Prisdryss for norske kinofilmer i kveld

Hans Petter Molands «Ut og stjæle hester» vant et dryss kategorier under Amandaprisen, blant dem beste norske kinofilm. Æresprisen gikk til Petter Wennerød.

Den nasjonale filmprisen Amanda ble delt ut i 20 ulike kategorier på Festiviteten i Haugesund lørdag kveld. Amanda er en del av Den norske filmfestivalen som finner sted 17.–23. august. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande deler ut hedersprisen. Registreres.

Hvert år deles filmprisen Amanda ut, for å øke kvaliteten på og få opp interessen for norske kinofilmer og kortfilmer som er beregnet på offentlig fremvisning, ifølge filmfestivalens egne hjemmesider.

Det er billedhuggeren Kristian Kvakland som har utformet prisen vinnerne mottar, og dette er en statue i bronse. Vinnerne får også et diplom. Amandaprisutdelingen er ment som en avslutning på filmåret 2018/2019, og filmene som blir vurdert må ha hatt premiere på norske kinoer mellom 1. juli 2018 og 30. juni 2019.

Fikk Amandakomiteens ærespris

Regissør, manusforfatter og skuespiller Petter Wennerød vant Amandakomiteens ærespris under utdelingen i Haugesund lørdag.

Han er kjent for blant annet «Hvem har bestemt?», «Adjø solidaritet» og sitt samarbeid med Svend Wam i duoen «Wam og Vennerød».

ÆRESPRIS: Vinner av Amandakomiteens Ærespris Petter Vennerød Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

«Ut og stjæle hester»

Hans Petter Molands «Ut og stjæle hester» vant et dryss kategorier under Amandaprisen, blant dem beste norske kinofilm.

Filmen var før utdelingen nominert i hele ti kategorier. «Harajuku» var nominert i nest flest, med ni.

Regissør Hans Petter Moland ble av filmens produsenter omtalt som Norges beste regissør.

REGISSØR: Vinner av "Beste regi". Hans Petter Moland i filmen "Ut og stjæle hester". Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Filmen, som er basert på Per Pettersons bok med samme navn, tok i alt hjem fem priser. I forkant var den nominert i ti kategorier.

Regissør Hans Petter Moland ble belønnet med beste regi, mens Bjørn Floberg vant beste mannlige birolle. I tillegg vant Rasmus Videbæk beste foto og Kaspar Kaae vant beste originalmusikk.

SKUESPILLERE: «Ut og stjæle hester»-skuespillerne Jon Ranes (t.v.) og Tobias Santelmann ved ankomst til Amandaprisen lørdag kveld. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Folkets Amanda til «Skjelvet»

Publikumsprisen Folkets Amanda gikk til katastrofefilmen «Skjelvet». John Andreas Andersen har regien, og Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner spiller hovedrollene.

Amandakomiteens gulllklapper gikk til filmfotograf Philip Øgaard, som siden 1985 har fotografert om lag 30 filmer. Han vant Amanda i 2008 for beste foto med «Kautokeino-opprøret».

EFFEKTER: Vinner av "Beste visuelle effekter". Lars Erik Hansen (Gimpville), Torgeir Busch (Storyline Studios), Espen Nordahl (Storm) og Magnus Olsson (Filmgate) i filmen "Skjelvet". Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Tjeltas første Amanda

Pia Tjelta vant sin første Amanda i kategorien beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Blindsone».

BESTE KVINNLIGE SKUESPILLER: Vinner av "Beste kvinnelige skuespiller". Pia Tjelta i filmen "Blindsone". Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Tobias Santelmann tok hjem prisen for beste mannlige skuespiller for «Mordene i Kongo». Beste kvinnelige birolle ble Maria Bonnevie for «Føniks».

BESTE MANNLIGE SKUESPILLER: Anne Marit Jacobsen deler ut Amanda i klassen "Beste mannlige skuespiller" til Tobias Santelmann i filmen "Mordene i Kongo". Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

«Psychobitch»-manusforfatter Martin Lund vant beste filmmanus.

FILMMANUS: Vinner "Beste filmmanus". Martin Lund i filmen "Psychobitch". Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

«Harajuku» fikk ni nominasjoner og stakk av med to priser, til henholdsvis Gunn Tove Grønsberg for beste lyddesign og Karsten Meinich og Elise Solberg for beste klipp.

«Psychobitch» vant beste norske barnefilm, og manusforfatter Martin Lund vant i kategorien beste filmmanus.

BARNEFILM: Vinner av "Beste barnefilm". "Psychobitch". Produsent Ruben Thorkildsen for Ape og Bjørn, regi Martin Lund Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Lina Nordqvist vant beste produksjonsdesign/scenografi for «Sonja». Beste dokumentarfilm gikk til produksjonsselskapet Yellow Log for «Hvor man vender tilbake».

VINNER: Anneke Von Der Lippe (t.h.) deler ut Amanda i klassen "Beste produksjonsdesign/scenografi" til filmen "Sonja" Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Her er alle vinnerne:

Beste norske kinofilm

Ut og Stjæle Hester — produsent Turid Øversveen, Karin Julsrud, regi Hans Petter Moland

Beste barnefilm

Psychobitch — produsent Ruben Thorkildsen, regi Martin Lund

Beste regi

Hans Petter Moland — Ut og Stjæle Hester

Beste kvinnelige skuespiller

Pia Tjelta — Blindsone

Beste mannlige skuespiller

Tobias Santelmann — Mordene i Kongo

Beste kvinnelige birolle

Maria Bonnevie — Føniks

Beste mannlige birolle

Bjørn Floberg — Ut og stjæle hester

Beste filmmanus

Martin Lund — Psychobitch

Beste foto

Rasmus Videbæk — Ut og stjæle hester

Beste produksjonsdesign/scenografi

Lina Nordqvist — Sonja



Beste visuelle effekter

Lars Erik Hansen (Gimpville), Torgeir Busch (Storyline Studios) Espen Nordahl (Storm) og Magnus Olsson (Filmgate) — Skjelvet

Beste musikk

Kaspar Kaae — Ut og stjæle Hester

Beste klipp

Karsten Meinich og Elise Solberg — Harajuku

Beste lyddesign

Gunn Tove Grønsberg — Harajuku

Beste kortfilm

She-Pack — Produsent Lotte Sandbu for Den Norske Filmskolen, regi: Fanny Ovesen

Beste dokumentarfilm

Hvor Man Vender Tilbake, produsert av Racha H. Larsen for Yellow Log, regi: Egil Håskjold Larsen

Beste utenlandske kinofilm

Kapernaum — regi: Nadine Labaki, distributør: Arthaus

Folkets Amanda

Skjelvet, produsent: Fantefilm, regi: John Andreas Andersen

Amandakomiteens Gullklapper

Filmfotograf Philip Øgaard

Amandakomiteens Ærespris

Petter Vennerød