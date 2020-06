Psykolog med advarsel til tenåringsforeldre: – Lar seg ikke så lett reparere

En ny studie viser at barn med kontrollerende foreldre kan gi alvorlige sosiale konsekvenser.

Hvordan reagerer barn på foreldre som benytter seg av overdrevent kontrollerende og manipulerende metoder i barneoppdragelsen?

Det har en gruppe amerikanske forskere sett nærmere på. Etter å ha studert 184 jenter og gutter gjennom 20 år, har de nå konkludert med det kan få alvorlige konsekvenser for barna når de er voksne.

Det skriver Forskning.no.

Egenskapene som går igjen hos foreldrene de beskriver som kontrollerende, er følgende: De er nedlatende, viser ikke at de er ubetinget glad i barna sine når de er sinte på dem og gir barnet skyldfølelse når foreldrene blir opprørt av dem.

Undersøkte hvor godt likt barna var

De unge som deltok i studien ble fulgt fra de var 13 år til de var 32 år, og studiet ble innledet ved at barna måtte svare på en rekke spørsmål om seg selv og foreldrene sine. Utvalget besto av ungdommer med ulik bakgrunn både med tanke på økonomi, bosted (by og distrikt) og etnisitet.

Underveis i studien fulgte forskerne opp med blant annet ungdommenes venner, for å finne ut hvordan de var likt av andre barn på skolen.

Deltakerne måtte i voksen alder oppgi sivilstatus og utdanningsnivå. Dessuten fikk forskerne også videoer av deltagerne når de var med venner eller kjærester.

Dårligere likt og mindre hell i kjærlighetslivet

Etter å ha avsluttet studien mener forskerne at foreldre som har sterk psykologisk kontroll på barna sine, kan bidra til å gi dem problemer i voksenlivet.

Barn som hadde nedlatende og kontrollerende foreldre da de var 13 år, viste seg nemlig å ha mindre sjanse for å være i et støttende, romantisk forhold i en alder av 27.

Heller ikke som 32-åringer var det noen særlig positive endringer å melde om. Færre av de med kontrollerende foreldre var i et kjæresteforhold og de hadde i tillegg et lavere utdanningsnivå enn resten.

Dette mente forskerne skyldes at denne gruppen barn hadde mer problemer i alderen rundt 15-16 år, ved at de var mer umodne psykologisk og mindre likt av jevnaldrende.

De mener også at foreldre som benytter seg av manipulerende teknikker ovenfor barna, sørger for at de ikke stiller like sterkt med tanke på å skape seg et selvstendig liv.

Forskerne understreker at de baserer seg på selvrapportering fra ungdommene selv, og at de ikke har foretatt samtaler med foreldrene eller observert dem sammen.

– Lar seg ikke så lett reparere

– Foreldre prøver å guide sine barn slik at de lykkes mest mulig i overgangen til voksenlivet. Men med en overkontrollerende oppdragelse i tenårene, risikerer man å hindre utviklingen på en fundamental måte som ikke så lett lar seg reparere, sier Joseph Allen, professor i psykologi ved University of Virginia, i en pressemelding gjengitt av Forskning.no.

Hedvig Montgomery er psykolog, forfatter og holder blant annet en rekke foredrag om forholdet mellom foreldre og tenåringer.

Da Nettavisen møtte Montgomery under en av hennes foredrag i 2019, uttalte hun seg nettopp om det å finne en god balanse som foreldre.

– Det er like dumt å holde for hardt som å slippe for tidlig. Å vite når man skal slippe og når man skal holde er fingerspitzgefühl, uttalte Montgomery.

Psykologen mener man må være forsiktig med å «henge» for mye på tenåringene, men også for lite.

– De tenåringer som blir passet for godt på, kan bli triste, deprimerte og resignerte. Vi skal få dem til å gjøre nye ting – med selvtillit, fortalte Montgomery.

– Men slipper vi for mye, med holdningen «klar deg selv», slår de seg for mye. De har ikke en ferdig utviklet hjerne, minner hun om.

