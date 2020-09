Psykologparet har studert kjærlighet i 40 år. Disse syv tingene går igjen hos par som holder sammen

De trengte bare førti år og hjelp fra rundt tre tusen par før John Gottman og kona kunne legge frem de syv nøklene til et lykkelig ekteskap.

«Der skulle jeg likt å være flue på veggen», kan man tenke når man lurer på hvordan andre par har det hjemme.

Derfor var det helt naturlig for samlivsforskeren John Gottman og hans kone å ta i bruk videoovervåkning da de skulle utforske hva det er som gjør at noen forhold varer og andre tar slutt.

Gottman-forskningen på ekteskap, som i dag strekker seg over 40 år og består av data fra 3.000 par, begynte i det små. De filmet par i hverdagslivet deres og fulgte med på hva de snakket om og hvordan samtalene utviklet seg.

Deretter inviterte psykologparet en rekke par til å et ferieopphold i et leilighetsbygg, hvor de samtidig ble filmet.

Parene fikk gjøre akkurat hva de ville på rommet sitt, men ble altså filmet, blant annet for at ansiktsuttrykkene skulle tolkes. Parene måtte også ha på seg en hjertemåler og gi blod- og urinprøver slik at forskerne kunne måle stresshormoner og immunsystemet deres.

Forskerne fulgte opp parene i årevis, på det lengste i 20 år. Gottman fikk se hvilke som holdt sammen og hvilke forhold som røk. Ut fra dette fant forskerne syv grunnleggende prinsipper som ligger til grunn for at et forhold skal vare.

I boka «The Seven Principles for Making Marriage Work» lister Gottman opp disse syv prinsippene, men understreker først følgende:

- Den enkle sannheten er at lykkelige ekteskap er basert på dype vennskap. Med dette menes en gjensidig respekt for hverandres selskap.

Kanskje virker det selvsagt, at man skal være god venn med partneren sin, men for mange er det ikke det. Ifølge Gottman er det nemlig mange forhold som går dukken fordi vennskapet svikter.

For å opprettholde vennskapet, samtidig som man gir næring til romantikk og begjær, har Gottman en rekke tips, basert på det han så gikk igjen hos de lykkelige parene han observerte.

Tipsene er oppsummert i syv prinsipp, eller nøkler, om du vil:

1. Kjenn partneren din

Gottman omtaler det som å lage et «kjærlighetskart», en slags oversikt som du lagrer i hjernen din over hva partneren din liker, misliker, drømmer om og frykter.

For å oppnå det, er det viktig å stille spørsmål; Hva er viktig for den personen du er sammen med, hvilke håp, drømmer og verdier har han eller hun? Hvordan blir den personen glad, og hva er det som kan gjøre dem stresset?

– Hvis du vil endre livet ditt og relasjoner, prøv å gjøre femti prosent av det du sier til folk et spørsmål. Still åpne spørsmål, fremfor å fortelle ting og du vil merke at folk endrer seg. Å stille spørsmål er en veldig vanlig ting, men det er også en sjelden ting å gjøre. Folk flest uttaler ting, fremfor å stille spørre «hva tenker du om dette?», forteller Gottman i foredraget «Få ekteskapet til å fungere».

2. Vis beundring og kjærlighet

Dette handler om å gi partneren sin små kjærlighetserklæringer og ting som forteller den andre at de er respektert og verdsatt i forholdet. Det kan man gjøre på flere måter, for eksempel ved å si takk, «jeg er stolt av deg», «du betyr mye for meg», «det du sa der var godt sagt» eller «dette gjorde du veldig fint».

– Det fundamentale er at det ikke kan bli i hjernen, du må fortelle det. Selv for trivielle ting, si takk for at de tok oppvasken, forteller Gottman.

3. Vend deg mot partneren

Har du noen gang sagt til partneren din «Å, se på det der!» uten å få noen reaksjon? Kanskje sitter den andre og stirrer ned i telefonen og bare mumler tilbake.

Vel, det å ikke anerkjenne partneren din når de kommer med små uttrykk for å få oppmerksomhet, er en ting man virkelig må passe på, ifølge Gottman.

Det som skjer i slike situasjoner er nemlig det forskeren kaller for «etterlysning etter emosjonell kontakt». Enkelt sagt handler det om små, hverdagslige øyeblikk hvor du aktivt, men kanskje ubevisst, søker oppmerksomhet av din kjære.

Her er nøkkelen å vende seg til partneren og reagere på det som blir sagt; «Oj, ja, se på den! Tenk om vi hadde hatt en sånn, det skulle tatt seg ut».

EKTEPAR: John Gottman og kona Julie har begge forsket på ektepar og samliv i en rekke år. Foto: The Gottman Institute

Forskeren sammenligner det som skjer i disse øyeblikkene med penger som fylles på en emosjonell bankkonto. Klarer dere å kommunisere, anerkjenne hverandre og gi hverandre den oppmerksomheten, så stiger valutaen på kontoen.

– Du bygger faktisk sex, lidenskap og romanse i disse veldig, veldig små øyeblikkene av emosjonell kontakt, sier Gottman.

Det motsatte - å ikke reagere, altså å vende seg fra partneren, eller å reagere negativt eller skusle bort det som blir sagt kan bidra til en følelse av splittelse mellom dere som par.

4. Aksepter hverandres innflytelse



«Gjennom å studere heterofile ekteskap, fant vi ut at forhold lykkes bedre hvis ektemannen aksepterer innflytelse fra kona. (...) En ektemanns evner til å akseptere konas innflytelse (og ikke motsatt) er avgjørende fordi forskning viser at kvinner allerede har god øving i å akseptere innflytelse fra menn,» skriver Gottman.

Når Gottman snakker om «innflytelse» tenker han hovedsakelig på å flytte fokuset fra «meg» til «vi». Det innebærer å tenke på partnerens følelser, drømmer, tanker og frustrasjoner som en del av seg selv.

Det betyr ikke at man skal være redd hvis den andre er redd eller glad hvis den andre er glad, men at partnerens behov og følelser er noe man tar imot - og tar på alvor.

La oss si at kona klager over at mannen jobber for mye. I stedet for å gå i forsvar og si ting som «det er aldri bra nok for deg uansett hva jeg gjør», så oppfordrer Gottman heller til å si «jeg forstår at det er vanskelig for deg, hva kan vi gjøre for at vi skal få det bedre?»

5. Løs konflikter

Det femte elementet handler om konflikter, krangler og irritasjon, og budskapet er enkelt: Løs opp i konflikter dere kan løse.

Noe som forbløffet forskerne var funn de gjorde i forbindelse med dette. De oppdaget nemlig at 69 prosent av konflikter i forhold aldri blir løst.

Det betød at når parene ble analysert etter med flere års mellomrom, snakket, kranglet eller kjeklet de om de samme tingene på akkurat den samme måten som de hadde gjort før.

Så hvis det høres kjent ut, er du ikke alene. Det som er lurt å merke seg her, er at hvordan du reagerer på partneren din sine irriterende sider, også kan si deg noe om fremtiden til forholdet ditt.

– Til en viss grad kan man si at forhold varer hvis du har valgt en person hvis irriterende egenskaper er noe du kan tåle, og de varige problemene er noen du klarer å takle, forteller Gottman.

– Hvis det er varige problemer som gjør deg gal, så vil det ikke vare.

Fakta Fem steg til å løse konflikter ↓ Opplever dere at det er vanskelig å komme seg gjennom krangel eller uenighet, har Gottman utviklet fem steg for å løse konflikter. 1. Start samtalen uten kritikk mot eller forakt for den andre personen. 2. Begge parter er ansvarlig for å skape og gi hverandre «repareringsforsøk». Dette kan være ord eller handlinger som roer situasjonen eller letter stemningen. 3. Innse når dere trenger en timeout i samtalen. Hvis det blir en for intens eller overopphetet diskusjon, fortell partneren din at det blir litt mye og ta deg en pause på 20 minutter, som er den tiden kroppen trenger for å roe seg. For å roe deg kan du prøve å lukke øynene, puste sakte og dypt, slappe av og se for deg noe som gir deg ro. Dermed vil det være lettere å komme frem til noe som er gunstig for begge parter. 4. Lag kompromisser. Steg 1-3 vil sørge for å skape positivitet og legge et godt grunnlag for et kompromiss. Men når konfliktnivået stiger må dere som par finne frem til noe felles som dere kan enes om. Derfor er forslaget å tegne to sirkler, en stor og en mindre en inne i det store sirkelen. I den minste sirkelen skal du skrive de tingene som du ikke er villig til å fire på. I den store sirkelen skal du skrive hva du er villig til å gjøre et kompromiss på. Så ser dere på arkene sammen og finner ut hvor dere kan møtes på midten. Deretter må dere finne ut hva dere er enige om, hva er felles mål dere har og hvordan dere kan oppnå disse. 5. I det femte og siste steget minner Gottman om at begge må lære seg å takle hverandres feil, eller det du selv anser som feil hos den andre. Hvis du stadig vekk sier at «hvis du bare var sånn eller sånn» om partneren din og du ikke godtar eller klarer å takle partnerens små brister, vil det være umulig å få til et kompromiss.

6. Kom dere ut av fastlåste konfliktmønster

Står man fast i et konfliktmønster, handler det iføgle Gottman ofte om at du som person har drømmer i livet som du ikke får gehør for eller blir respektert av den andre.

Det kan være noe så enkelt som at den ene ønsker å seile jorda rundt fordi det var drømmen fra barndommen. Den andre har kanskje fått lyst til å lære seg å danse salsa, men hverdagslivet har gjort at det ikke blir prioritert.

Ofte kan disse drømmene være roten til en ting man krangler om eller irriterer seg over.

– Å anerkjenne og respektere hverandres dypeste, mest private håp og drømmer er nøkkelen til å redde og berike ekteskapet, forteller Gottman.

For å unngå at man havner med steile fronter anbefaler forskeren at man bør snakke åpent sammen om håp, ønsker og mål i livet.

Si for eksempel at partneren din ønsker å seile jorda rundt. Selv om du på ingen måte kunne tenke deg det, og det kanskje er en drøm som partneren din ikke kommer til å gjennomføre, så kan du likevel vise støtte.

Kanskje dere snakker om hvor drømmen oppstod, kanskje du vil lese deg opp på steder å dra og at dere ser noen reiseprogrammer sammen. Kanskje vil du si at det er greit for familieøkonomien om partneren din sparer opp til denne turen. Kort sagt at du prøver å sette deg inn i drømmen og være oppmuntrende til den.

På denne måten kan du hindre at partneren din føler at det er du som står i veien for drømmen deres og det vil også bidra til å knytte dere tettere sammen.

7. Skap felles mening

– Ekteskapet handler ikke bare om å oppdra barn, dele plikter og å ha sex. Det kan også ha en spirituell dimensjon som handler om å skape et indre liv sammen, en kultur rik på ritualer og å verdsette rollene og målene som binder dere sammen, som får dere til å forstå hva det betyr å være en del av familien dere har blitt, sier Gottman.

Det kan imidlertid være vanskelig å hele tiden skulle finne «mening» i hverdagslivets lange lister av ting som må gjøres, men Gottman-paret har heldigvis gode råd:

Det første handler om å ha ritualer som dere møtes om. Disse ritualene kan handle om å spise middag sammen, hvordan bursdager skal feires, hva dere vil gjøre i helger og ferier og hva slags sexliv dere ønsker.

Det andre handler om å ha en felles forståelse for hva slags roller man har og hvordan man skal være i de rollene. For eksempel hvorfor det er viktig for den ene å prioritere jobbrollen, selv om det kan gå ut over andre roller, som å være en tilstedeværende mor eller far.

FELLES: Å ha en felles interesse, som å gå tur, er én av mange ting som kan hjelpe i et forhold. Er dere veldig ulike finnes det også en rekke verktøy som kan hjelpe mot et lykkelig ekteskap. Foto: Getty Images

Det tredje handler om å anerkjenne mål:

Heier du på partnerens mål i livet og setter du pris på de tingene som partneren din oppnår i sitt liv? Er dere som par enige om hvilke felles mål dere har for barna deres, fremtiden eller forholdet?

Og ikke minst - har dere noen felles drømmer som dere pleier, eller anerkjenner dere hverandres drømmer?

Til sist handler det om verdier og symboler i forholdet deres, hvilke ting er viktig for dere som par.

Her dreier det seg om hvilke syn og verdier dere har i en rekke ulike kategorier som vil påvirke dere gjennom livet. Alt fra oppdragelse av barn til utdanning, penger, fritid, sex, trofasthet og parforholdet.

Trumfer en stabil inntekt alt annet, eller kan det være sånn at partneren din kan få jobbe mindre og drive med rekreasjon resten av tiden? Er det viktig for dere at barna skal synes fotballtreningen er gøyal og lek, eller kanskje det er viktig for dere at barnet skal skinne på trening og være best?

Svarene på slike spørsmål sørger for å gi forholdet et formål og en mening, og veien til å finne ut av disse tingene vil både være viktig og morsomt for paret.

Disse to tingene bør alle merke seg

Skal man trekke to ting ut av studiene som gjelder for menn og kvinner, så er Gottman helt klar på hvilke ting menn og kvinner bør være oppmerksom på.

– For menn i heterofile forhold er det viktigste er å akseptere at kvinnen påvirker forholdet. Det viser seg at hvis du vil kunne påvirke forholdet, må du også akseptere å bli påvirket. Du kan ikke ha makt i et forhold, hvis ikke dere gir og tar, forteller Gottman.

Kvinner, derimot, vil få mye igjen for å ta ansvar for sin del av en konflikt:

– Spesielt i heteroforhold så føler mennene seg veldig bra hvis en kvinne sier at «dette er ikke bare din feil. Jeg har ansvar for dette også. Det går begge veier, jeg har sikkert gjort ting som også har rotet til dette forholdet, det er ikke bare din skyld.» Det tok syv år for oss å oppdage dette, vi analyserte data og fulgte steg for steg, men det er en veldig mektig ting som en kvinne kan gjøre for en mann, avslutter Gottman.