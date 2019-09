Prinsesse Märtha Louises Instagram-konto slettet uten hennes samtykke

Instagram har slettet en av kontoene til prinsesse Märtha Louise. – De tror altså ikke på at dette er Norges prinsesse, sier prinsessens talskvinne.

Prinsessens pressekontakt, Carina Scheele Carlsen, sier til VG at kontoen er deaktivert.

– Vi jobber med saken og håper at Instagram godtar pass og annen IP. Foreløpig har de ikke gjort det, sier hun.

Prinsesse Märtha Louise har to Instagram-kontoer der hun poster hyppige oppdateringer.

Opprettet @iam_marthalouise

I august ble det klart at hun ikke lenger skulle bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger. Da opprettet hun en ny bruker på Instagram, @iam_marthalouise, der hun har oppdatert lesere blant annet om forholdet til sjamanen Durek Verett.

Denne kontoen hadde over 20.000 følgere, men er nå altså ikke tilgjengelig.

Det var også her prinsessen nylig fortalte at hun hadde skadet seg etter fall fra hesteryggen. Da hesten hennes ble skremt, gikk prinsessen i bakken og rykket i tøylene førte til at hun brakk fingeren.

På Instagram viste hun fram gipsen og røntgenbilde av hånden.

«Sååååå, jeg skulle bare på en liten tur med hesten min Carsall da han ble skremt og hoppet rundt. Jeg endte på bakken med tøylene rundt langfingeren idet han løp avgårde. Rykket fra tøylene knakk benet i fingeren min. Hvor heldig er ikke jeg som får ha denne groovy, lilla gipsen på i tre uker?!», skrev prinsessen på Instagram.

- Er veldig lei meg

Etter langvarige og offentlige diskusjoner i annonserte prinsesse Märtha Louise i august at hun skulle slutte å bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger.

«Diskusjonene er noe jeg har tatt seriøst, og i samarbeid med min familie har vi funnet ut at det er best at vi gjør noen endringer.

Vi har derfor i fellesskap kommet fram til at jeg bruker tittelen prinsesse når jeg representerer Kongehuset, gjør mine offisielle oppdrag i inn og utland og i private sammenhenger. Jeg skal fra nå av ikke bruke min prinsessetittel i kommersiell sammenheng, er noe av det prinsessen skriver på sin Instagram-konto».

Hun nevner også at hun har vært lei seg for å bruke prinsessetittelen på turné med kjæresten Durek Verrett, som for øvrig var raskt ute med en støtteerklæring til prinsessen.

- Jeg er stolt av deg, kjære. Du er en ordentlig sterk kvinne, skriver Verrett under Instagram-posten til Märtha Louise.

Det var i kjølvannet av annonseringen at prinsessen opprettet sin andre konto på Instagram, @iam_marthalouise.