Privatdetektiv Knut Brende taper penger på grunn av korona: - Uten alkohol og reiser, er det vanskelig å være utro

Koronatiltakene gjør det vanskelig å være utro, tror ekspertene. Men hva skjer når alt åpner igjen?

Nesten ingen selskap arrangerer julebord. Ingen reiser på tur. Vennejulebord, aka «guttas» eller «jentenes julebord», begrenses til noen rolige pils hjemme hos den som har stor nok stue til å holde meter'n.

Oslos barer har stengt ølkrana, og de fleste sitter egentlig mest hjemme og venter på at det skal gå over.

- Da blir det vanskelig å være utro.

Privatdetektiv Knut Brende i M-16 ler litt på telefonen. Vanligvis er desember en travel tid for ham, men i 2020 har covid-19 vært en såpass effektiv utroskapsbekjemper at oppdragene fra mistenksomme nordmenn har vært få.

- Før korona hadde vi kanskje 10-15 utro-oppdrag i november og desember, nå har vi et par forespørsler liggende inne. Da er det snakk om de som mistenker at partneren har et forhold på si, ikke de som frykter de mer spontane sidesprangene i julebordsesongen, forklarer Brende, og fortsetter:

- Mitt inntrykk er at mye utroskap aldri ville skjedd uten alkohol. Og nå er jo det knapt lov, så da er det nok også færre som er utro.

Thomas Mathiesen i Etterforsker1 har samme opplevelse som Brende.

– Dette er nesten trist for oss. Vi har mye mindre utroskapsspaning enn før. Det virker tydelig at folk er mindre utro nå under koronakrisen.

De fleste utroskap skjer spontant

Det finnes naturligvis ikke noe registreringssystem for utroskap på samme måte som det gjør for skilsmisser og dødsfall, så hvorvidt Brendes inntrykk er representativt for befolkningen, vet man ikke.

Men psykolog og samlivsterapeut Frode Thuen er relativt sikker når han sier:

- Det er nok absolutt mindre utroskap i år enn tidligere. Det er få som har julebord og lite som skjer på byen, altså færre anledninger hvor man drikker mye alkohol, og det er jo i slike situasjoner at utroskap gjerne skjer.

De fleste utroskap er nemlig ikke planlagte, sier ekspertene, selv ikke når utro kjenner hverandre fra før av.

- Min erfaring er at de aller fleste utroskap, skjer tilfeldig. De færreste går kynisk til verks og planlegger å være utro. Selv i de tilfellene hvor man er utro med en person man har vært litt betatt av en stund, så er det som regel ikke planlagt når det først skjer noe, sa sexolog Siv Gamnes til Nettavisen i 2019.

Når det er sagt, så er ikke alle like «disponert» for utroskap. Så hvis du ønsker å minimere risikoen for å bli bedratt, finnes det enkelte personlighetstyper du bør unngå.

Søker vi spenning hjemme?

Men Thuen tror ikke bare det er julebordutroskapene vi ser mindre av i år. Han tror generelt sett det er færre som har oppmerksomheten sin vendt ut av hjemmet i disse dager, av helt naturlige grunner.

Og hva blir konsekvensen av det? Jo, færre nye mennesker og impulser, og for mange; færre fristelser.

- Folk sitter hjemme og jobber, før de tilbringer mye av kvelden hjemme også. De fleste arenaer eller situasjoner hvor man møtes, flørter og kanskje utvikler litt følelser, er stengt ned.

Så da blir spørsmålet: Hvor skal du treffe denne nye, spennende personen som du blir tiltrukket av? Hjemme i stua di?

Der er jo kjæresten din, i så fall. Så kanskje har koronakrisen tvunget oss til å lete etter spenning der du allerede er, nemlig hjemme. Det kan i alle fall se slik ut på sexleketøy-salget.

Men er ikke i så fall det positivt?

- Klart det er positivt at man ikke er utro. Ethvert utroskap utgjør en risiko for parforholdet, som uansett vil by på store utfordringer. Så sånn sett er jo dette en positiv sideeffekt av korona.

Julebords-utroskap kommer tilbake

Når det er sagt, tror Thuen at endringen er midlertidig.

- Jeg tror ikke korona vil endre folks samlivs- eller seksualvaner, men akkurat nå er det dette som gjelder og da forholder vi oss til de begrensningene som er lagt, sier Thuen.

Med andre ord: Når alt er som normalt igjen, vil folk også være utro som normalt, tror Thuen.

Også privatdetektiv Brende tror oppdragene vil tikke inn igjen ved neste koronafrie julebordsesong.

- Julebords-utroskapen kommer tilbake igjen, ja. Det er helt sikkert. Disse oppdragene har jeg hatt i alle de 20 årene jeg har drevet som privatetterforsker, og de forsvinner nok aldri.

