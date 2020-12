Psykolog Marius Stavang har tips til «ufrivillig single»: Dette bør du gjøre hvis du ønsker deg kjæreste

Blir du værende i relasjoner med mye usikkerhet og skuffelser fordi du er overbevist om at det finnes håp? Da bør du lese psykologens råd.

- Det trenger jo bare å klaffe én gang. Og det kan skje for alle, spesielt i dag, med alt vi har tilgjengelig av plattformer og ressurser som kan hjelpe oss. Men for noen er det vanskeligere å finne en kjæreste enn det er for andre, og det er det nok flere grunner til.

Det hender at de selverklærte «evig single» bestiller time hos psykolog Marius Stavang. Etter lang tid med mislykkede dater, havarerte «tremånedersforhold» og skuffelser, er det naturlig å tenke:

«Hva er det jeg gjør galt?» «Er det noe galt med meg?»

Stavang tror det handler mindre om at det er noe «galt med deg», og mer om at du kanskje har blitt litt for tilpasningsdyktig. Rett og slett litt for «flink» til å tilpasse deg andres behov - og glemme dine egne.

LES OGSÅ: Kan du forutse om kjæresten din vil være utro? Forskere vet hva som øker risikoen

For selv om det er helt nødvendig å tilpasse seg og inngå kompromiss for å få et forhold til å fungere, så skal det ikke gå for mye på bekostning av egne behov.

- Noen mennesker har lettere for å bli fanget i relasjoner som ikke fører noen vei. Den andre parten vil ikke forplikte seg, men så blir man værende likevel, i et håp om at ting skal snu, sier Stavang.

- Men kan det ikke snu noen ganger, da?

- Det tror jeg ikke skjer så ofte. Ikke hvis hele relasjonen har vært preget av mye utrygghet, at én vil forplikte seg, og den andre ikke. Og plutselig har det gått veldig lang tid. Ikke bare gjør det vondt, men man har også kastet bort tiden sin i stedet for å gå videre og lete på andre marker.

Menn og kvinner har ulike problem

Stavang tror imidlertid det finnes mange årsaker til at det er noen som synes det er ekstra vanskelig å finne seg en kjæreste.

- Jeg ser en kjønnsforskjell her. Når menn sliter med å finne kjæreste, så sliter de med å i det hele tatt starte en seksuell relasjon. De sliter med å finne en som vil gå på date med dem. Kvinner, derimot, de finner gjerne en å ha sex med eller ha et kortvarig forhold til, men de kan slite med å få denne personen til å forplikte seg.

LES OGSÅ: Fem sexstillinger som gjør det lettere for henne å få orgasme

I tillegg tror psykologen at nettdatingen har skapt to grupper: Én gruppe «flinke datere», som evner å sjarmere den andre over to pils på en onsdagskveld, og én som synes det er vanskelig å få til god kjemi på to timer.

Stavang tror gruppe to er størst - og at det er flere menn enn kvinner i den gruppen.

- På date demonstrerer man typiske kvinnelige egenskaper: Lytte, lese kroppsspråk, forstå følelser og være god på å snakke for seg. Mange menn sliter med å få vist sin beste side her, og ville nok vært mye mer attraktiv i andre situasjoner, hvor de eksempelvis var i en gruppe eller gjorde noe de er flinke til.

Fem røde flagg

Vi starter med det første Stavang nevner: De som forblir i relasjoner som egentlig er dødfødte, men hvor håpet holder dem gående.

Noen ganger overser vi signaler fra de vi dater, selv om de egentlig varsler fare, fordi vi så gjerne vil at noe skal fungere, sier Stavang.

LES MER: En matematisk algoritme avslører hvordan vi velger kjæreste: - Enkelte blir veldig provosert

I en artikkel i Psychology Today, lister psykolog Leah Aguirre opp fem ulike «signaler» som hun ofte hører single omtale som forvirrende, men som egentlig er ganske klare, mener Aguiree:

1. Minimal innsats

Det er som regel du som tar initiativ og gjør en innsats for å bli kjent, tilbringe tid sammen og ha det hyggelig. Relasjonen holdes likevel i gang fordi den du dater av og til tar initiativ og viser engasjement.

2. Ingen gjennomføringsevne

Det er mye som skal skje «senere», og du stoler sjelden på at dere dere planlegger, faktisk blir noe av.

- De sier at de er interessert og liker deg, og det kan også føles slik, men de gjør ingenting for å faktisk bli kjent med deg eller utvikle forholdet, skriver Aguiree.

Les mer Ny studie: Menn og kvinner feilvurderer hva det motsatte kjønn synes er attraktivt

3. Av og på

Kanskje det eldste trikset i boka: Vær avvisende i det ene øyeblikket og tilgjengelig i et andre, så vet den andre aldri hvor den har deg.

Brukt riktig, og da virkelig bare helt i begynnelsen, kan det gi temperatur nok til en heftig forelskelse. Men er man oppriktig interessert, slutter man raskt å leke katt og mus.

4. Usikker på «hva man leter etter»

Hvis den du dater er nølende til å legge planer for fremtiden eller snakke om forholdets utvikling, er det et dårlig tegn, mener Aguiree.

- De har unnskyldninger for hvorfor de ikke kan forplikte seg eller tanker rundt hva som må skje i livet for at de skal være «klare», skriver psykologen.

5. Bare ord - ingen handling

- De har det bare i kjeften. Kanskje overøser de deg med ord, komplimenter og bekreftelse. De snakker ofte med deg, men du ser dem sjelden, skriver Aguiree.

I verste fall blir du «hekta»

Psykolog Stavang har all forståelse for at det er vanskelig å bryte ut av slike relasjoner, hvor den andre part holder liv i håpet ved å sende blandede signaler.

- Det blir som en enarmet banditt, den spillemaskinen hvor du drar i spaken. Som regel vinner du ikke, men sjansen er alltid der, så du fortsetter å dra.

- Når du har følelser for en som ikke vil forplikte seg, er det vanskeligere å sette tydelige grenser. Du kan faktisk tape relasjonen dersom du melder ifra om dine egne behov til en person som ikke er interessert i noe forpliktende. Så i frykt for å miste den andre, holder mange ut - stadig i håp om at det kan bli noe.

I verste fall, kan slike relasjoner ende opp i såkalte hekt, som «defineres som «en nervøs, romantiserende, tvangsmessig opptatthet av en annen, med sterke innslag av panikk og avhengighet».

Dette er imidlertid «worst case scenario». Et hekt tar over hele livet ditt, og de færreste kommer dit.

Les mer Her går grensen mellom ulykkelig forelskelse og et «hekt»: - Det tar over hele livet ditt

Men at noen av oss er mer disponert for å havne i relasjoner hvor vi overtilpasser oss den andre, er absolutt tilfelle, sier Stavang. Derfor kan det være smart å kjenne seg selv godt, slik at man unngår at det blir et mønster.

- Hvis du har dårlig erfaring med grensesetting i relasjoner og har blitt vant til at du må tilpasse deg veldig for at en relasjon skal fungere, så er du nok ekstra utsatt for å havne i slike relasjoner.

Noen har slike erfaringer med seg fra barndommen, og er vant til å måtte sette egne følelser og behov til side for andres.

- Da tar man gjerne med seg et inntrykk av at «jeg må jobbe mye for at en relasjon skal fungere, men hvis jeg gjør det, så kan det gå».

Stavang oppfordrer imidlertid til å snu tankegangen. I stedet for å tenke «hva kan jeg gjøre for at denne personen skal ville ha meg?», så tenk «hva trenger jeg? Kan denne personen gi meg det?»

LES OGSÅ: Disse faktorene øker risikoen for utroskap i et parforhold

Det krever at du tør å konfrontere den andre med dine behov, men det tror Stavang er helt nødvendig.

- Dette med at man da skal bli stemplet som «needy», er egentlig helt feil. «Needy» betyr bare at du har behov, og det har vi alle. Stå opp for dine behov og sett grenser, oppfordrer psykologen, og fortsetter:

- Dessuten tror jeg bare det er positivt. Sjansene dine er nok større hvis du viser at du vet hva du er verdt, enn om du lar deg tråkke på. Ikke vær passiv til at den andre trekker seg unna, men si fra om hva du trenger. Hvis den andre ikke tåler det, er det like greit at relasjonen avsluttes slik at du kan bruke tiden din på noen andre.

- Menn senker standarden for å få sex

Så var det dette med kjønnsforskjeller. Stavang mener altså at menn i større grad sliter med å starte en relasjon, mens kvinner i større grad sliter med å få menn de ligger med til å bli kjæresten deres - helt enkelt forklart.

- Vi mennesker prøver hele tiden å kalibrere oss etter hvor vi er i sjekkemarkedet, altså hvor attraktive vi er. Hvem kan vi få? Hvilken liga ligger vi i? Og det er her kjønnsforskjellene starter, forteller Stavang, og fortsetter:

- Når en mann sjekker opp ei dame og får kontant nei, konkluderer han kanskje med at hun er utenfor hans liga og senker kravene. Når en kvinne gjør det samme og får ja til sex, men etter hvert nei til et forhold, kan det være vanskeligere for henne å vite hvor hun ligger, sier Stavang.

Det er gjort enormt med forskning på akkurat dette, blant annet på NTNU. Ekspertene anbefaler alle å gjøre som Stavang sier, nemlig finne ut hvilken «mate value», eller partnerverdi som vi kaller det på norsk, for så å lete i samme liga. Som atferdsbiolog Jens Andreas Huseby har sagt til Nettavisen gjentatte ganger:

- For å oppnå et langvarig og godt forhold, er det lurt på velge en partner som er cirka like attraktiv som du selv oppfatter deg selv som.

LES MER: Tips til single fra «matching»-ekspertene: Kjenn din «mate value»

Også her er det gjort mye forskning. NTNU-professor og psykolog Leif Edward Ottesen Kennair har bidratt i flere studier og sier følgende:

- Menn er villige til å senke standarden, som man sier, for å få sex. Men når de leter etter kjæreste, er det andre kriterier som gjelder. Altså er det mange kvinner som kanskje har hatt sex med en skikkelig hunk, men som ikke blir vurdert som kjæreste av samme fyr, sier Kennair.

Les mer Omstridt partnervalg-studie har vært diskutert siden 80-tallet. Nå har forskere gjennomført studien på nytt

Noen kan være verdt å vente på



Det kan høres enkelt ut når ekspertene skisserer opp en slags bruksanvisning:

Sikt i samme liga, unngå relasjoner med de som ikke vil forplikte seg og bruk tiden din på aktuelle kandidater.

Men er det alltid så rett frem og enkelt når man treffer en man blir forelska i? Er man egentlig helt synkrone og vil alt det samme til samme tid?

Svaret er nei, sier Stavang, og sier at man må lære seg å skille mellom de som er verdt å gi litt ekstra tid til og de som bare kaster bort tiden din.

- Hvis en person sier, på en ektefølt og autentisk måte, at «jeg trenger litt tid og rom fordi jeg ikke er helt klart for dette» og deretter forklarer hvorfor vedkommende har dette behovet, så er det noe helt annet enn å møte opp seint, glemme å svare på meldinger og unngå samtaler om fremtiden.

Les mer Lurer du på om du skal gjøre det slutt med kjæresten? Dette trikset kan hjelpe deg

- Men hvordan skal man lære seg å skille mellom de som er verdt å vente på og de man bare skal la gå?

- Det er vanskelig, men jeg tenker at det bør være tilknyttet et behov. Eksempelvis at man ikke er emosjonelt klar, at man trenger at det går litt sakte fordi man tidligere har blitt såret eller at noe i livet gjør at vedkommende trenger å ta ting i sitt tempo, sier Stavang, og avslutter:

- Et siste godt tips er å kjenne etter hva du selv føler. Er du redd for å snakke med vedkommende om relasjonen og fremtiden? For hvis den andre har et behov for å ta ting litt rolig, kan man snakke godt om det. Men hvis du blir nervøs eller redd bare ved tanken på å spørre om hva som skjer eller hvor man står, da tenker jeg egentlig at det er et dårlig tegn.

Har du spørsmål om sex og samliv? I Nettavisens sex- og samlivsspalte svarer sexologer på innsendte spørsmål. Svaret kan leses hos Nettavisen Pluss.

Send inn en anonym beskrivelse av situasjonen du befinner deg i og problemet du har. Ta med relevante detaljer om din livssituasjon, hvilke følelser det vekker i deg og det du lurer på. Det øker sannsynligheten for at ditt spørsmål blir valgt ut, da det er vanskelig for ekspertene å svare dersom du utelater relevante detaljer. Bruk skjema under eller klikk her for å komme til det.

Reklame 10 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin