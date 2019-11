Prins Andrew avlyser alle avtaler etter skandaleintervju

Prins Andrew avlyser alle offentlige oppdrag fremover.

NEW YORK (Nettavisen): Det melder Sky News. I en uttalelse onsdag gir prinsen og uttrykk for «den dypeste sympati» overfor ofrene til Jeffrey Epstein.

Prinsens sier samtidig at han er villig til å hjelpe til med etterforskningen av Jeffrey Epstein-saken om det skulle være ønskelig. Han sier Epstein-saken har skapt så mye bråk, at han har bedt dronningen om å bli fritatt fra alle offentlige oppdrag fremover.

Saken utvides

Gikk fra vondt til verre

Det gikk fra vondt til verre for prins Andrew etter at BBC på lørdag sendte et langt TV-intervju med prinsen om hans forhold til den sex-tiltalte, avdøde milliardæren Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre hevder at hun som mindreårig ble tvunget til å ha sex med prins Andrew ved tre anledninger mellom 1999 og 2002.

Virginia Giuffre: - Hadde sex med prins Andrew

59 år gamle prins Andrew er dronning Elizabeths andre sønn og bakgrunnen for intervjuet var at prins Andrew skulle svare på anklagene mot ham fra Virginia Giuffre.

Giuffre har tidligere hevdet at hun bare var 17 år da Epstein betalte henne 15.000 dollar for å ha sex med prinsen i 2001.

Virginia Giuffre har også fortalt at prinsens svettet mye da de to traff hverandre. Dette avvises av prins Andrew, da prinsen hevder han på det tidspunktet hadde en medisinsk tilstand som gjør at han ikke svetter.

- Jeg beklager å måtte si det, men jeg har en medisinsk tilstand som tilsier at jeg ikke kan ha gjort det, sier prinsens om svettingen.

Prins Andrew viser til en medisinsk tilstand som kom fra en «overdose med andrenalin» som han fikk i forbindelse med Falklandskrigen i 1982, som gjorde ham ute av stand til å svette.

Virginia Giuffre hevder at hun som mindreårig ble tvunget til å ha sex med prins Andrew ved tre anledninger mellom 1999 og 2002. Til høyre der man bildet Virginia Giuffre hevder er hennes sammen med prinsen. Foto: 60 Minutes Australia/Privat/ Virginia Giuffre

Virginia Giuffre hevder at hun som mindreårig ble tvunget til å ha sex med prins Andrew ved tre anledninger mellom 1999 og 2002.

Dette skjedde ifølge henne i London, New York og på en privat øy i Karibia som var eid av mangemilliardæren Jeffrey Epstein, som var en venn av prins Andrew.

Intervjuet på BBC lørdag var første gang prinsen snakker ut om sitt kontroversielle forhold til Jeffrey Epstein.

Finansmannen og milliardæren Epstein var siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han ble funnet død i sin fengselscelle 10. august i år.

I det TV-sendte intervjuet på BBC benektet prinsen at han hadde hatt noe forhold til Virgina Giuffre. Prins Andrew nektet for ha hatt sex med henne og hevder han aldri kan huske å ha møtt henne, selv om et bilde av de to sammen har versert i media i lang tid.

I intervjuet ga prinsen uttrykk for at det aktuelle bildet kan ha blitt forfalsket. Han fortalte også at han den aktuelle kvelden han angivelig skal ha hatt sex med Virgina Giuffre, var og spiste pizza med sin datter.

«Prins Pinocchio»

- Jeg trodde ikke på et ord av det «prins Pinocchio» sa om sin pedofile venn og djevel Epstein i hans forferdelige intervju - og hvis han ikke forteller FBI hva han virkelig vet, så er han ferdig i det offentlige liv, skriver Morgan i Daily Mail på mandag.

Piers Morgan er en av dem som mener prisens forklaring ikke står til troende, og han mener at FBI nå må kobles inn slik at prinsen kan forklare seg under ed.

- Den eneste måten Andrew kan lukke denne saken på den han måten han ønsker, er å samarbeide med FBI som etterforsker Epstein - og vitne under ed om hva han sa, visste og gjorde, skriver Morgan.

- Jeg trodde ikke på et ord av det «prins Pinocchio» sa om sin pedofile venn og djevel Epstein i hans forferdelige intervju - og hvis han ikke forteller FBI hva han virkelig vet, så er han ferdig i det offentlige liv, skriver TV-personligheten i Piers Morgan i Daily Mail på mandag. Foto: Montasje: Foto: PA/ Faksimile: Daily Mail

- Risikerer utlevering

I USA er Jeffrey Epstein-saken fortsatt under etterforskning av FBI, og strafferettsadvokat Anna Rothwell det britiske advokatfirmaet Corker Binning, sier til The Times at enhver person som kan kobles til Epstein kan bli utlevert.

Hun mener det derfor ikke er utenkelig at prinsen må dra til USA for å forklare seg.

- Prins Andrew har ikke krav på noen immunitet knyttet til hans posisjon som et medlem av kongefamilien. Hans vennskap med den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein er under etterforskning av FBI og han risikerer utlevering, sier advokaten Rothwell om prins Andrew.

På tirsdag denne uken ble to fengselansatte, Tova Noel (31) og Michael Thomas (41), er siktet i forbindelse med dødsfallet til mangemilliardæren Jeffrey Epstein.

