Pornostjerne: - Marilyn Manson fantaserte om å brenne meg levende

- Vårt forhold var veldig merkelig, sier pornostjernen Jenna Jameson (47).

NEW YORK (Nettavisen): Den amerikanske musikeren, forfatteren og produsenten Marilyn Manson er under massivt press etter at flere av hans tidligere kjærester nå står frem og anklager ham for både voldtekt, vold, og seksuelle overgrep.

- Jeg ble hjernevasket og manipulert

I en instagram-post på mandag hevder skuespilleren Evan Rachel Wood, kjent fra blant annet «Westworld», at hun ble misbrukt av Marilyn Manson da de to datet hverandre.

De to datet hverandre fra 2007 og frem til 2010, da de forlovet seg, men de gjorde det slutt senere samme året.

Evan Rachel Wood forteller at han begynte å bearbeide henne allerede da hun var en tenåring, og at hun var gjennom et «forferdelig misbruk» i årevis.

- Jeg ble hjernevasket og manipulert til underkastelse, skriver hun på Instagram.

- Fantaserte om å brenne meg levende

I et intervju med Daily Mail snakker også pornoskuespilleren Jenna Jameson ut om det svært spesielle forholdet hun hadde med Marilyn Manson.

47 år gamle Jameson forteller blant annet at Manson likte å bite henne mens de hadde sex.

- Vi datet ikke lenge fordi jeg avbrøt det etter at han nonchalant sa at han fantaserte om å brenne meg levende, forteller Jameson til avisen.

De to datet hverandre helt tilbake tilbake i 1997.

- Blåmerkene var ikke morsomme

- Når han først begynte å snakke voldelig til meg, sa jeg bare ... farvel Brian. Også blåmerkene jeg fikk fra ham da han bet meg, var heller ikke morsomme, sier Jameson til avisen.

Hun forteller at han ikke tok bruddet ille opp.

- Det gjorde ham ikke noe. Han gikk videre. Jeg er sikker på at han hadde mange muligheter på den tiden. Det var mens han var på høyden, sier Jenna Jameson til Daily Mail.

Fjernet fra to TV-serier

The Guardian skriver på tirsdag at Marilyn Manson nå er fjernet fra flere amerikanske TV-serier etter påstander om misbruk.

Musikerens opptredener på American Gods and Creepshow vil ikke sendes etter påstander fra fem kvinner, som Manson benekter, skriver avisen.

