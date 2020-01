Prins Harry og Meghan trekker seg tilbake fra det britiske kongehuset

Ønsker å bli økonomisk uavhengige.

I en uttalelse sier paret at de har vurdert dette i flere måneder og nå har bestemt seg for å skape en ny progressiv rolle i den kongelige institusjonen. De sier også at de ønsker å balansere tiden sin mellom Storbritannia og USA.

– Etter mange måneder med refleksjon og interne diskusjoner har vi bestemt oss for å gjøre en forandring dette året og skape en ny progressive rolle innen institusjonen, skriver paret på Instagram.

– Vi har til hensikt å tre tilbake som fremstående medlemmer av kongefamilien og arbeide for å bli økonomisk uavhengige, samtidig som vi vil fortsette å støtte Hennes Kongelige Høyhet Dronningen fullt ut.

Prins Harry og hans kone Meghan Markle sier de vil trekke seg tilbake fra fremste rekke i det britiske kongehuset og bli finansielt uavhengige. Foto: Daniel Leal-olivas (REUTERS)

Familien sier de ønsker å oppnå en geografisk balanse for sønnen sin, Archie Mountbatten-Windsor, mellom Storbritannia og USA.

– Vi planlegger å dele tiden vår mellom Storbritannia og Nord-Amerika. Dette vil la oss oppdra sønnen vår i den kongelige tradisjonen han er født inn i, samtidig som det gir familien rom til å fokusere på det neste kapittelet, inkludert vår nye veldedige organisasjon.

Et tøft år etter bryllupet

Britiske prins Harrys kone Meghan sa i et TV-intervju med ITV i oktober at det har vært et tøft år etter at hun giftet seg inn i den britiske kongefamilien i mai fjor.

Hun forteller at hennes britiske venner advarte henne mot å gifte seg med prinsen, fordi den britiske tabloidpressen ville kaste seg over henne.

Tabloidene har skrevet spesielt mye om det vanskelige forholdet mellom Meghan og hennes far Thomas Markle.

Prins Harry har saksøkt The Sun og Daily Mirror for å ha krenket privatlivets fred, ved angivelig å ha avlyttet beskjedene på telefonsvareren hans.

Året ble likevel avsluttet med en hyggelig nyttårshilsen på Instagram, hvor paret takket for støtten i året som gikk.

– Vi ønsker alle et riktig godt nytt år og takk dere for støtten! skriver paret.

«Humpete» år for kongefamilien

Tiden i den britiske kongefamilien har det vær «humpete» i året som gikk.

Prins Andrew valgte å trekke seg fra alle offisielle plikter da forbindelsene hans til den overgrepsdømte og skandaleombruste amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein ble kjent.

Ikke minst fikk prinsen mye kritikk etter et intervju med BBC der han, uten hell, forsøkte å distansere seg fra Epstein, som tok livet sitt i en fengselscelle tidligere i år. Det hele endte med at prinsen sa fra seg alle sine offisielle plikter.

Prinsekrangel

Også den angivelige uoverensstemmelsen mellom prinsene William og Harry og deres ektefeller, hertuginnene Kate og Meghan, skal ha preget dronningen i året som gikk, ifølge en sak i The Times like før jul.

Ifølge britiske medier skal hun være skuffet over barnebarnet Harry og hans amerikanske kone.

The Times skriver at bildet av Harry og Meghan ikke er å se blant de andre familiebildene på dronningens skrivebord når hun holder juletalen.

