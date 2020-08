Prinsesse Märtha Louise hyller Leah Isadora Behn (15): - Din far ville ha vært så stolt av deg

Datteren til prinsessen og avdøde Ari Behn ble konfirmert på lørdag.

Kongefamilien var samlet i Jar kirke for å se Leah Isadora bli konfirmert. 15-åringen ankom sin egen konfirmasjon sammen med Märtha Louise og søstrene Maud Angelica (17) og Emma Tallulah (11).

Det var et begrenset antall plasser i kirken på grunn av koronasituasjonen, men det så ikke ut til å ta gleden fra hverken Märtha Louise eller datteren. Etter konfirmasjonen dro kongefamilien til restaurant- og selskapslokalet Hvalstrand bad i Asker for å nyte en bedre middag og fest.

Leah Isadora hadde på seg bunad for anledningen. Foto: Märtha Louise (Facebook)

- Stolt av deg

Det var tydelig at lørdagens konfirmasjon var viktig for kongefamilien, og ikke minst for prinsesse Märtha Louise som søndag tok seg tid til å dele et ektefølt innlegg om sin datter på sosiale medier.

«Min vidunderlige og talentfulle Leah Isadora. Du ser så vakker ut i i din nye bunad. Jeg er så stolt av deg, min kjære. Du tør å jakte på drømmene dine og du tør å følge din intuisjon. Du har fått din artistisk side fra din far, besteforeldre og oldeforeldre på begge sider. Jeg elsker at du er så tro mot deg selv og dine følelser. Jeg elsker din humor, og din far ville ha vært så stolt av deg, er noe av det prinsessen skriver på Facebook og Instagram.

Tok selvmord

Leah Isodoras far er Ari Behn, men han tok sitt liv i desember 2019. Dermed ble det etterlatt hos stort rom hos de tre døtrene som nå må vokse opp uten en far.

Sammen med prinsesse Märtha Louise hadde Behn tre barn, og forsvant altså så brått fra alt 1. juledag i fjor.