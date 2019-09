Prins Harry tar bladet fra munnen etter flykritikken

- Det handler om balanse, sier den britiske prins Harry.

For en drøy måned siden raste kritikken mot det britiske hertugparet hertuginne Meghan og prins Harry, etter de tok seg til den franske feriebyen Nice i sitt eget privatfly.

Fansen var raskt ute med å kritisere, og kalte hertugparet for «miljøverstinger» fordi et privatfly har et mye større karbonutslipp enn et vanlig rutefly.

Tidligere i sommer benyttet prins Harry seg av samme fly, da han reiste til den italienske øya Sicilia. Dette mener fansen er skammelig bruk av privatflytransport.

Også den amerikanske komikeren og talshowstjernen Ellen DeGeneres og den verdenskjente artisten Elton John kastet seg inn i debatten og ba fansen om å slutte å kritisere.

Nå tar prins Harry bladet fra munnen selv og kommenterer den mye omtalte flykritikken for første gang.

- I 99 prosent av tilfellene, flyr jeg rutefly. Noen ganger finnes det unntak basert på omstendighetene for å sørge for at familien min er i sikkerhet. Det er så enkelt som det, sa han under en konferanse om eco-vennlig turisme i Amsterdam tidligere denne uken, ifølge Sky News.

- Må finnes en balanse

Ifølge den britiske prinsen handler det om å balansere miljøskadene man påfører ved reising.

- Hvis det er slik at jeg må fly med et privatfly vil jeg sørge for, slik jeg har gjort tidligere, at jeg balanserer den effekten jeg har på miljøet, uttalte han og fortsatte:

- Jeg har alltid oppveid mitt CO2-forbruk. Det er veldig mange mennesker som hører om problematikken, men ikke vet så mye om konsekvensene. For min del, er dette det riktige å gjøre.

- Svært overraskende

Den britiske politikeren Teresa Pearce, som er medlem av det britiske parlamentet, var en av dem som reagert kraftig på prinsens hyppige bruk av privatfly i sommer.

- Med tanke på posisjonen de har inntatt offentlig, hvor de sier at de bryr seg om klimaet, så er dette en anomali som de burde se på. Jeg finner dette svært overraskende, siden det ikke passer med deres offentlige standpunkt om at alle burde bry seg mer om planeten og miljøet, uttalte Pearce blant annet.

Samtidig gikk musikeren Elton John ut på Twitter og tok på seg skylden.

- Jeg er svært fortvilet over den ondsinnede vinkelen pressen har skapt rundt hertugen og hertuginnens besøk hos meg i Nice forrige uke, skriver han og fortsetter:

- Prins Harrys mor, prinsesse Diana, var en av mine kjæreste venner. Jeg føler en slags plikt til å beskytte Harry og familien fra det unødvendige pressetrykket som forårsaket Dianas død.

Videre skriver Elton John at han ønsket den lille familien en privat og rolig ferie hjemme hos han, etter deres harde arbeid de siste månedene.