PR-ekspert: – Meghan Markle kan tjene opp mot én milliard på ett år

Spådommen kommer fra ingen ringere enn Simon Huck, mannen som hjalp Kim Kardashian å bli milliardær.

– Jeg tror Meghan led i London og at pressen var brutal mot henne. Tenk å dra til London, og våkne opp i London hver dag, uten noen venner, uten moren din og London-pressen som er så brutal. Hun kunne ikke gjøre noe riktig.

Det sier Simon Huck når han gjester livecasten The Morning Toast, som også er gjengitt av Fox News.

Huck jobbet i sin tid med å skape den meget lukrative karrieren til Kim Kardashian, men ikke bare er han en svært nær venn av Kardashian-familien, han driver også et suksessrikt PR-byrå som kobler kjendiser med ulike bedrifter og varemerker.

I tillegg er Huck kanadier, og føler med Meghan etter avgjørelsen om å tre ut av britisk offentlighet som kongelig, og prøve å skape seg et helt nytt liv i hjemlandet Canada.

– Hva skal du gjøre da, skal du bare godta det og leve det livet der? Eller bare flytte til Canada og leve et flott liv med venner, mannen din og barnet, og tjene penger?, spør Simon seg.

Se video: Slik bor prins Harry og Meghan i Canada:

– Vi har fått digre tilbud

Da Meghan og Harry offentliggjorde at de ønsker å takke for seg i kongehuset, for å leve mer vanlige liv og tjene sine helt egne penger, var det mange briter, inkludert dronningmoren, som satte morgenteen i halsen.

Deretter har mange spurt seg hva paret skal livnære seg på, når de både sier fra seg sine kongelige titler og den kongelige lønningsposen, også kjent som apanasjen.

Les også: Advokat mener Meghan og Harry blir milliardærer - grunnen er enkel

At det mangler på tilbud virker det ikke som, for da det ble kjent at destinasjonen for paret ble Canada, var telefonen hos Simon Hucks byrå rødglødende.

– Som en av de største talentkjøperne i landet, ble vårt byrå åpentbart oversvømt med tilbud, veldig verdifulle tilbud, forteller Huck.

– Vi har fått digre tilbud. Verdifulle tilbud. Åpenbart så tar hun ikke imot tilbud nå, men det var helt utrolig, forteller han om pågangen.

Tror hun kunne tjent opp mot én milliard

På spørsmål om hva han tror Meghan ville tjent om hun takket ja til alle tilbudene hun fikk, svarer han en svimlende sum.

– Hvis hun tok alle vil hun tjene 100 millioner dollar (nærmere én milliard norske kroner), men hun kommer ikke til å gjøre tradisjonelle reklamer, hun kommer ikke til å gjøre parfymer, men ting som Netflix, tipper han.

Har tro på bokavtale og tv-program

Han tror imidlertid ikke at Meghan kommer til å figurere i alle slags reklamer for parfymer eller hudpleie.

– Jeg tror for syns skyld at hun ikke kan gjøre en kommersiell avtale nå, jeg tror ikke det ville se bra ut. Det blir mer som med Michelle og Baracks avtaler, hun kommer til å følge i deres spor. Hun kommer til å lage bok og dra på turné, lage et tv-program, snakke med Oprah, den type ting, tror Huck.

Dette er ikke første gang paret blir sammenlignet med «The Obamas». Advokat og TMZ-grunnlegger Harvey Levin har intervjuet en rekke mennesker om Harry og Meghan til en 60 minutters dokumentar om paret som skal vises på Fox News og TMZ.

– En av dem vi har intervjuet omtaler dem som «Junior-Obamaene» når det gjelder å tjene penger fordi de er så salgbare, forteller Levin i et intervju med Fox News.

Han har også tidligere fortalt at det neppe blir et problem for paret å bli milliardærer.

– Harry og Meghan er svært salgbare, svært salgbare. Vi har snakket med Mark Cuban, som vet ett og annet om merkevarebygging, business og underholdning, og han tror de kommer til å bli milliardærer, forteller Levin.