Prins Philip fraktet til sykehus

Det melder Buckingham Palace.

- Hertugen av Edinburgh er fraktet til sykehus i forbindelse med en kjent sykdomstilstand, melder Buckingham Palace.

Det skriver flere utenlandske medier. Deriblant Sky News.

Ifølge nyhetsnettstedet ble prins Philip (98) fraktet til King Edward VII Hospital i London for forebyggende behandling etter råd fra legen sin.

Han ble dermed ikke fraktet med ambulanse.

Videre skriver nyhetsnettstedet at han vil bli skrevet inn for noen dager, og vil derfor ikke kunne feire jul med den britiske kongefamilien.

Sist prins Philip ble fraktet til sykehus var i 2017. Den gang i forbindelse med en infeksjon. 98-åringen, som er gift med dronning Elizabeth (93), pensjonerte seg fra kongelige plikter i for to og et halvt år siden på grunn av helsetilstanden.

