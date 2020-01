Prins Harry: - Det var ikke noe annet valg

Prince Harry uttaler seg for første gang etter at det ble klart at hertugparet må gi avkall på både titler og apanasje.

Et klipp fra prinsens tale er lastet opp på parets Instagram-konto.

- Jeg vil at dere skal høre sannheten fra meg, så mye jeg kan gi av den. Ikke som prins eller hertug, men som Harry, sier han.

- Storbritannia er hjemmet mitt, og et sted jeg elsker. Det vil aldri forandre seg, fortetter prinsen.

I talen, som holdes under en middag for den veldedige organisasjonen Senterbale i London, sier Prins Harry at både han og hertuginne Meghan var spente og håpefulle da de giftet seg.

- Ikke noe annet valg

- Derfor gjør det meg trist at det har blitt slik det har blitt. Beslutningen jeg har tatt er ikke en jeg har tatt lett. Det var så mange måneder med prat etter så mange år med utfordringer. Jeg vet jeg ikke har gjort alt rett, men når det gjelder dette var det ikke noe annet valg.

Mange har vært kritiske etter at hertugparet tidligere i januar kunngjorde at de ville trekke seg tilbake fra sine roller i kongefamilien, og bli økonomisk uavhengige. I helgen ble det klart at de to mister både apanasje og titler, slik at de ikke lenger skal omtales som «kongelig høyhet», som følge av deres avtale med det britiske kongehuset.

- Vårt håp var å kunne fortsette å tjene dronningen, samveldet og mine militære tilknytninger, men uten offentlig finansiering. Dessverre var ikke det mulig, sier han under talen.

Takket

I pressemeldingen fra det britiske kongehuset i helgen understreket Dronning Elizabeth at familien står samlet og at Harry, Meghan og sønnen Archie alltid vil være kjære medlemmer av hennes familie, samt at hun kan kjenne igjen utfordringene de to har opplevd.

- Jeg vil takke dem for alt deres dedikerte arbeid over hele landet, Samveldet og videre utover, og er spesielt stolt over hvordan Meghan så raskt har blitt en av familien. Det er hele familiens håp at dagens avtale lar dem begynne å bygge et lykkelig og fredelig nytt liv.