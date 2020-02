Psykolog har studert menn og kvinner etter samlivsbrudd. Fant store kjønnsforskjeller

Når kvinner og menn blir bedt om å tenke tilbake på sitt forrige forhold, sitter de ofte igjen med to ulike opplevelser av bruddet.

Tenk tilbake på eks-kjæresten din, og still deg selv følgende to spørsmål:

1) Hvorfor gjorde dere det slutt?

2) Hva tenker du om din eks-kjæreste i dag?

Skal vi tro forskningen, avhenger svarene av hvorvidt du er mann eller kvinne. For når det kommer til samlivsbrudd, finnes det nemlig flere tydelige kjønnsforskjeller - som bekreftes i en rekke studier.

Årsaken til bruddet

Den australske psykologen Ursula Athenstaedt har intervjuet 876 unge voksne som nylig hadde gått gjennom et samlivsbrudd. Resultatet ble publisert i Sage journals i 2019, og er omtalt av Psychology Today.

Studien avslørte store kjønnsforskjeller mellom menn og kvinner, både like etter bruddet, men også i lang tid etterpå.

La oss begynne med det første av spørsmålene ovenfor, altså årsaken til bruddet.

Mens kvinner i stor grad la skylden på mannen for bruddet, så var menn stort sett uforstående til bruddet. Uten noen klar formening om hvorfor det ble slutt, sliter menn også med å komme seg ordentlig videre.

Dette bekreftes i forskning utført av psykolog Frode Thuen. Han studerte rundt 1800 deltidsforeldre på tidlig 2000-tall for å lære mer om årsaker og helsemessige konsekvenser av samlivsbrudd.

Et av funnene var nettopp dette: Menn uttrykte ofte overraskelse over kvinnens avgjørelse når hun avsluttet forholdet.

Det som imidlertid ofte kommer frem som årsak til bruddet, er at kvinnen i lang tid har følt seg alene om ansvaret for familie og barn - og, ikke minst: Parforholdet.

Kanskje har hun også sagt fra om dette ved flere anledninger, men mannen har altså ikke oppfattet at problemet var så alvorlig at kvinnen til slutt brøt ut av forholdet.

Psykolog John Gottman, som sammen med kona Julie er verdens fremste forsker på samliv, råder menn til å bli flinkere til å lytte til partneren og sine egne følelser.

Menn som tåler partnerens følelser og innflytelse, er nøkkelen til lykkelige parforhold, sier Gottman, og kommer med følgende råd:

Vis oppmerksomhet. Snu deg mot henne fysisk. Lytt. Vis forståelse - uten å gå i forsvar. Vis empati.

PSYKOLOGPAR: John og Julie Gottman driver The Gottman Institute og er verdensledende på forskning når det kommer til samliv og parforhold. Foto: The Gottman Institute

Slik tenker de på eksen

Når det gjelder det andre spørsmålet, altså hvordan man ser på eks-kjæresten sin i ettertid, viser studien også store kjønnsforskjeller.

Menn tenker oftere positivt på eksen sin, og har oftere et håp om å skulle bli sammen igjen. Dette kan henge sammen med at de ikke fullstendig har forstått årsaken til bruddet og derfor er mer positiv til at ting kan ordne seg igjen.

Kvinner, derimot, fokuserer i større grad på eksens negative sider. Fordi de også har et klarere bilde av hvorfor det ble slutt, er det lettere å kvele håpet om å skulle bli gjenforent.

Ulike måter å takle sorgen på

Det er kjent at menn takler samlivsbrudd dårligere enn kvinner. Kjærlighetssorg og samlivsbrudd står øverst på lista over livshendelser som gjør oss syke.

Faktisk er kjærlighetssorg det vanligste problemet blant de som kommer inn på Psykiatrisk legevakt i Oslo.

- For noen kan det å miste en kjæreste være vanskeligere å takle enn et dødsfall. Kanskje var du helt uforberedt på at kjæresten din skulle gjøre det slutt, og det kan oppleves som ekstremt opprivende, har legevaktsleder Ewa Ness tidligere uttalt til Nettavisen.

Frode Thuens forskning viser det samme. Mens kvinner sliter mest i forkant av bruddet, har menn det tøffere etterpå. Rundt en av tre skilte menn har psykiske problemer to år etter samlivsbruddet.

PSYKOLOG: Frode Thuen, professor ved Høgskolen på Vestlandet, har forsket på samlivsbrudd.

Årsaken til dette, er hovedsakelig todelt. Først og fremst handler det om at menn og kvinner i stor grad tyr til ulike metoder for å takle sorgen.

Mens menn forsøker å skyve tankene unna, enten ved å drukne sorgene i alkohol, jobb eller andre ting, så søker kvinner støtte hos venner og familie.

Kvinner har det gjerne tøffere i tiden rett etter bruddet, men fordi de jobber seg gjennom sorgen, med støtte fra nettverket sitt, så kommer de seg i større grad helt over eks-kjæresten.

Menn velger derimot en kortvarig løsning, og sliter derfor mer i etterkant fordi de aldri tok ordentlig tak i sorgen.

- Kvinner er mye flinkere på brudd enn det menn er. Dette henger sammen med at kvinner er flinkere til å vedlikeholde relasjoner til venner og familie mens de er i et parforhold, så når alt brister, har de et nettverk rundt seg. Menn blir derimot sittende mye alene og lide i stillhet, uttalte familieterapeut Thomas Winther til Nettavisen i 2019.

Menn er ofte raskt ute med å finne seg ny kjæreste - gjerne før de egentlig har bearbeidet sitt forrige forhold.

- Min erfaring er at en del menn går veldig raskt videre. Undersøkelser har også vist at menn går raskere inn i nye forhold. Det er ikke nødvendigvis feil, for det kan være en fordel å ha mindre tid til å tenke på alt det vonde, men det er også en fare for at man da drar med seg lasset fra det gamle forholdet, sa psykolog Frode Thuen til Nettavisen i 2019.