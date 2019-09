Pornosvindlere jager tenåringer på TikTok

Pornosvindlere har nå gjort sitt inntog i den populære appen TikTok.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge Huffington Post blir flere amerikanske tenåringer utsatt for svindelen, som involverer både etterligning, sexting og Snapchat.

Svindelmetoden ble først meldt om i en rapport på nettstedet Tenable.

TikTok: - Et tilfluktssted for svindlere

- TikTok er en enorm plattform med svært mange brukere som er veldig engasjerte og aktive. Men det kommer snart til å bli et tilfluktssted for svindlere, sier forfatteren av rapporten, forskningsingeniør Satnam Narang ved Tenable, til Huffington Post.

TikTok, tidligere kjent som Musically, er et sosialt medie der alle medlemmer kan legge ut korte videosnutter. Ifølge en rapport publisert av NRK i sommer, er appen like populær som Snapchat blant norske tiåringer.

Har du tips om TikTok, kontakt meg på morten.karlsen@nettavisen.no

I en rapport publisert av Wall Street Journal i juni i år, heter det også at appen er lastet ned hele 1,2 milliarder ganger siden oppstarten i 2018.

I juli laget NRKbeta den første topplisten over de mest fulgte nordmennene på TikTok, som viser at åtte av de mest fulgte kontoene i Norge har fra 292.000 til 2 millioner følgere.

Forskningsingeniøren Satnam Narang ved Tenable har publisert sine funn rundt pornosvindel i en todelt rapport. I rapporten går han i detalj gjennom hvordan selve svindelen skjer. Foto: Tenable.com

Slik skjer pornosvindelen

Satnam Narang har publisert sine funn rundt pornosvindlerne i en todelt rapport på Tenable. I rapporten går han i detalj på hvordan selve svindelen skjer:

Svindlerne lager seg en Tik Tok-konto og fyller den med videoer som de har stjålet fra tilfeldige kvinner - videoer som vanligvis viser dem mens de danser, eller der de trener i avslørende bekledning.

Deretter bruker de teksting som ofte inkluderer hashtagger som lett fanges opp av algoritmene i TikTok. De prøver på denne måten igjen å lede brukerne inn på separate Snapchat-profiler med beskjeder som «Waiting in my 18+ Snapchat» eller «More n.u.d.e items in my Snapchat», heter det i rapporten.

Ifølge Huffington Post er denne måten å dele sexrelaterte ord på, en vanlig strategi for å omgå spam-filtre.

Satnam Narang har publisert sine funn rundt pornosvindlerne i en todelt rapport på Tenable. I rapporten går han i detalj om hvordan selve svindelen skjer: Foto: Twitter

Kan bli lurt i to retninger

De TikTok-brukerne som lar seg lure, kommer deretter til den promoterte Snapchat-siden. Herfra kan de ende opp med å bli lurt i to retninger, skriver Huffington post.

Den ene parten får se en story eller en midlertidig post med en lettkledd kvinne, hentet fra en stjålet video, med en tekstmelding som reklamerer for et premium Snapchat-medlemskap.

Snapchat har derimot ikke noe premiumversjon av appen, men noen selger tilgang til private kontoer der de hevder å publisere innhold som er av pornografisk karakter.

Brukerne vil deretter bli bedt om å sveipe opp på Snapchat-storyen for å få tilgang til en hyperlink, noe som ikke er tilgjengelig via Tik Tok. Gjennom denne hyperlenken havner man på et online betalingssystem som for eksempel PayPal.

- Som man kan skjønne, så vil ikke de som her betaler for en angivelig premium Snapchat-tilgang få noe i retur, skriver Narang i sin rapport.

I en rapport publisert av Wall Street Journal i juni i år, heter det at appen TikTok er lastet ned hele 1,2 milliarder ganger siden oppstarten i 2018. Foto: Sensortower

Han sier at prisen ungdom lar seg lure til å betale for denne tilgangen, ligger på mellom 5 og 20 dollar, eller fra 45 til 180 norske kroner.

Så lenge det er penger å tjene, så kommer pornosvindlere til å finne måter å utnytte plattformen på.

Lover å publisere pornografisk innhold

Alternativt vil de som lar seg lure bli involvert i en markedsførings-svindel som er litt mer komplisert, men desto mer lukrativ for svindlerne.

Det det her er snakk om, er at folk lures inn på en story på Snapchat hvor man lover å publisere pornografisk innhold for de som sveiper oppover. De som gjør dette, vil derimot bli fraktet videre til en datingside for voksne.

Ifølge Narang får svindlerne en til tre dollar for hver person som blir medlemmer av denne nettsiden. Hvis noen av dem legger igjen kredittkort-informasjonen på nettsiden, kan svindlerne få hele 50 dollar per person som gjør dette.

Foto: Tenable.com

Falsk konto fikk halv million følgere

Huffington Post skriver at det er svært effektivt å bygge opp kontoer med mange følgere om man utgir seg for å være en vakker kvinne.

En konto som ga seg ut for å være YouTube-stjernen Liza Koshy ble godkjent av TikTok og fikk over en halv million følgere, før den ble avslørt som falsk. Ifølge nettstedet er det også enklere å gå viralt på TikTok enn andre plattformer.

Les: - Google og Facebook vet hva slags porno du ser på

Pornosvindel-kontoene som Satnam Narang avdekket på TikTok, hadde i gjennomsnitt rundt 650 følgere. Dette er kontoer som, om den hadde dukket opp på Instagram, knapt nok hadde fått noen følgere.

En talsperson for TikTok uttaler til Huffington Post at de har strenge regler og gode rutiner for å forhindre svindel.

- Vi flagger og fjerner de fleste spam-kontoene før de kan nå ut til våre brukere og vi jobber hele tiden med å forbedre sikkerheten vår.

På bare ett år har TikTok slått seg opp som en av de største appene i verden. Foto: Instagram:TikTok

Narang tror derimot ikke at de vil bli kvitt problemer med pornosvindlerne med det første.

- De vil fortsette å finne unike måter å komme seg rundt og forbi TikToks sikkerhetsmetoder. Så lenge det er penger å tjene, så kommer de til å finne måter å utnytte plattformen på, sier Narang til Huffington Post.

Råd til de som er på TikTok

Lisa Forte, partner ved Red Goat Cyber Security, sier til Forbes at hun har følgende råd til de som befinner seg på TikTok.

- Enhver uoppfordret kontakt over sosiale medier eller videoplattformer bør alltid håndteres med ekstrem forsiktighet. Du bør være spesielt oppmerksom hvis du blir spurt om du vil bli med dem over på en annen plattform, bedt om å betale ut penger eller komme med annen personlig informasjon, sier Forte.

Lisa Forte, partner ved Red Goat Cyber Security, har flere gode råd til de som befinner seg på TikTok. Foto: red-goat.com

Hun ber folk huske på at alle kan lage seg en profil på nettet og at det ikke er noen måter å garantere at vedkommende er den de sier de er.

- Dette er en gammel svindelmetode som er blitt oppdatert for den moderne tidsalderen - og den treffer tusenvis av mennesker hver dag, sier Forte.

- TikTok er nok noenlunde trygt

Nettavisen har også vært i kontakt med Kjellaug Tonheim Tønnesen, faglig leder i Barnevakten, for å få hennes syn på TikTok:

- På spørsmål om TikTok er et trygt sted for barn, spørs det hva man mener med trygt, og hva man mener med barn. Det er ekstremt mange brukere i alle aldre på TikTok. TikTok er nok noenlunde trygt hvis man tar sine forhåndsregler og begrenser profilen sin til privat og så videre. Men noen av eksemplene over er jo nesten umulig å beskytte seg fra for barn, for det er ikke lett å se forskjell på en falsk profil og en ekte, opplyser Tønnesen til Nettavisen.

Les: Er du pornodeppa?

- TikTok har ekstremt mange unge brukere i Norge, og har en stund vært det mest populære og kanskje første sosiale mediet barn bruker, altså langt ned i småskolen. Men TikTok er av tilbyder merket 13 års aldersgrense basert på personvern. Tilbyderne merker ut fra egnethet/hvem den passer for og Apple har merket den 12+ mens i GooglePlay er den av PEGI merket med «Parental Guidance», opplyser Tønnesen.

- Til barna vil jeg si; Aldri gi fra deg informasjon fra bankkort eller annen privat informasjon om deg selv til fremmede på nett, sier pressekontakt Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten. Foto: Studio1 fotografene

Den faglige lederen i Barnevakten har følgende oppfordring til barn og foreldre:

- Til barna vil jeg si: Aldri gi fra deg informasjon fra bankkort eller annen privat informasjon om deg selv til fremmede på nett. De som ber om det er gjerne tyver og skurker. Selv om de lover å hjelpe i spill eller sier de har problemer, må du si nei.

Hvis noen maser eller truer, vis det alltid til mamma eller pappa og be om hjelp til å svare, blokke og slette.

- Til foreldre vil jeg poengtere: Snakk med barna om at det finnes luringer og tyver som vil stjele eller lure til seg penger fra brukere på nettet og i spill, og som kan bruke mange stygge metoder.

- Du får aldri full kontroll over barnas nettbruk; det er hverken mulig eller nødvendig. Barn har også rett på privatliv, men årvåkenhet er viktig og bedre enn overvåkning. Vis interesse og bygg en god relasjon med barna der man kan snakke om både gleder og utfordring og om det som kan være vanskelig å finne ut av og takle på nett.

- Last ned appene og spillene barna bruker mest, og sett deg inn i hvordan de fungerer.

- Lær barna å sette grenser for seg selv og overfor andre. Minn dem om at norsk lov også gjelder på nett og mobil, og at vi har både forpliktelser og rettigheter digitalt.

- Vis nåde. Barna må kunne gå til deg hvis de har gjort noe dumt, eksempelvis delt bankkortbilde. Unger har fått enorme muligheter gjennom smarttelefoner, men konsekvenstenkningen er ikke ferdig utviklet ennå, sier Tønnesen til Nettavisen.

Tønnesen oppfordrer ellers foreldre om å oppsøke deres nettside som viser sikre og smarte innstillinger.

