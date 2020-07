Priscilla Presley etter barnebarnets selvmord: - Noen av de mørkeste dagene i familiens tid

Presley-familien er i bunnløs sorg etter Benjamin Keoughs død. Han ble 27 år gammel.

- Dette er noen av de mørkeste dagene i vår families tid. Sjokket over å ha mistet Ben har vært knusende. Forsøket på å samle bitene av alle mulige «hvorfor» har gnagd inn i sjelen min. Våkner hver dag og ber om at det vil bli bedre. Så tenker jeg på datteren min og den smerten hun gjennomgår, hun var en hengiven og ekstremt kjærlig mor, skriver Priscilla Presley i et innlegg på Facebook.

Hun var bestemor til Keough, og åpner for første gang etter hans dødsfall opp om sorgen som har grepet familien. Keough døde 13. juli.

- Bens far er fullstendig ødelagt, Ben var hans eneste sønn. Riley, så kjærlig og nær ham. Harper og Finley, som forgudet Ben fullstendig. Navarone, som syns død og tap er fryktelig vanskelig.

- Hvil i fred, Ben, du var elsket, står det i Facebook-innlegget til Presley.

Lignet på Elvis

Priscilla Presley var gift med rockelegenden Elvis, og moren Lisa Marie har tidligere uttalt at Benjamin lignet veldig på bestefaren.

- Ben ligner så på Elvis. Det er nesten skremmende likhet, har Presley sagt, ifølge kjendisnettstedet TMZ.

Benjamin Keough (27) var også musiker og slo til med en plateavtale tilbake i 2009 til en verdi av cirka fem millioner dollar. Han har også et par filmroller til sitt navn, men bortsett fra det er ikke mye annet kjent om ham offentlig. Han har få kontoer på sosiale medier.

Ifølge USA Today hadde moren Lisa Marie og Benjamin et sterkt bånd. Mor og sønn hadde blant annet skaffet seg en identisk, keltisk tatovering på samme sted.

En av de siste gangene Benjamin Keough ble sett offentlig var sammen med familien under en minnemarkering av at det er 40 år siden Elvis døde.

Stor familie

Lisa Marie Presley (52) og Danny Keough (55) var Benjamin Keoughs foreldre.

Riley (31) og Harper og Finley (tvillinger, 11) var hans søsken, mens Navarone Garibaldi (33) er Lisa Marie Presleys halvbror og sønnen til Priscilla Presley fra forholdet med Marco Garibaldi.

Lisa Marie Presleys manager Roger Widynowski fortalte til TMZ at Lisa Marie var sønderknust og utrøstelig etter nyheten om sønnens død.

- Hun forgudet gutten , han var hennes store kjærlighet, uttalte han da.