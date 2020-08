Portia de Rossi tar kona i forsvar med klar beskjed til fansen

- Jeg støtter Ellen, skriver Portia de Rossi på Instagram.

Den siste tiden har det haglet rundt den amerikanske talkshow-stjerna Ellen DeGeneres (62), etter at flere ansatte har fortalt om uhyggelige opplevelser med 62-åringen og sjefene bak det verdenskjente TV-programmet.

Forrige uke gikk DeGeneres ut med en offentlig beklagelse overfor sine ansatte, og nå tar også kona, Portia de Rossi (47), grep.

- Til alle våre fans, vi ser dere. Takk for all støtte, skriver de Rossi på Instagram med et bilde av påskriften «Jeg støtter Ellen» sammen med emneknagger som «stopbotattacks», noe som kan tyde på at de Rossi mener det er internett-bots som har skyld i den enorme mengden kritikk som har kommet mot kona og programmet hennes.

Anklaget for rasisme

Tidligere denne måneden sto ti tidligere ansatte frem med historier og anklager mot programmets sjefer og ledere, og hevdet at de hadde hadde opplevd rasisme, frykt og trusler, skrev blant andre nettstedet Buzzfeed News.

De etterlyste også grep fra talkshowverten selv, og hevdet at Ellen DeGeneres aktivt har lukket øynene for det som har skjedd og ikke tatt grep.

Forrige uke ble det kjent at mediekonsernet WarnerMedia har satt i gang en intern granskning av arbeidsmiljøet på «The Ellen Show», og at de har hyret inn en ekstern konsulent som skal intervjue nåværende og tidligere ansatte om deres erfaringer ved arbeidsplassen.

Lover bedring

I et lengre brev til sine tidligere ansatte nektet imidlertid Ellen DeGeneres for at hun skal ha visst hvordan de skal ha hatt det på jobb.

«Fra dag én av showet vårt, fortalte jeg alle at «The Ellen DeGeneres Show» skulle være et sted for lykke - der ingen ville heve stemmen og alle skulle behandles med respekt. Noe har åpenbart forandret seg, og jeg er skuffet over at dette ikke har vært tilfellet. Og for det beklager jeg. Alle som kjenner meg vet at det er det motsatte av det jeg vil for showet vårt», stod det blant annet skrevet i brevet, gjengitt av UsWeekly.

Videre la hun til at hun med tiden ikke klarte å ha oversikt over alt som har foregått internt ettersom produksjonen bare vokste, og at hun derfor stolte på at andre gjorde denne jobben - noe som «åpenbart ikke er blitt gjort».

Å tenke at noen av dere har følt det slik er forferdelig for meg», skal hun ha skrevet videre og var tydelig på at noe som dette ikke skal skje igjen. I brevet skrev hun at hun lover å rette opp feilene fremover.