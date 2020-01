Prins Harry tapte mot britisk tabloidavis

Prins Harrys klage mot britisk storavis ble avvist.

Prins Harry har tapt i en sak mot britiske Mail on Sunday. Det skriver blant andre Sky News og Express.co.uk.

Den britiske prinsen skal ha sendt inn en klage til IPSO (Independent Press Standards Organisation) om bilder publisert på hans og hertuginne Meghans Instagram-konto, Sussexroyal, av afrikanske dyr - et neshorn, en elefant og en løve, ifølge Sky News.

- Fortalte ikke hele historien

Mail on Sunday skal nemlig ha skrevet i en artikkel at hele historien om dyrene ikke kom frem i Instagram-posten, og hevdet at dyrene hadde fått beroligende midler og var bundet med tau, og at prinsen med bildene ikke fortalte hele historien.

Prins Harry på sin side skal ikke har ment å skjule noe, ifølge kilder, skriver Express.co.uk og Sky News. Det at man ikke kunne se tauene på bildene skal ha skyldtes bildeformatet hos Instagram.

Klagen ble imidlertid altså avvist.

Mister titler

Tidligere i januar ble det kjent at hertugparet ønsket seg mer uavhengighet og at de ville ta et skritt tilbake, samt tilbringe mye tid i Canada. Etter avtale med dronning Elizabeth ble det klart at paret mister titlene sine, og fra våren ikke lenger skal kalles «Deres kongelige høyhet», samt at de ikke lenger får apanasje.

Hertugparet har blant annet begrunnet sin beslutning, som de delte med offentligheten via et Instagram-innlegg, med den voldsomme og til tider negative oppmerksomheten fra britisk presse. Blant annet har det vært stort fokus på Meghans familiebakgrunn, at hun er halvt afroamerikansk og at hun har hatt konflikter med sin far, som heller ikke var til stede i bryllupet.

