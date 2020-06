Problemer i bilbransjen: Flere importører er rett og slett tomme

Men Tesla har en offensiv på gang.

Korona-pandemien har rammet bilbransjen hardt. En rekke bilfabrikker måtte stenge av smittehensyn. Nå er de fleste i gang igjen, men i mange tilfeller med lavere produksjon enn normalt.

Flere produsenter sliter også med selve distribusjonen, fra fabrikk til importører. Det gjør at tilgangen på biler kan bli vanskelig.

Dette merkes også godt i det norske markedet. Bransje-nettstedet BilNytt.noskriver nå at elbil-salget har stoppet opp i juni. De forteller at BMW-importøren mangler biler, og venter sammen med importørene av Audi-, Mercedes-Benz- og Nissan på kommende leveringer.

Tregere for e-tron

En av bilene det bremser kraftig for, er BMW i3.

– Ja, vårt norske lager har dessverre gått tomt i denne tiden. Vi hadde det som normalt sett ville vært en perfekt lagerbeholdning ved inngangen til mars, men så kom etter hvert stans og forsinkelser i både produksjon og transport, forteller kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Norge, til BilNytt.no.

Audi e-tron er Norges desidert mest solgte bil i år, med 5.445 registreringer ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Nå har takten roet seg betraktelig ned. Hittil i juni må e-tron se seg slått av både Volkswagen Golf og Hyundai Kona. Det har kun blitt registrert 280 e-tron så langt i juni.

Dette må du tenke på før du bestiller elbil

Audi e-tron har hatt rekordsalg så langt i år. Men i juni har det falt kraftig. Dette er for øvrig den nye Sportback-utgaven. Foto: (Broom)

Salgscomeback for Tesla

– Vi kan dessverre ikke kommentere rundt konkrete volum eller leveringstidspunkter for øyeblikket, sier Elin Rosnes Sinervo, Audi-direktør hos importøren Harald A. Møller AS, til BilNytt.no.

Samtidig som dette skjer, ligger det an til et skikkelig salgscomeback for Tesla og deres Model 3 i juni. Det er etterlengtet, blant de som nå får sin Model 3 skal det være kunder som har ventet på bilen siden første kvartal i år.

Slik har du neppe sett Tesla-bestselgeren

Det har bremset opp for Tesla Model 3 så langt i år, men i juni ligger det an til storsalg igjen. Foto: (Broom)

Mest solgte i juni?

– Mens flere bilimportører nå sliter med å få tak i biler grunnet stengte fabrikker og logistikkutfordringer, har Tesla startet leveringene av Model 3 igjen etter en lang pause i Norge. Tesla hadde kun solgt åtte Model 3 i juni, til og med forrige uke. Nå kan de se ut som de har muligheter til å bli den mest solgte modellen denne måneden når det gjenstår noen dager, sier Atle Falch Tuverud, sjefredaktør i BilNytt.no.

LES MER: Mange tjente grovt på elbil-ventetiden

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no

Tesla vil selv ikke kommentere om Model 3 blir mest solgte bil i juni.

– Jeg kan bekrefte at det har kommet biler, og at vi er i gang med å levere ut. For oss er det viktigste nå å få ut biler til kundene som har fått utsatt levering. Kunder som legger inn ny bestilling i dag får bilen levert i august/september, forteller Even Sandvold Roland, som er senior communications manager hos Tesla i Norge, til BilNytt.no.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.