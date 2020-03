Prins Charles har fått påvist koronaviruset

Det opplyser det britiske kongehuset.

- Han har hatt milde symptomer, men er ellers i god form og han har jobbet hjemmefra de siste dagene som vanlig, heter det i en uttalelse fra kongehuset, ifølge Sky News.

Britiske medier melder at sykdommen kommer i kjølvannet av at prins Charles møtte fyrst Albert av Monaco, som tidligere gikk ut og fortalte at også han har testet positivt for koronaviruset.

De to skal ha deltatt på WaterAid-konferansen i London 10. mars. Ni dager senere testet fyrsten positivt, og nå er også prinsen smittet av viruset.

Det har også blitt meldt om at en ansatt ved Buckingham Palace har testet positivt.

71 år gamle Prins Charles er i risikogruppen på grunn av sin høye alder, og skal i øyeblikket oppholde seg på Balmoral slott i Skottland sammen med sin kone, hertuginne Camilla.

Hun skal også ha testet seg, ifølge pressemeldingen fra det britiske kongehuset, men Camilla testet negativt for sykdommen og holder seg i isolasjon på slottet.

Prins Charles har som mange andre kongelige avlyst sine offentlige plikter, og utstasjonert seg på Balmoral nettopp for å unngå å være i hovedstaden London under korona-krisen. Til daglig bor prinsen og hertuginnen i Clarence House, i den britiske hovedstaden.

Dronning Elizabeth (93) og 98 år gamle prins Philip er også satt i isolasjon i Windsor slott, utenfor London.

Derfra delte de en melding til det britiske folk.

– Mange av oss vil måtte finne nye måter å holde kontakt med hverandre og sikre oss at være kjære er trygge. Jeg er sikre på at vi vil klare den utfordringen. Stol på at jeg og min familie vil stå klare til å gjøre vår del, sto det skrevet i hilsenen fra den 93 år gamle monarken.

For bare en uke siden hilset prins Charles og Camilla det britiske folk med et bilde av seg selv og ønsket dem en god St. Patricks Day på denne måten: