For to uker stengte den store amerikanske betalingstjenesten Paypal sine tjenester overfor skuespillere som bruker verdens største pornonettside, Pornhub, melder Reuters.

- Etter en anmeldelse fant vi ut at PornHub har gjort enkelte forretningsutbetalinger gjennom PayPal uten å be om vår tillatelse. Vi har derfor tatt grep for å stoppe disse transaksjonene fra å finne sted, uttaler PayPal om PornHub, som i 2018 hadde 33 milliarder sidevisninger.

PornHub, som eies av selskapet MindGeek med hovedkvarter i Luxembourg har uttalt at de er «forferdet over PayPals avgjørelse om å stoppe utbetalinger til over hundre tusen skuespillere som er avhengige av dem for sitt levebrød».

Pave Frans mener at sjefene i teknologiselskaper burde holdes ansvarlig for å beskytte barn fra pornografi på internett. - Jeg ber dem om å ta ansvaret for de mindreårige, deres integritet og deres fremtid, uttalte pave Frans på en kongress i Vatikanet for to uker siden. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

Paven: - Teknologiselskaper burde holdes ansvarlig

Ifølge New York Post kom PayPals avgjørelse samme dag som pave Frans uttalte at sjefene i teknologiselskaper burde holdes ansvarlig for å beskytte barn fra pornografi på internett. Han ba også selskapene om å gjøre mer for å bekjempe barnepornografi og for å identifisere alderen på brukerne.

- Jeg ber dem om å ta ansvaret for de mindreårige, deres integritet og deres fremtid, uttalte pave Frans på en kongress i Vatikanet.

Paven uttalte at det er skremmende at pornografi er så tilgjengelig for mindreårige, og at det kan lede dem til alvorlig avhengighet, voldelig oppførsel og urolige emosjonelle og seksuelle forhold, ifølge Vatikan News.