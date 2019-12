Psykolog Frode Thuen tror de fleste lever godt uten spenning og begjær i hverdagen, men det finnes tilfeller hvor fravær av spenning kan by på alvorlige problemer.

Kan man kjenne på glødende begjær overfor en du legger deg ved siden av hver eneste natt?

Spørsmålet diskuteres hyppig - i terapirommet hos parterapeuter, under rødvinskvelder blant gode venninner og i samlivsspaltene i landets aviser.

Ifølge Sigmund Freud, oppstår begjær der det er en hindring. Man begjærer de man ikke kan få, de som er «forbudte» eller tilsynelatende uoppnåelige.

Men hva hvis man kaprer den «uoppnåelige» og blir kjærester? Da dør begjæret, mener Freud.

Han er ikke alene om å mene dette. I boka «Mating in Captivity», skriver den belgiske parterapeuten Esther Perel om begjær i langvarige parforhold. Eller, rettere sagt, hun skriver om mangelen på begjær i lange forhold.

Perel mener at begjær og kjærlighet er motsetninger. For mens verbet «å ha» beskriver parforholdet, mener Perel at det «å ville ha» mer beskrivende for begjæret.

Spesielt kvinner, som oftere mister sexlysten i lange parforhold enn det menn gjør, savner begjæret og spenningen i forholdet, mener Perel.

I et intervju med Goop, utdyper Perel poenget sitt:

- Vi sier ofte at kvinner ikke er så interessert i sex, men det ville vært riktigere å si at kvinner ofte ikke er så interessert i sex de kan få.

Dreper tryggheten begjæret?

Men hvis det er slik at trygghet dreper begjær, hvorfor søker vi da lange parforhold?

Det er et komplisert spørsmål å svare på, og det er slettes ikke alle som faktisk ønsker seg et parforhold som varer livet ut. Men i Norge, er monogame, trygge og langvarige forhold målet for svært mange av oss.

Fra et psykologisk perspektiv, er det ikke vanskelig å forstå.

Vi mennesker ønsker oss gjerne en fast partner, et «team». Noen som er der for oss uansett, som backer og støtter oss. En trygg og god kjæreste, fyller to grunnleggende behov i oss:

Behovet for tilknytning, altså behovet for å ha noen som er der for deg og får deg til å føle deg trygg, og behovet for identitetsbekreftelse, at noen får deg til å føle deg bra og gir deg en følelse av at du kan slappe helt av og være deg selv fullt ut-

- Det finnes masse forskning som viser at sosial støtte er avgjørende for god fysisk og psykisk helse, og den aller viktigste formen for sosial støtte, er å være i et trygt, godt forhold til en man er nært knyttet til, sier psykolog Frode Thuen, professor ved Høgskolen på Vestlandet, til Nettavisen.

- Helt umulig å opprettholde

Trygge, gode parforhold dekker altså ikke bare grunnleggende behov i oss - men det er også rett og slett bra for helsa vår.

Må man da bare godta at begjæret forsvinner?

- Hvis det er spenningen og begjæret dere hadde i begynnelsen av forholdet, som i all hovedsak skyldes forelskelsen, så må dere nok godta at den forsvinner.

Det sier sexolog Siv Gamnes til Nettavisen. Hun er godt kjent med såkalt lystproblematikk, hvor en av partene har mer lyst på sex enn den andre, og har ofte hørt par si at de savner den tiden hvor de «alltid hadde lyst på hverandre».

- Det begjæret, som næres av nysgjerrighet og spenning fordi alt er ukjent og nytt, vil dere aldri få tilbake. Det ville jo vært helt umulig. Men det finnes andre typer begjær som kan oppstå i langvarige parforhold, en dypere form for begjær som næres av kjærlighet, sier Gamnes.

- Mange vil kun ha mannen sin

Akkurat hvordan man kan oppleve dette dype begjæret, skal vi tilbake til. Først skal vi innom parterapeut Frode Thuen, som har en litt annen tilnærming til problemet.

- Dette med at begjær dør i lange parforhold, har blitt et yndet tema blant samlivsterapeuter, men også blant skjønnlitterære forfattere. Man kan fort sitte med inntrykk av at det å kjenne hverandre godt og være seksuelt tiltrukket av hverandre, er klare motsetninger, sier Thuen.

Nina Lykkes siste bok, «Full spredning», er blant årets bestselgere og er et godt eksempel på det Thuen snakker om. I boka møter vi Elin, som er utro mot ektemannen sin med eks-kjæresten, Bjørn, og får livet snudd på hodet.

- Det er ingen tvil om at begjæret næres av det ukjente og spennende, men spørsmålet er: Hvor stort dilemma er dette egentlig for folk flest? De aller fleste par lever godt med samme partner over lang tid - med et godt sexliv. Klart, man kan bli fristet av det som er ukjent, men det betyr ikke at man faktisk er utro, sier Thuen.

Det er riktignok noen få personlighetstyper som har et stort behov for nye og spennende opplevelser hele tiden, men de aller fleste har det ikke sånn, mener Thuen.

- For mange kvinner så forutsetter sexlyst en god og trygg relasjon. Så ja, kanskje er det en del kvinner som mister sexlysten fordi det ikke er spennende og nytt, men det er nok like mange kvinner som ikke kunne tenke seg å ha sex med andre enn mannen sin, sier Thuen.

Psykologens tips for et godt sexliv

For enkelte par blir likevel fraværet av begjær et såpass stort problem at sexlivet dør.

Forskningen forteller oss at det oftere er kvinnen som mister sexlysten enn mannen, og dermed er det i stor grad hun som setter standarden for hvor ofte man har sex.

En NTNU-studie fra 2019, viser at det er to faktorer som avgjør hvor ofte en kvinne tar initiativ til sex:

Hennes holdning til tilfeldig sex (hvorvidt hun skiller mellom sex som noe fysisk eller emosjonelt, samt hvor positiv hun er til kortvarige, seksuelle relasjoner). Grad av lidenskap

Kjenner kvinnen på høy grad av lidenskap og begjær, tar hun altså oftere initiativ til sex.

Det finnes imidlertid en relativt enkel måte å unngå lystproblematikk på, man må bare jobbe forebyggende.

I begynnelsen av et forhold snakker man jo gjerne om alt mulig: Hvor vil du bo? Vil du ha barn? Hvor vil du reise på ferie? Hvilke filmer liker du? Hva er favorittmaten din?

Det mange imidlertid aldri snakker om er seksuelle behov. Hvor mye sex vil du ha? Hvor viktig er sex for deg? Liker du å eksperimentere med nye ting?

For selv om det helt klart finnes løsninger for par som sliter med lystproblematikk, så er det vanskelig å se for seg at «det bare vil jevne seg ut etter hvert», slik mange håper.

- Sexlyst er en relativt stabil egenskap. Hvis man innleder et forhold til som åpenbart har mye høyere sexlyst enn deg, så vil det by på problemer, sier Thuen.

Hvis du er veldig opptatt av sex, og ser på sexlivet som et av de viktigste aspektene i et parforhold, bør du med andre ord finne deg en som også er like opptatt av sex.

- De som er veldig opptatt av sex, vil også være mer opptatt av spenningsmomentet og begjæret, slår Thuen fast.

Fire tips til begjær

Når par kommer til Gamnes, er det ofte med problemer tilknyttet sexlyst. Den ene har mer lyst enn den andre, og sexlivet har blitt et tema for konflikt - ikke nytelse.

- Mens noen kan oppleve at sexlysten rett og slett er borte, så er det ikke slik for alle. De har fortsatt sexlyst, men den er kanskje ikke lenger rettet mot partneren. Det er ikke dermed sagt at de går ut og finner seg noen andre, men begjæret overfor partneren er forsvunnet - og de vil ha hjelp til å finne tilbake til det, forklarer Gamnes.

Sexologen gjør da sitt beste for å hjelpe parene tilbake til soverommet - og tilbake til begjæret.

- Da snakker vi ikke lenger om det rå, spenningsdrevne begjæret som drives av forelskelsen, men et dypere begjær, som baserer seg på kjærlighet og det å velge hverandre på nytt hver eneste dag.

For det finnes absolutt par som får det til. Esther Perel lister opp fire punkter til langvarig begjær, og Gamnes mener det hovedsakelig er en suksessfaktor bak de parene som greier det:

- De tar ikke hverandre for gitt. Det er nemlig det som er drepen for begjær og parforhold generelt, sier Gamnes, og avslutter: