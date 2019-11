Pornostjerne ble funnet død - nå er dødsårsaken klar

To måneder etter at Jessica Jaymes ble funnet død, er det blitt kjent hva hun døde av.

LOS ANGELES (Nettavisen): I august ble stjernepornoskuespilleren Jessica Jaymes funnet død i sitt eget hjem i San Fernando Valley ved Los Angeles.

Det var venner som fant pornostjernen død, etter at de oppsøkte hjemmet hennes ettersom det hadde gått flere dager siden de hadde hørt noe fra Jaymes, som egentlig heter Jessica Michael Redding.

Det ble meldt at det ikke var mistanke om noe kriminelt, og nå har dødsårsaken blitt kjent.

I en rapport fra rettsmedisineren i Los Angeles, som The Blast har fått tilgang til, kommer det fram at Jaymes døde av at massivt anfall.

Kronisk misbruk av akohol over flere år bidro også til dødsfallet. Obduksjonsteknikerne skriver at pornoskuespilleren døde av naturlige årsaker.

Da dødsfallet ble kjent, skrev mange medier at Jaymes var 43 år da hun døde, men i obduksjonsrapporten står det at hun var 40, skriver ABC7 News.

Det var Dagbladet som omtalte dødsårsaken først i Norge.

Jessica Jaymes startet pornoskuespillerkarrieren i 2002. To år senere fikk hun sitt første gjennombrudd da hun stakk av med prisen som «Årets Hustler Honey» og månedens «Penthouse Pet».

Jessica Jaymes er også kjent for å være Hustlers første kontraktsmodell. Hun skal ha spilt i over 200 pornofilmer.

Hun har også medvirket iTV-serier som «Weeds» og «Celebrity Rehab Sober House», og var i en årrekke en av verdens mest profilerte pornoskuespillere.