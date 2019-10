Prinsesse Märtha Louise etter sexavsløringen: - Durek gjorde en stor feil

Den mye omtalte podkastepisoden til Durek Verrett skal ha blitt slettet etter sterkt påtrykk fra blant andre kong Harald og dronning Sonja.

For drøye tre uker siden overrasket kjæresten til prinsesse Märtha Louise, Durek Verrett, mildt sagt, da han la ut podkastepisoden «Uplevel your life» i hans egen podkast «Ancient Wisdom Today».

I episoden, som nå er slettet, åpner han opp om svært intime detaljer med det han omtaler som «kjæresten sin». Episoden fikk massiv oppmerksomhet både her til lands og i internasjonale medier, og flere kritiserte den selverklærte sjamanen for å utlevere prinsesse Märtha Louises privatliv, uten at han spesifikt henviste til henne som «kjæresten hans».

Ifølge Se og Hør skal også kong Harald og dronning Sonja vært en av de som reagerte sterkt på podkastepisoden. Ukebladet skriver at det var på grunn av et sterkt påtrykk fra blant andre dem som gjorde at Verrett valgte å slette podkasten.

Märtha visste ingenting

Også prinsesse Märtha Louise har heller ikke lagt skjul på hva hun mener om den mye omtalte podkastepisoden. På Instagram har hun kommentert under en rekke kommentarer som haglet inn siden episoden ble sluppet.

Der avslører hun blant annet at hun ikke visste at Verrett hadde lagt ut en episode om så private detaljer.

- Kjæresten min gjorde en stor feil der, jeg visste ikke om det. Han lærer nå av sine feil, og det kommer ikke til å skje igjen. Takk for at du bryr deg, skriver hun blant annet til en kommentar som Se og Hør har funnet, før hun kommenterer videre på andre kommentarer som har kommet inn de siste ukene.

- Vi er alle her for å lære, og han gjorde en stor feil som han nå lærer av. Takk for at du tenker på familien min. Jeg tenker på dem jeg også. Men det kommer ikke til å skje igjen, svarer hun på en kommentar fra en som skriver «stakkars familien din».

Sterkt kritikk

Som nevnt mottok Verrett enorm kritikk etter podkastepisoden, der han i tillegg til å utlevere han og kjærestens sexliv, også hevdet at han i en årrekke har trent på å styre sin egen utløsning for å kunne tilfredsstille sexpartneren best mulig. Han uttaler også at han har trent på å sirkulere sæden tilbake i kroppen, og mener dess sjeldnere man får en utløsning, dess oftere har man sex.

Uttalelsene kommer i en rekke av svært drøye uttalelser.

Bare noen dager før skapte han debatt etter et intervju på den irske kanalen Virgin, da han uttalte at han kan «rense» kvinner som har hatt mange sexpartnere.

Les også Durek Verrett beklager til nordmenn

- Det er visse avtrykk som kvinner får på innsiden av vagina når de har for mange sexpartnere. Det trenger de å få renset ut, og jeg tilbyr øvelser for det, uttalte Durek til kanalen.

Uttalelsen fikk mange til å reagere, blant andre den kjente norske sexologen Esben Esther Pirelli Benestad.

- Det er feil. Hva får et menneske til å si noe sånt? Nå er vi langt inne i fantasiland. Dette er fremmed fra en vitenskapelig forståelse av kroppsfunksjoner, anatomi og vitenskap, uttalte sexologen til Startsiden.

- Etisk uforsvarlig

Overskriftene har imidlertid ikke stoppet der. Da Verrett, for bare noen dager siden, ga ut boken «Spirit Hacking», var det flere som satte kaffen i halsen.

I boken hevder blant annet Verrett at sykdommer som kreft kan oppstå som et resultat av at man ikke lenger ønsker å leve, og at sykdommen er selvpåført. Han hevder også at han kan tilby kreftpasienter behandling ved hjelp av spørsmål om hvorfor de ønsker å ha denne sykdommen.

Boken skulle i utgangspunktet blitt lansert i Norge via forlaget Cappelen Damm, men forrige uke snudde forlaget på foten.

Cappelen Damm bekreftet overfor Nettavisen at de ikke lenger ønsker å gi ut boken til Durek Verrett, «Spirit Hacking», og mente blant annet at den var etisk uforsvarlig.

- Vi har blitt oppmerksom på at vår interne vurdering i huset burde vært bredere og mer kritisk. Når vi siden forrige torsdag har foretatt en mer kritisk vurdering, har vi besluttet at boken ikke skal utgis, uttalte forlagssjef i Cappelen Damm, Knut Olav Ulvestad til Nettavisen, blant annet.

Prinsesse Märtha Louise på sin side, har valgt å ta kjæresten i forsvar når det kommer til boken.

- Denne boken er noe helt spesielt. Les den og finn selv ut hvordan du kan «hacke» sjelen din, slutte å være en nikkedukke og komme seg på det opplyste toget for KJEMPER. Jeg er så stolt av arbidet ditt, min kjære, har prinsessen blant annet skrevet på Instagram.