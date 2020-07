Prinsesse Beatrice har giftet seg i all hemmelighet

Seremonien skal ha funnet sted fredag 17. juli.

Prinsesse Beatrice (31) og Edoardo Mapelli Mozzi (37) giftet seg fredag 17. juli i en privat seremoni i Windsor.

Det skriver flere britiske medier, deriblant The Telegraph og Evening Standard. Overfor førstnevnte avis bekrefter en talsperson for Buckingham Palace den gledelige nyheten.

– Den private bryllupsseremonien til prinsesse Beatrice og Mr. Edoardo Mapelli Mozzi fant sted klokken 11 fredag 17. juli i det kongelige All Saints-kapellet i Windsor, heter det i uttalelsen.

20 gjester skal ha vært til stede under seremonien. Foto: NTB Scanpix

Ifølge talspersonen var dronning Elizabeth (94), prins Philip (99) og parets nærmeste familie blant gjestene. Flere medier skriver blant annet at dronningens sønn og brudens far, prins Andrew (60), var til stede og fulgte Beatrice til alteret.

Også prinsessens søster, prinsesse Eugenie (30), skal ha vært blant bryllupsgjestene.

Måtte avlyse festen

Beatrice og forloveden skulle etter planen ha giftet seg 29. mai i år, men så seg nødt til å avlyse bryllupsfesten som følge av koronautbruddet. Da skulle de egentlig ha en stor fest med 150 gjester, men dagens fest ble langt mindre.

Da bryllupsfesten ble avlyst tidligere i år fortalte en representant for paret at de ville vente og se hvilke råd myndighetene kom med før de bestemte seg for neste steg.

4. juli åpnet Storbritannia for bryllup opp til 30 gjester, og ifølge The Sun har paret alltid ønsket seg et lite, privat bryllup - som de nå har fått.

Beatrice og Edoardo begynte å date i 2018, og forlovet seg i september i fjor.