Prins Sverre Magnus konfirmeres. Slik blir hans fremtidige rolle

– Det er ofte en vanskelig rolle, sier kongehusekspert.

3. desember 2005 kom kronprinsparets andre barn, prins Sverre Magnus (14) til verden.

Prinsen er den tredje i arverekken til den norske tronen, etter pappa kronprins Haakon (47) og storesøster prinsesse Ingrid Alexandra (16). Lørdag denne uken trer 14-åringen inn i «de voksnes rekker» når han konfirmeres i Asker kirke.

Men hva er egentlig prinsens fremtidige rolle i kongefamilien? Hva er jobben til nummer tre i arverekken?

PRINS: Sverre Magnus er nummer tre i arverekken til den norske tronen, men vil trolig leve et langt mer tilbaketrukket liv enn resten av familien. Foto: Julia Naglestad (Det kongelige hoff)

«En arving og en reserve»

Ifølge kongehusekspert, historiker og forfatter Trond Norén Isaksen, er prins Sverre Magnus' rolle vanskelig å definere.

– Han har jo arverett, men er ikke tronfølger. Hvis alt går som det skal kommer han aldri til å bli konge. Det er jo ofte en vanskelig rolle, og vi kjenner til flere eksempler hvor enkelte kongelige har hatt litt vanskelig for å finne seg til rette i en rolle hvor de ikke er tronarvinger, sier Isaksen til Nettavisen.

Han trekker frem Sverre Magnus' tante, prinsesse Märtha Louise (48), britenes prins Harry (35) og Harrys onkel, prins Andrew (60), som eksempler på nettopp denne situasjonen.

FLERE EKSEMPLER: Ikke alle kan arve tronen, noe flere kongelige har erfart - som prinsesse Märtha Louise, prins Harry og prins Andrew. Foto: NTB Scanpix

– Tradisjonelt havner man da i en litt vanskelig posisjon. I Storbritannia bruker de uttrykket «an heir and a spare», arvingen og reserven. Og det har ofte vist seg å være litt vanskelig, for du faller litt mellom to stoler, mener Isaksen.

En annerledes rolle

Isaksen forklarer at de kongelige her til lands er delt i to, der den ene gruppen har en mer konkret rolle.

Kong Harald (83), dronning Sonja (83), kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit (47) og prinsesse Ingrid Alexandra er medlemmer av det som blir kalt Kongehuset.

På den andre siden finner vi kongefamilien, der de øvrige medlemmene av familien passer inn.

ULIKE ROLLER: Kongehuset består av kongeparet, kronprinsparet og Ingrid Alexandra. Disse har alle direkte forbindelser til tronen. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

– De som «bare» er medlemmer av kongefamilien står jo da friere til å skape sin egen rolle i livet. Og det var vel også tanken med at Sverre Magnus ikke fikk tittel som Hans Kongelige Høyhet fra fødselen av, sier kongehuseksperten.

For mens prinsesse Märtha Louise ble født med Hennes Kongelige Høyhet-tittel, har prins Sverre Magnus aldri hatt det samme. Også kongens søstre, Astrid (88) og avdøde Ragnhild, ble født med Hennes Kongelige Høyhet-titler, men sa dem fra seg da de giftet seg i henholdsvis 1961 og 1953.

Märtha Louise sa på sin side fra seg tiltaleformen i 2002 da hun ønsket å være selvstendig næringsdrivende

– Så det kan virke som at de hele tiden har lagt til rette for at Sverre Magnus ikke skal være en aktiv kongelig, sier Isaksen.

Les også: Märtha Louise hyller Leah Isadora Behn (15): - Din far ville ha vært så stolt av deg

Kan bli underbemannet

Ifølge kongehuseksperten finnes det imidlertid en mulighet for at Sverre Magnus' rolle blir større.

Grunnet kronprinsesse Mette-Marits kroniske sykdom kan det nemlig hende at Kongehuset har behov for mer arbeidskraft etter neste tronskifte. Kronprinsessen lider som kjent av lungefibrose, som blant annet kan påvirke pusten.

– Hun har en sykdom hun blir utmattet av, og har ikke oppdrag alene lenger, kun sammen med Haakon så han kan steppe inn hvis det trengs, forklarer kongehuseksperten.

– Etter neste tronskifte vil de fleste arbeidsoppgavene trolig måtte deles på Haakon og Ingrid Alexandra, og da er kongehuset rett og slett underbemannet. Og da må man kanskje revurdere om Sverre Magnus må ha en mer aktiv rolle for å avlaste kongen og kronprinsessen, legger han til.

KRONPRINSFAMILIEN: Trond Norén Isaksen mener det er sannsynlig at prins Sverre Magnus må trå til dersom kronprinsesse Mette-Marits helsetilstand forverrer seg i fremtiden. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

Hvordan kronprinsessens helsetilstand utvikler seg gjenstår å se, men dersom det trengs mener Isaksen det er nærliggende å tro at prins Sverre Magnus får en større rolle.

– Ingenting tyder på at prinsesse Märtha Louise vil bidra så mye, i og med at hun har sin egen business å ta seg av. Og det er jo ikke sånn at de kan leie inn noen fra Adecco, heller.

– Den som lever vil se – det er vanskelig å vite nå hvordan ting vil bli, sier Isaksen.

Vet lite om prinsen

Til tross for kronprinsbarnas unge alder, har det allerede kommet tydelig frem at Ingrid Alexandra, som en dag vil bli dronning av Norge, har en mer definert rolle enn lillebror.

Hun har hatt flere representasjonsoppdrag siden hun var liten, og har blant annet tent ilden på ungdoms-OL og åpnet sin egen skulpturpark i Slottsparken. Sverre Magnus har derimot fått være litt mer «i fred» gjennom oppveksten sin.

BROR OG SØSTER: Ingrid Alexandra har hatt en mye mer synlig rolle enn lillebroren gjennom hele oppveksten. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

– Det er vel derfor vi vet såpass lite om ham. Men samtidig er han en del av kongefamilien, så alt han gjør i fremtiden vil reflektere tilbake på Kongehuset, sier Trond Norén Isaksen.

Det er nemlig svært lite vi vet om 14-åringen, annet enn det Kongehuset opplyser om på sine nettsider.

Der står det at prins Sverre Magnus liker ski, i første rekke alpint, og sykkel – BMX og cross. Kongehuset skriver også at 14-åringen er glad i vannsport, da kanskje spesielt surfing.

Siden 2014 har han gått på Montessoriskolen i hovedstaden.

SPREK 14-ÅRING: Ifølge Kongehuset er prins Sverre Magnus glad i å stå på ski og sykle. Her spiller han fotball med mamma Mette-Marit. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

– En ung gutt i utvikling

Det at Sverre Magnus vil få en langt mindre rolle enn storesøster Ingrid Alexandra i tiden fremover er med andre ord helt naturlig, og noe vi har sett flere eksempler på tidligere.

Når Ingrid Alexandra en dag gifter seg og får barn vil Sverre Magnus skyves litt ut av alt det offisielle, på samme måte som at prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid, fru Ferner for eksempel ikke lenger er å se på Slottsbalkongen på nasjonaldagen.

De har imidlertid begge fortsatt enkelte oppdrag som kongelige, og har også noen områder og veldedige organisasjoner de følger opp spesielt. Kanskje vil også prins Sverre Magnus finne et område han er engasjert i fremover.

– Han er en ung gutt i utvikling, og de fleste av oss får jo nye interesser og ønsker i livet når vi blir voksne, sier Isaksen.

– Siden han ikke er tronfølger står han friere til å skape sin egen vei. Kanskje vil han starte engleskole eller gifte seg med en amerikansk skuespiller, flytte til California og signere en millionkontrakt med Netflix, avslutter Isaksen.