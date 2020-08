Prins Sverre Magnus konfirmeres - slik blir feiringen

Sverre Magnus står konfirmant 5. september.

Prins Sverre Magnus (14) konfirmeres lørdag 5. september, skriver kongehuset på sine nettsider.

Kongehuset skriver at 14-åringen følger konfirmasjonsundervisningen i Asker menighet, og at konfirmasjonsgudstjenesten skal finne sted i Asker kirke.

I etterkant av konfirmasjonsgudstjenesten vil det avholdes en mindre, privat middag på Skaugum.

FØLGER PÅ: Ett år etter at prinsesse Ingrid Alexandra ble konfirmert, er det lillebrors tur. Her er søsknene avbildet sammen i fjor sommer. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Storesøster Ingrid Alexandra (16) ble konfirmert i fjor, og også hun fulgte konfirmasjonsundervisningen i Asker Menighet. Selve konfirmasjonen fant derimot sted i Slottskapellet i Oslo, der både kronprins Haakon (47) og prinsesse Märtha Louise (48) ble konfirmert før henne.

Gjenskaper 15 år gammelt bilde

Da den tidligere fotballstjernen David Beckham (45) nylig delte et bilde der han gjenskaper en 15 år gammel fotoseanse på Instagram, tok flere fans til kommentarfeltet.

Der skryter blant annet mange av hvor godt 45-åringen holder seg, mens andre mener han blir kjekkere med årene.

Beckham selv påpeker på sin side at håret er gråere, og avslører at det er eldstesønnen som har tatt det nye bildet.

«Samme look, noen flere grå hår 15 år senere. Har det gøy med Brooklyn Beckham med å gjenskape dette bildet fra 15 år siden av den legendariske Annie Leibovitz», skriver han.

– Jeg bryr meg ikke

Det er imidlertid reaksjonen til 45-åringens kone, Victoria Beckham (46), som har fått mest oppmerksomhet.

«Dette er det beste innlegget jeg noen gang har sett!!! Det er ALT!!» skriver hun, etterfulgt av emojier som gråter av latter.

Kommentaren til Victoria Beckham har i skrivende stund fått mer enn 3000 likerklikk, der flere fans påpeker hvor gøy det er å se at ekteparet «erter» hverandre i sosiale medier.

STABILT PAR: David og Victoria Beckham har vært gift siden 1999. Her avbildet i 2005. Foto: Armando Franca (AP via NTB Scanpix)

«Elsker dette. Dere har åpenbart vært gift i mange år. Akkurat det jeg ville sagt til mannen min, også», skriver en.

«Ha-ha, dere er det morsomste ekteparet», skriver en annen.

Ifølge The Sun fant ikke David Beckham seg i konas erting.

«Jeg bryr meg ikke, Victoria. Bedre enn det solnedgang-bildet du la ut uten at jeg visste det», svarte han og refererte til et bilde hun nylig delte av dem på Instagrams historiefunksjon.

Ble tobarnsfar

Også Einar Tørnquist (38) har delt et rykende ferskt bilde på Instagram der kommentarene renner inn.

38-åringen har nemlig blitt pappa for andre gang.

«Jeg og en baby av meg. Willy. Linn gjorde mesteparten av jobben, altså, men jeg stod og klappa ved siden av, og det er jo bedre enn ingenting», skriver han til et bilde med sønnen.

Nyheten har i skrivende stund generert mer enn 19.000 likerklikk, og kommentarfeltet er fylt med lykkeønskninger.

Sønnen Willy ble født onsdag forrige uke, røper Tørnquist i podkasten «Jan Thomas og Einar blir venner».

– Det var pusten til en fem minutter gammel Willy, som ble født på onsdag forrige uke, sier den nybakte pappaen i den nye podkast-episoden som har fått navnet «Lyden av Willy».

Fra før av har Einar Tørnquist og samboeren Linn Bjørnsen datteren Solveig (3).

Forsvant fra rampelyset

Tirsdag delte skuespiller Hilary Swank (46) traileren til sin nye tv-serie, «Away», på Instagram.

Dette blir et gledelig gjensyn for fansen, som de siste årene har savnet 46-åringen. Siden 2014 har nemlig Swank redusert arbeidsmengden kraftig, og i et intervju med Health Magazine røper hun hvorfor hun «forsvant» fra rampelyset.

Swanks trengte i 2014 en lungetransplantasjon, og Swank tok på seg jobben med å hjelpe ham.

– Det skulle være ett år, for det tar et år å se om en organtransplantasjon er suksessfull. En lungetransplantasjon er det vanskeligste, for det er et utrolig sensitivt organ. Så planen var å ta pause i ett år, sier hun.

PAUSE: I 2014 tok Hilary Swank en pause fra rampelyset for å fokusere på farens helse. Hun gjorde kun noen få småjobber i årene som fulgte, men er nå tilbake for fullt. Foto: Robyn Beck (AFP via NTB Scanpix)

Ting tok derimot lenger tid enn forventet.

– Ett år ble til to, og så til tre. Men så, takk gud, ble bønnene våre hørt. Han er i fin form nå, fem-seks år senere.

Nå som faren er tilbake til sitt gamle jeg er Swank tilbake på jobb. Netflix-serien «Away» har premiere i USA 4. september.