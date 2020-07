Prins Harry med rørende hyllest til Diana. Skulle fylt 59 år

Prins Harry tar et oppgjør med rasisme på det som skulle vært bursdagen til sin avdøde mor, prinsesse Diana.

- Jeg er så stolt over å være en del av disse prisene som hedrer arven etter min mor, og som får frem det aller beste i mennesker som dere, starter britiske prins Harry (35) talen sin med under årets «Diana Award», på det som skulle vært bursdagen til avdøde prinsesse Diana.

- Jeg vet at min mor har vært en inspirasjon for mange av dere, og jeg er sikker på at hun ville kjempet sammen med dere. Slik som dere tok hun aldri den enkleste veien, hun tok aldri den mest populære eller den mest komfortable. Men hun sto for noe, og hun stilte opp for folk som trengte det, fortsetter han.

Årets priser under «Diana Awards» ble tildelt arbeid med spørsmål knyttet til rasediskriminering og urettferdighet. Blant dem James Frater (24) som ble hyllet for sitt initiativ for å øke representasjonen av svarte studenter ved universiteter.

Beklaget seg

I sin to minutter lange videotale viet prins Harry en spesiell takk til slikt arbeid, og beklaget for at vi verden ikke har kommet lenger.

- Min kone (hertuginne Meghan) sa nylig at vår generasjon og de før oss ikke har gjort nok for å rette opp urett fra fortiden. Jeg er også lei meg - beklager for at vi ikke har klart å få verden til et sted du fortjener at den skal være. Systematisk rasisme har ingen plass i vårt samfunn, men fortsatt er den der som en parasitt. Ubevisste skjevheter må anerkjennes uten skyld, for å skape en bedre verden for dere alle, uttalte prins Harry.

Talen til den britiske prinsen har på kort tid fått omtale medier over hele verden, der flere klapper i hendene for ordene han delte.

- Sønnen min gjør meg til et bedre menneske

Prins Harry var imidlertid ikke det eneste kjente fjeset under den digitale utdelingen. Også den britiske sangstjernen Liam Payne (26), kjent fra «One Direction», har fått mye oppmerksomhet for sin hyllest.

For tre år siden ble «One Direction»-stjernen Liam Payne pappa for første gang til sønnen Bear med ekskjæresten Cheryl Cole (37).

På spørsmål fra seerne om hva som inspirerer han mest med sine handlinger, var han sikker i sitt svar.

- For meg, på et daglig basis, er det min tre år gamle sønn som konstant inspirerer meg, svarte han, ifølge Mirror, og fortsatte:

- Etter at sønnen min ble født ble jeg endelig en mann. Han endret synet mitt på mange forskjellige ting og hvordan jeg lever livet mitt. Jeg tror det vil fortsette hver eneste dag. At jeg vil bli et bedre og bedre menneske for han. Virkelig.

David foster setter igjen fart på ryktemølla

Artisten og realitystjernen David Foster (70) har på sin side fått tabloidblekket til å sprute av helt andre grunner.

Etter at Foster skilte seg fra «Real Housewives»-stjernen Yolanda Hadid (56) i 2015, har spekulasjonene rundt årsaken til bruddet herjet. Flere mente at Foster skal ha forlatt Hadid på grunn av hennes utmattende sykdom, mens andre mente at det var utroskap som skal ha vært årsaken.

SKILT: Etter fire år som ektefeller gikk Yolanda Hadid og David Foster fra hverandre i 2015. Dette bildet ble tatt 8. oktober 2015. Foto: Dimitrios Kambouris (AFP/NTB scanpix)

I over syv år har Yolanda Hadid slitt med sykdommen Lyme Borreliose. Sykdommen kan blant annet føre til tretthet og depresjon.

I sin helt nye Netflix-dokumentar «David Foster: Off the Record» adresserer Foster de voldsomme ryktene og avkrefter at bruddet skal ha hatt noe med sykdommen å gjøre.

- Hvordan kan jeg forlate en syk kvinne? Faktum er at det ikke er grunnen til at jeg dro, sier han i dokumentaren og fortsetter:

- Det var en helt annen grunn som jeg aldri kommer til å fortelle, men det hadde ingenting å gjøre med at hun var syk, sier han gjengitt av Us Magazine.

Det var som nevnt i 2015 det ble kjent at Foster og Hadid skulle skilles, fire år etter at de giftet seg. Skilsmissen gikk imidlertid ikke gjennom før i 2017.

