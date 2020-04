Prisjusteringer: Øl på tilbud på Vinmonopolet

Sett deg ned og hold på hatten, for nå er det øl på tilbud på polet.

1. mai er det tid for prisjusteringen på Vinmonopolet. Det at flertallet av varer går opp i pris har avisene allerede dekket. Jeg vil heller konsentrere meg om det som settes ned i pris. Det vil si øl som settes ned i pris.

Det er ikke polet som har funnet ut at de har tatt for godt betalt med distributører som vil tømme lageret og rydde vei for nye produkter - eller blåse litt mer liv i gamle travere.

Vinimportørene har for så vidt drevet med dette lenge ved å legge ut restlageret på «tilbud», som for eksempel ned 51 prosent, men kun 2 stykk tilgjengelig i Åsane.

En grei måte å få ryddet opp i porteføljen, og da gjør det ikke stort om noen plukker feil og kommer hjem med en annen årgang - som ikke er nedpriset.

Etterhvert har bryggerier og ølimportører, som i mange tilfeller også er vinimportører, begynt med det samme. Vi finner for eksempel stout som er satt ned 50 prosent, men kun 13 flasker på to pol på østlandet.

Jeg velger imidlertid å konsentrere meg om norske øl denne gangen, og her er oversikten over de som settes ned fem prosent eller mer.

Markedssjef på Nøgne Ø, Tom Young, legger ikke skjul på at dette er opprydding i porteføljen, og at koronakrisen har framskyndet dette, ved å stenge salgskanalen mot uteliv.

Han påpeker imidlertid at «Tiger Tripel» er en av hans personlig favoritter, og at han derfor håper at den selger godt nok til å bli værende i polets basisutvalg. Faller salget til et nivå som vipper den ut derfra, vil videre produksjon være vanskelig å forsvare.

Klokk melder at Classic Stuff er et utgående produkt, og dette er grunnen til at prisen settes ned til behagelige 41,90 kroner for en 7,5 prosent IPA. For Chinnok er det snakk om en justering for å få samordne med resten av porteføljen.

Mr. Kinn, Espen Lothe, blir bortimot perpleks når jeg spør om hvorfor Humlevin er satt ned med hele 23,80 kroner, som er nesten 40 prosent. Han finner imidlertid raskt ut at her har det blitt gjort en feil.

Feilen var så grov at Vinmonopolet tillot retting, og Humlevin er nå tilbake på 59,90 kroner.

