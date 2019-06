Punger ut over 130.000 i måneden for New York-luksus

Nordens mektigste influenser er villig til å betale i dyre dommer for drømmeleiligheten i New York.

I løpet av ti år har den svenske bloggeren og influenseren Isabella Löwengrip (28), best kjent under aliaset «Blondinbella», opparbeidet seg en stor formue gjennom sin bloggvirksomhet.

Den 28 år gamle gründeren, som ifølge Dagens Næringsliv omsatte for rundt 16 millioner svenske kroner i 2018, regnes å være en av nordens mektigste influensere.

Ved siden av bloggvirksomheten har Löwengrip lansert sitt eget skjønnhetsmerke ved samme navn, som i tillegg til Norge og Sverige, lanseres i USA i disse dager.

I forbindelse med USA-lanseringen kunne Löwengrip allerede i april avsløre at firmaet Löwengrip Invest har etablert et kontor i New York. Denne uken kom 28-åringen med en ny beskjed. Nå har hun nemlig bestemt seg for å leie en leilighet i den store byen, der hun sammen med sine to barn kan bo når de oppholder der.

Svindyr luksus

Leiligheten hun gjerne ønsker seg er imidlertid ingen hvilken som helst leilighet. På bloggen avslører 28-åringen at hun i løpet av helgen fant drømmeleiligehen på Lex Avenue, rett ved Central Park.

- Den kan bli min fra 1. august, så kryss fingrene for meg, skriver hun på bloggen.

Ifølge den svenske avisen Expressen er det eiendomsmegleren Fredrik Eklund (42), kjent fra TV-programmet «Million Dollar Listing», som skal ha funnet Löwengrips drømmeleilighet.

På hjemmesiden Street easy ligger den sentrale leiligheten, som blant annet inneholder tre soverom, fire bad og et stort badebasseng, fortsatt ute til leie. I annonsen står det at leiligheten ligger i et av de mest fasjonable områdene i Upper east side.

Prislappen er dermed ikke beskjeden. Ifølge nettstedet er Löwengrip nødt til å punge ut 15.500 amerikanske dollar hver måned, noe som tilsvarer rundt 135 000 norske kroner, for å oppnå New York-luksusen hun gjerne ønsker seg.

Luksusvaner

For Isabella Löwengrips faste følgere kommer kanskje ikke den svindyre luksusleiligheten som et sjokk. 28-åringen er de siste årene blitt kjent for å være litt av et luksusdyr.

Stadig deler influenseren blant annet bilder av private luksusfly som hun stadig tar i bruk. På sin Instagramkonto har hun blant annet skrytt av hvordan alenemoren, ved hjelp av privatfly, kan rekke å hente barna i barnehagen i en stressende hverdag.

I mai skapte hun blant annet store overskrifter da hun annonserte at hun skal opprette et selskap som ønsker å tilby privatfly til folket.

I et intervju med svenske Breakit fortalte Löwengrip at de reisende hun vil nå er unge entreprenæører som henne selv. Videre forklarte bloggeren at hun ser potensial i et voksende marked for privatfly. Ifølge hennes spådommer vil flybransjen få en motvekt på samme måte som taxi- og kollektivtrafikken har fått Uber.