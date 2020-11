Premieren overskygget av valget: – Håper Melania flytter hjem til Slovenia

Dette er kjendisens håp for presidentvalget i USA.

CHATEU NEUF / OSLO (Nettavisen): Samtidig som det store presidentvalget foregår i USA, var det onsdag kveld duket for premiere på musikalen «West Side Story» på Chateau Neuf her hjemme i Norge.



Grunnet den pågående koronapandemien har det blitt arrangert svært få store kulturarrangementer den siste tiden, så derfor er det nok ekstra stas for både skuespillerne på scenen og publikum i salen å ta en tur ut og dra på musikal.

Med flere kjendiser på scenen, var det flere som gledet seg. Blant dem kulturminister Abid Raja (44).

– Det er utrolig spennende at vi forsøker å gjennomføre et kulturarrangement innenfor de smittevernsreglene som gjelder. Det er veldig godt jobbet å sette opp en musikal, så dette gleder vi oss veldig til. Det gir oss en god pause fra hverdagen, sa kulturministeren til Nettavisen før showstart.

SHOWKLARE: Ekteparet Anette Hoff og Nils Ole Oftebro spiller begge i «West Side Story». Foto: Nettavisen

– Kjempefint å være på jobb igjen

På scenen i «West Side Story» står blant andre Anette Hoff (59), Nils Ole Oftebro (74), Per Sundnes (54) og Zahid Ali (44), som alle gleder seg stort til å returnere til scenen igjen.

– Det er veldig deilig at det endelig skjer noe igjen, så vi håper og krysser fingrene for at tiden varer og at skjebnen er på vår side. Så det er kjempefint å være på jobb igjen, fortalte Hoff, som har rollen som Doc i «West Side Story», backstage.

Onsdagens premiere er imidlertid ikke det eneste som skjer om dagen. I USA er presidentvalget i full sving, og i disse dager telles stemmene opp samtlige stater rundt om i landet.

Onsdagens premiere er imidlertid ikke det eneste som skjer om dagen. I USA er presidentvalget i full sving, og i disse dager telles stemmene opp samtlige stater rundt om i landet.