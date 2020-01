Prins William avkrefter mobbe-anklagene

- Potensielt skadelig, skriver brødrene i en felles uttalelse.

I forkant av krisemøtet dronning Elizabeth (93) kalte inn på Sandringham i Norfolk i England mandag morgen, har det herjet overskrifter i britisk presset om at prins William (37) er svært skuffet over broren sin, prins Harry (35)

Misnøyen skal ifølge avisene ha bunnet i at verken prins William eller dronningen ble konsultert før annonseringen om at prins Harry og hertuginne Meghan (38) ønsker å trekke seg tilbake fra sine roller i kongefamilien.

I morgentimene herjet blant annet overskriftene om at det var isfront mellom de to brødrene og at prins Harry skal ha følt seg utstøtt av sin egen bror.

The Times skrev blant annet at Harry skal ha følt seg «mobbet» av William og at hertuginne Meghan la skylden på William for at de nå måtte trekke seg tilbake fra kongefamilien.

Nå går de to brødrene ut mot rykeflommen.

- Til tross for klare avkreftelser, ble en usann historie som spekulerte i forholdet mellom hertugen av Sussex og hertugen av Cambridge publisert i en britisk avis i dag. For brødre som bryr seg så mye om mental helse, er bruken av provoserende språk på denne måten fornærmende og potensielt skadelig, heter det i uttalelsen, gjengitt av flere britiske medier.

Hylles

Uttalesen fra brødrene har på kort tid blitt hyllet av flere av Storbritannias kongehuseksperter. Blant andre Roya Nikkhah, kongehusreporter for Sunday Times, som omtaler uttalesen som en «ekstrem sterk uttalelse»:

Også kongehusreporteren Rebecca English i Daily Mail, avisen som blant annet omtalte saken til The Times, har kommet med en uttalse.

- Det kom tydelig frem i mine samtaler i morges at BEGGE brødrene er veldig, veldig lei seg over at det hevdes at Harry føler at han er blitt «mobbet» ut av kongefamilien av William, skriver hun på Twitter blant annet.

- Aldri sett kongehuset i så dårlig stand

Det var forrige uke prins Harry og hertuginne Meghan annonserte at de ønsker å trekke seg tilbake fra sine roller i kongefamilien, og bli økonomisk uavhengige.

Nyheten kom som en bombe, noe som blant annet førte til at dronning Elizabeth innkalte til et krisemøte mandag.

Ifølge BBC skal prins Harry, prins William og prins Charles være til stede på møtet, mens Meghan skal via telefon fra Canada.

BBCs kongeekspert tror imidlertid at det «sikkert vil ta tid» å komme til en løsning. Man antar at de først vil forsøke å definere det nye forholdet prins Harry og Meghan skal ha til kongefamilien.

Kilder nær kongefamilien sier til The Daily Mail at dronningen nærmest skal ha forlangt at de kommer til en løsning.

- Jeg har aldri sett kongehuset i så dårlig stand, sier kilden til avisen.