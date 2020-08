Prostitusjon, Hiv-smitte og vold. Slik ble livet til den «ukjente» Carey-søsteren

Alt lå til rette for at Alison Carey kunne bli like suksessfull som lillesøsteren Mariah Carey. Derfor gikk det galt.

Den amerikanske popsangerinnen Mariah Carey (50) er en av verdens mest kjente og populære artister. Hele 19 ganger har hun toppet hitlistene i USA, der Beatles er de eneste som har en like stor hit-rate å vise til.

I 1991 vant hun sin første Grammy for «beste nye artist», og siden den gang har karrieren bare gått en vei. I dag er Maria Carey blant de mestselgende kvinnelige artistene i hele verden og er regnet å gå god for 520 millioner dollar, rundt 4,3 millarder norske kroner, ifølge The Sun.

Maria Carey er datter av operasangerinnen og sangpedagogen Patricia og Alfred Roy Carey. Selv om flere mener at det kanskje lå i kortene at Carey skulle bli profesjonell sanger på grunn av foreldrenes musikklidenskap, gjorde det imidlertid ikke det for de andre søsknene, Morgan og Alison Carey (57).

Ble splittet - ingen kontakt

For mens Mariah Carey har levd hele sitt voksne liv foran blitz-regnet, har søsknene hatt en helt annen skjebne.

Broren Morgan slo seg imidlertid opp som plateprodusent og gjorde suksess med det. I tillegg er han blitt en anerkjent treningsmogul og gjort karriere som modell. Søsteren Alison Carey, derimot, har levd et liv på gata preget av narkotika og vold.

Da Mariah var tre år, og Alison ti år, skilte foreldrene seg. Søstrene ble splittet - Mariah ble boende hos moren og Alison hos faren. Helt siden den gang har søstrene hatt lite kontakt med hverandre.

I et intervju fra 1995, gjengitt av Life and Style, fortalte Alison at de to ble oppdratt veldig forskjellig. Dette gjorde henne sjalu.

- Moren min sa: «Ikke noe vondt vil skje med Mariah, jeg vil ikke la det skje». Så de flyttet, og Mariah ble italiensk og irsk. Mens jeg forble et barn av to raser.

Med det refererer hun til at moren var hvit og faren mørk, og at Mariah fikk alle «fordelene» av å vokse opp i et hjem med en hvit mor.

Flyttet på gata og ble arrestert for prostitusjon

Da Alison var 15 år gammel ble hun gravid, droppet ut av skolen og giftet seg. Etter det gikk det gradvis nedover. Ekteskapet tok slutt, og hun flyttet på gata. Ifølge Life and Style var det omtrent på denne tiden hun ble avhengig av rusmidler.

Alison fikk seg heller ingen jobb, og har innrømmet i samme intervju at hun ikke så noen annen utvei enn å selge seg selv.

- Ingen ville ansette meg. Jeg hadde ingen erfaring fra noe som helst. Jeg visste at jeg måtte skaffe meg en jobb, men jeg fant ingen, uttalte hun.

Da Alison var 28 år gammel testet hun positivt for HIV, og har siden den gang vært inn og ut av behandling og rehabilitering. I 2015 ble hun arrestert for prostitusjon.

PÅ VEI TIL RETTEN: Alison Carey på vei inn i New York Court House i forbindelse med en arrestasjon og anklage om prostitusjon i 2016. Foto: Splash News

Offentlig skittentøyvask

Siden Maria Careys gjennombrudd på 90-tallet har ikke 50-åringen hatt noe kontakt med søsteren sin.

I et intervju med Daily Mail ble sangeren kalt for «en ond heks» av sin egen bror fordi hun ikke stilte opp for søsteren deres da hun lå innlagt på sykehuset etter å ha blitt overfalt.

I 2016, omtrent på samme tid som Alison måtte møte i retten etter anklager for prostitusjon, opplevde hun å bli overfalt med et balltre ved sin egen leilighet i Kingston i New York.

Ifølge The Sun ble Alison liggende på sykehus i flere uker, noe som blant annet førte til at hun mistet leiligheten hun bodde i. Tingene ble kastet på gaten, og igjen var hun hjemløs. Alison gikk ut offentlig i en video publisert hos Daily Mail, og ba søsteren sin om hjelp.

- Mariah, jeg elsker deg. Jeg trenger hjelp. Vær så snill og ikke forlat meg, uttalte hun blant annet i den hjerteskjærende videoen.

Mariah Carey valgte imidlertid å ikke svare søsteren, noe broren Morgan reagerte kraftig på.

- Du tror du er stjernen, men du er en heks. Hun er ond, raste broren etter hendelsen med Alison.

- Jeg håper Mariah kan finne rom for å tilgi Alison for hennes overtredelser og bidra til å skape tillit. La oss sørge for at Alisons behov blir møtt, fortsatte han.

Ble forlatt av familien

Til tross for en svært intens og offentlig skittentøyvask, sluttet ikke familietragediene å skape overskrifter.

I 2018 gikk Alison ut i et nytt intervju med The Sun og hevdet at ingen av hennes familiemedlemmer har hjulpet henne siden overfallet i 2016.

- Helt siden jeg ble lagt inn har ting vært veldig vanskelig. Jeg føler jeg så vidt overlever. Jeg mistet bokstavelig talt alt jeg eide da jeg forlot sykehuset, fortalte hun avisen.

Ifølge Alison sto det så dårlig til at hun til tider ikke hadde penger til mat. Siden angrepet måtte hun gjennom flere operasjoner, blant annet enn tannoperasjon som hun ikke hadde penger til å gjennomføre.

- Ingen av familiemedlemmene mine ville hjelpe meg. Verken til mat eller tannlegetimen, uttalte hun.

Saksøkte sin egen mor

Tidligere denne uken ble det kjent at Alison har valgt å gå rettens vei. Mye av skylden for hvorfor ting har blitt som de har blitt, legger Alison Carey på deres mor, Patricia Carey, som hun nå har gått til sak mot for seksuelle overgrep.

Ifølge Fox News leverte Alison Carey en stevning til høyesterett i New York i februar, der hun anklager moren for å ha tvunget henne til å utføre seksuelle handlinger med fremmede menn da hun var ti år gammel.

I rettspapirene, som avisen har fått innsyn i, hevder Alison Carey at moren også skal ha oppmuntret flere menn til å utføre seksuelle handlinger med henne i form av berøring og seksuelle overgrep. Hun skal også ha vært vitne til voksne menn som forgrep seg på barn.

Ifølge Alison Carey skal de seksuelle handlingene foregått midt på natten under «satanistiske tilbedelsesmøter som inkluderte rituelle ofringer».

«Som et resultat av ovennevnte anklager har saksøker blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse, angst og alvorlig depresjon, som har ført til at hun misbrukte både lovlige og ulovlige rusmidler i et forsøk på å undertrykke de grufulle minnene, og for å gjennomføre omfattende, profesjonell, rådgivning», står det skrevet i rettsdokumentene, gjengitt av Fox News.

Ifølge utenlandske medier kan Patricia Carey risikere å måtte betale datteren opp mot fem millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 50 millioner norske kroner, dersom hun ikke besvarer anklagene.

Patricia Carey har foreløpig ikke kommentert søksmålet. Heller ikke Mariah Carey har involvert seg i saken.