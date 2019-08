Prinsesse Märtha Louise bøyer av: - Er veldig lei meg

Märtha Louise bøyer av i prinsessestormen. Nå dropper hun tittelbruken i denne sammenhengen.

«Diskusjonene er noe jeg har tatt seriøst, og i samarbeid med min familie har vi funnet ut at det er best at vi gjør noen endringer.

Vi har derfor i fellesskap kommet fram til at jeg bruker tittelen prinsesse når jeg representerer Kongehuset, gjør mine offisielle oppdrag i inn og utland og i private sammenhenger. Jeg skal fra nå av ikke bruke min prinsessetittel i kommersiell sammenheng, er noe av det prinsessen skriver på sin Instagram-konto».

Hun nevner også at hun har vært lei seg for å bruke prinsessetittelen på turné med kjæresten Durek Verrett. som for øvrig var raskt ute med en støtteerklæring til prinsessen.

- Jeg er stolt av deg, kjære. Du er en ordentlig sterk kvinne, skriver Verrett under Instagram-posten til Märtha Louise.

STOLT: Sjaman Durek Verrett var raskt ute med en støtteerklæring til kjæresten sin. Foto: Skjermdump (Instagram)

- En god løsning

Prinsessen skal fortsette å bruke tittelen når hun representerer Kongehuset på offisielle oppdrag, både i inn- og utland og i private sammenhenger, men ingenting utenom det, noe hun selv er fornøyd med.

«Dette opplever jeg som en god løsning der det blir et tydelig skille mellom min næringsvirksomhet og min rolle som representant for Kongehuset og at jeg dermed har skapt rom for større frihet i min næringsvirksomhet», nevner prinsessen også i Instagram-innlegget sitt.

Slottet bekrefter også dette i en pressemelding onsdag ettermiddag:

- Prinsesse Märtha Louise har i samråd med sin familie besluttet at hun fra nå ikke vil bruke prinsessetittelen i sin næringsvirksomhet. Prinsessen vil fortsatt bruke sin tittel når hun representerer Kongehuset og i privat sammenheng, men vil bruke sitt navn (Märtha Louise) når hun driver inntektsbringende virksomhet. Slottet har ingen øvrig kommentar utover det som er blitt sagt i pressemeldingen, skriver de.

- En pågående prosess

Märtha Louises manager, Carina Carlsen, sier til Nettavisen at dette er en gjennomtenkt avgjørelse.

- Det har vært en pågående prosess mellom Märtha Louise og Slottet. Hvor lenge den har vart, eller konkret hva de har vært uenige om vet jeg ikke noe om. Nå er i i hvert fall budskapet at de er kommet til enighet om at prinsessetittelen ikke skal brukes i kommersielle sammenhenger, noe alle er fornøyd med.

Hvis prinsessen er enig om at tittelen ikke bør brukes i kommersielle sammenhenger, hvorfor gjorde hun det i starten da?

- I starten synes man det var helt greit, men basert på kritikken som har kommet i etterkant har hun nå gått tilbake på det. Som hun skriver på Instagram er Märtha Louise fornøyd med beslutningen de har kommet frem til, og hun legger til:

- Det er viktig å poengtere at Märtha Louise ikke har gitt fra seg prinsessetittelen. Den brukes bare ikke i kommersielle sammenhenger, lenger.

Prinsessen har også bestemt seg for å skille mellom rollene sine på Instagram, og har derfor opprettet en ny konto som kun skal handle om hennes forretningsvirksomhet.

«Dette er min nye side for jobbrelaterte prosjekter, hvor jeg bruker navnet mitt uten tittelen min. Jeg er bare Märtha Louise. La oss utforske livet og gå på eventyr sammen», skriver hun.

Blitt møtt med skeptisisme

Prinsessen og sjaman Durek Verrett har reist land og strand på turné i sommer, og det har vært blandede reaksjoner rundt det nybakte kjæresteparet.

I en undersøkelse utført av Ipsos for Dagbladet tidligere i sommer, svarte nær halvparten at forholdet mellom de to svekker monarkiet.

I forbindelse med turneen «The Princess and the Shaman» opplyste Slottet 16. mai til NRK at de ville ha dialog med prinsessen om bruk av tittelen i kommersiell sammenheng.

Prinsessen fortalte selv på God Morgen Norge 16. mai at dette var uaktuelt.

- Jeg er en prinsesse, og jeg er født inn i denne familien. Jeg har valgt denne livsstilen, og det er min måte å tjene penger på. Andre som gjør lignende ting får penger for det, og det gjør jeg også, sa hun under TV-programmet.

I slutten av mai kom det frem i en annen undersøkelse, utført av Norstat på vegne av NRK, at en av fire nordmenn ville frata Märtha Louise prinsessetittelen.

Da mente sosiolog Trond Blindheim, dosent ved Høyskolen i Kristiania, at tallene var oppsiktsvekkende høye.

- Gitt at det er nokså stor oppslutning om det norske kongehuset, så er tallene oppsiktsvekkende høye, sa Blindheim.