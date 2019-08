Prins Harry og hertuginne Meghan får flengende kritikk for bruk av privatfly

Det britiske hertugparet blir omtalt som «klimaverstinger».

Det var forrige onsdag at paret og sønnen Archie fløy med privatfly til den franske byen Nice. Paret ankom den franske feriebyen med et Cessna-fly som kostet rundt 220.000 norske kroner å leie.

Denne turen har nok en gang satt sinnene i kok hos miljøbevisste briter, spesielt etter at prins Harry ble slaktet for å ha flydd privatfly til italienske Sicilia i slutten av juli, skriver avisen Mirror.

Før paret landet i Nice på onsdag var de på den spanske ferieøya Ibiza, også en tur som ble fløyet med privatfly.

Enorme karbonutslipp

Grunnen til at mange briter er i harnisk etter disse turene, er at et privatfly slipper ut mye større mengder med karbonutslipp enn et vanlig rutefly, som har flere passasjerer. Parets tur til Nice skapte sju ganger mer karbonutslipp per person, ifølge Mirror.

Lørdag kveld gikk Labour-politiker Theresa Pearce ut og ba prins Harry og hertuginne Meghan «å gå foran med et godt eksempel».

- Med tanke på posisjonen de har inntatt offentlig, hvor de sier at de bryr seg om klimaet, så er dette en anomali som de burde se på. Jeg finner dette svært overraskende, siden det ikke passer med deres offentlige standpunkt om at alle burde bry seg mer om planeten og miljøet, sier politikeren til The Sun.

- Kun to barn på grunn av miljøet

Kritikken mot det britiske hertugparet kommer også i kjølvannet av at prins Harry uttalte i et Vogue-intervju for to uker siden, at han og Meghan ikke vil ha mer enn to barn på grunn av bekymringer for miljøet.

- Med nesten 7,7 milliarder mennesker som bor på denne jorda, så vil hvert valg, hvert fotspor og enhver handling gjøre en forskjell, sa prinsen på Instagram i starten av juli.

Foreløpig har Buckingham Palace valgt å ikke kommentere disse hendelsene.