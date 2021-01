President Joe Biden følger kun én kjendis på Twitter: – HERREGUD

Chrissy Teigen selv er i sjokk.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I 2017 ble Chrissy Teigen (35) blokkert fra den offisielle Twitter-kontoen til USAs president, som den gang ble styrt av Donald Trump (74). Blokkeringen kom etter at modellen delte et innlegg der hun skrev følgende om presidenten:

«Lol (laughing out loud, journ. anm), ingen liker deg».

Siden har 35-åringen aldri blitt kvitt blokkeringen – før nå.

Les også: Isabel Raad nekter å svare pressen: – Kan ikke kneble mediene, sier presseekspert

– Kan du følge meg?

Onsdag tok nemlig Joe Biden (78) over den offisielle brukeren – som i skrivende stund følger tolv andre brukere.

Disse inkluderer visepresident Kamala Harris (56) og flere andre ansatte i Biden-administrasjonen, samt Chrissy Teigen. Hun er til nå den eneste kjendisen Joe Biden følger.

Selv er Teigen godt fornøyd med å ikke være blokkert lenger.

Les også: Kylie Jenner sjekket inn på «Paradise Hotel»

«HERREGUD», skrev hun på Twitter da hun fant ut at hun ikke bare fikk tilgang til brukeren igjen – men også ble fulgt.

Hvorfor det er akkurat Chrissy Teigen som har fått æren av å bli fulgt på Twitter av landets 46. president, er ikke kjent.

Mye tyder imidlertid på at Biden har fått med seg Twitter-innlegget hun delte like etter presidentinnsettelsen onsdag.

«Hei, Joe Biden. Jeg har vært blokkert av presidenten i fire år, kan du være så snill og følge meg?» spurte hun da.

– Vanskelig å se

Den britiske skuespilleren Matthew Lewis (31) er for mange best kjent fra «Harry Potter»-filmene.

Der spilte han rollen som Neville Longbottom, eller Nilus Langballe på norsk. Filmene, som er basert på J.K. Rowlings (55) bøker, har gjort stor suksess, og er like populære i dag som da de kom ut. Selv liker derimot ikke Lewis å se filmene.

Les også: «Bloggerne»-Monica delte fødselen på TV: – Det finnes ikke noe mer naturlig

Dette fordi han ikke liker å se seg selv i en rolle der han ikke kunne være en helt annen.

– Jeg synes det er vanskelig når for mye av meg skinner gjennom i en karakter, forteller han til The New York Times.

Videre legger Lewis til at det er lettere å se seg selv i roller der han spiller noen helt andre, for eksempel en politimann.

– Det er vondt å se hvor mye av meg som er i Nilus. Når jeg ser det tenker jeg: «Det er ikke Nilus - det er deg», sier Lewis.

– Jeg var for uskyldig og for homofil

Før Donald Trump gikk av som president, benådet han hele 73 mennesker, inkludert rapperen Lil Wayne (38).

En som derimot ikke ble benådet, var tiger-entusiasten Joe Exotic (57). Han er verdenskjent fra Netflix-serien «Tiger King», og sitter for tiden i fengsel dømt for dyremishandling og for å bestille en leiemorder til å drepe Carole Baskin (59).

Les også: Kjetil leier ut luksushytta til «Ex on the Beach»

Selv har Exotic flere ganger bedt Trump om hjelp, men heller ikke i siste runde fikk han gjennomslag.

Nå raser han fra seg på Twitter, og hevder han var «for homofil» til å fortjene en benåding fra Donald Trump.

«Jeg var for uskyldig og for homofil for å fortjene en benåding fra Trump. Jeg betydde bare noe for Donald Jr. da han trengte å si noe om meg for å få mer oppmerksomhet rundt et innlegg i sosiale medier. Så dumme vi alle var som trodde han sto opp for likestillet rettferdighet. Hans korrupte venner kommer først», skriver Joe Exotic i innlegget sitt på Twitter.

57-åringen er dømt til mer enn 20 år i fengsel.

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her