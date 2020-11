Prins Carl Philip og prinsesse Sofia har testet positivt for korona

Hele prinsefamilien sitter nå i karantene.

Prins Carl Philip (41) og prinsesse Sofia (35) av Sverige har begge testet positivt for Covid-19.

Det skriver det svenske kongehuset i en pressemelding.

Prinseparet satte seg selv i karatene onsdag denne uken etter å ha kjent på koronasymptomer, og testet seg kort tid etter. Torsdag fikk de begge tilbake en positiv koronatest.

Hele kongefamilien skal testes

Kongehuset skriver at Carl Philip og Sofia har milde influensasymptomer, men at de under omstendighetene har det bra. De sitter i karantene i sitt eget hjem på Djurgården.

Også parets to sønner, prins Alexander (4) og prins Gabriel (3) er i karantene som følge av de positive testene.

Nå pågår smittesporing, og både kong Carl Gustav (74) og dronning Silvia (76), samt kronprinsesse Victoria (43) og prins Daniel (46) skal teste seg torsdag, ifølge kongehuset.

Om noen av dem har symptomer, er foreløpig ikke kjent.

