Prinsesse Märtha og Durek Verrett røper frieriplaner

Durek Verrett avslører at han har fått kongeparets velsignelse til å gifte seg med prinsesse Märtha Louise.

Det kommer fram i et stort intervju med Vanity Fair, hvor kjæresteparet snakker ut om forholdet sitt. I intervjuet kommer også temaer som hvilke reaksjoner de to fikk da det ble kjent at de var et par, samt hvordan det er å være adskilt i lockdown.

Mot slutten av reportasjen kommer det også fram at Verrett (45) hadde planer om å fri til Märtha Louise (49) under en tur til Hawaii i februar i år.

Men på grunn av Ari Behns plutselige bortgang 1. juledag, ble Hawaii-turen heller en tid for sorg og helbredelse.

Verrett forteller videre at han i jula 2019 hadde spurt kong Harald og dronning Sonja om deres velsignelse, noe han også fikk. Da skal også kongeparet ha spurt 45-åringen hvordan planene hans for framtiden var.

Intervjuet, som ble gjort i sommer, gir derimot ikke noen tegn på om et frieri har skjedd i tiden fram mot publisering av reportasjen.

Det som derimot kommer fram i saken, er at Verrett har designet ferdig en forlovelsesring til prinsessen. Denne viser han også fram til Vanity Fairs journalist, uten at den blir beskrevet ytterligere.

