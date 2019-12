Prissjokk på ladestasjonen: Kostet 20 kroner per mil på det verste

Det kan bli kostbart å «fylle tanken» på en elbil.

Å fylle et elbil-batteri med elektrisitet er ikke det samme som å fylle tanken på en bensin- eller dieselbil.

Skal en på langtur har det tradisjonelt vært smart å fylle opp tanken på sistnevnte, men dette er en vane og tankegang som fort koster dyrt med en elbil.

Det viser tester bilmagasinet «Motor» har gjennomført. De har målt pris og ladeeffekt på elbilene Volkswagen e-Golf og Kia e-Soul, og kostnaden per mil gikk i taket når det nærmet seg fullt batteri.

For e-Golfen nærmet det seg 20 kroner per mil! Se grafene lenger ned i artikkelen.

Elbilen lader saktere og saktere

Å fylle en bensintank går like raskt fra første til siste liter, men slik er det ikke med et batteri. Her spiller både temperatur og gjenværende strøm på batteriet inn på ladetiden.

Kort fortalt vil ladeeffekten gå ned etter hvert som batteriet fylles opp. Dette gjøres for å beskytte batteriet, for å maksimere antall ladesykluser det kan ha. Likeledes begrenses effekten dersom batteriet er veldig tomt eller kaldt – eller begge deler.

– Det kan ta like lang tid å lade batteriet fra 80 til 100 prosent som fra 20 til 80 prosent, slår Motor fast.

Fortum opplyser at hurtiglading koster 2,75 kr per minutt (inklusiv AC 43 KW) ved bruk av ladebrikke eller app. Mellomrask lading koster 1,00 kr pr minutt med app eller ladebrikke dersom annet ikke er spesifisert på laderen. Grønn Kontakt tar 1,25 kr per minutt + 2,90 kr per kWh for kunder som er registrert. For drop in-kunder er minuttprisen 2,50 kr per minutt i tillegg til 2,90 per kWh. Foto: (Fortum)

2,50 kr per minutt

Dette tar ikke bare ekstra med tid, det kan fort koste en god del penger også.

Med elektrisitet har man den spesielle situasjonen at en ofte ikke betaler for hva en får, men for tiden en står og lader uavhengig av effekten.

Hurtiglading i Norge koster rundt 2,50 kroner minuttet på de typiske 50 kW-laderne.

– Siden du på de aller fleste ladestasjoner betaler per minutt, eller for en kombinasjon av tid og kilowatt-timer, er det dyrt og lite tidseffektivt å stå koblet til en lader du nesten ikke får strøm fra, sier Anette Berve til Motor.

Hun er rådgiver og elbilspesialist i NAFs politikk- og forbrukeravdeling.



Nedenfor ser du effekten av å ikke følge Berves råd.

Prisen skyter i været når batteriet nærmer seg fullt. For e-Golfen ligger prisen per mil rundt 5 kroner et godt stykke forbi 80 prosents kapasitet, men nærmer seg svimlende 20 kroner per mil mot slutten.

Foto: (NAF-magasinet «Motor»)

For e-Soulen starter prisoppgangen allerede på rundt 65 prosent, og når 10 kroner per mil rett etter 70 prosent.

Foto: (NAF-magasinet «Motor»)

Det vil med andre ord lønne seg å lade til 70-80 prosents batterikapasitet, og så kjøre videre fremfor å topplade på en slik hurtiglader.

Om det ikke er nok strøm på batteriet til å komme fram til målet ditt, vil du spare både tid og penger på å heller ta et ladestopp til når batteriet er mindre fullt.

Det vil også lønne seg å flytte til en 22 kW-lader som er rimeligere, om situasjonen likevel er slik du må lade så fullt som mulig.

Det kan til sist nevnes at Tesla har valgt en annen løsning på sine Superchargere. Så langt det lar seg gjøre, opplyser Tesla, betaler kundene per kWt istedenfor per minutt. De skriver samtidig at de likevel tar en minuttpris dersom annet ikke er mulig. Dersom du lader en Tesla på en offentlig 50 kW-lader, gjelder naturligvis ladeselskapets prisstruktur.