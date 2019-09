Puppeglippen som startet YouTube

Dette er historien om én av internetts største suksesser.

Vinteren 2004 gikk en 25 år gammel dataprogrammerer ved navn Jawed Karim rundt og ergret seg — på grunn av en brystvorte.

På jobben hans i betalingselskapet PayPal, snakket alle kollegene om en hendelse han ikke hadde fått med seg.

Noen dager tidligere, nærmere bestemt første februar, hadde nemlig popstjernen Janet Jackson skapt internasjonal furore ved å vise frem sin venstre brystvorte på amerikansk TV.

Folk gikk bananas.

Opptrinnet skjedde under det legendariske «half time show», pauseunderholdningen under amerikanske Super Bowl — en av verdens mest sette TV-sendinger.

Her møttes Justin Timberlake og Janet Jackson til en sexy duett som ble avsluttet med ordene «gonna have you naked by the end of this song», og vips — så stakk den ene puppen ut.

NIPPLEGATE: Videoen av denne hendelsen var det i 2004 ikke mulig å finne enkelt på nett. Det skulle bli starten på YouTube - som i dag har 1,9 milliarder brukere hver måned. Foto: EPA/Scanpix

Brystvorte-episoden fikk raskt tilnavnet « Nipplegate» og slo ned som et jordskjelv i de puritanske delene av USA.

Grunnen til at unge Jawed Karim gikk rundt å ergret seg var at han ikke fulgte med på sendingen denne kvelden, og at han gikk glipp av Jacksons brystvorte.

I tillegg irriterte det ham at det ikke fantes noe sted hvor han kunne gå for å se brystvorte-klippet på nytt.

Ett år senere registrerte Jawed og to kolleger fra PayPal et nytt domene ved navn Youtube.com. To måneder senere laster Jawed opp den første videoen på YouTube, en filmsnutt av ham selv i dyrehagen kalt « Me at the zoo».

Ti år senere var Jaweds filmsnutt sett mer enn 26 millioner ganger. I dag, fire år etter det igjen, er seertallet økt til 76 millioner og er beskrivende for YouTubes vanvittige vekst.

Året etter lansering vokser YouTube med ufattelige 20 milioner bruker hver måned, og i 2006 blir firmaet kjøpt av Google, og samtidig kåret til «person of the year» av Time Magazine.

I 2007 blir YouTube Awards introdusert, stemt frem av brukerne selv. Den mest sette videoen dette året: «The Evoution of Dance».

I 2008 introduseres HD video. Mest sette video er Avril Lavignes «Girlfriend».

I oktober 2009 tangerer YouTube vanvittige 1 milliard visninger daglig. Mest sette video er internettklassikeren «Charlie bit my finger - again!».

Året etter, i 2010, vises hele to milliarder videoer daglig. Mest sette video er The Gregory Brothers autotune-versjon av «Bed Intruder Song».

I 2011 nås en ny rekord, utrolige tre milliarder videovisninger daglig. Siden gjennomgår sitt første ordentlig redesign, og kun litt over et halvt år senere vises hele fire milliarder vider daglig. Mest sette video er «Justin Bieber - Baby ft. Ludacris»

I 2012 får den første enkeltvideoen mer enn én milliard visninger, og er også den mest sette videoen: PSYs «Gangnam Style».

I 2013 havner lille (TV)-Norge utrolig nok i toppsjiktet, med Ylvis’ «The Fox». «Gangnam Style» topper fremdeles totalt.

Toppvideo i 2014 var humorinslaget «Mutant Spider Dog».

Listen år for år toppes etter hvert nærmest utelukkende av musikkvideoer. I 2015 er Wiz Khalifas «See You Again» med Charlie Puth som skiller seg ut

I 2016 er toppvideoen «Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign».

YouTube begynner etter hvert å skille musikkvideoer ut i en egen toppliste, så det skal være plass til mer virale fenomen.

Vi kommer likevel ikke utenom 2017s enorme hit, som enn så lenge også er tidenes mest sette video på YouTube: Luis Fonsis monsterhit «Despacito».

Basert på viralitet, kommentarer, visninger og «likes», annonserer YouTube for 2018 at årets mest populære video er Kylie Jenners over elleve minutter lange video «To Our Daughter».

I dag har YouTube-universet nesten to milliarder månedlige brukere. Hver dag konsumeres én milliard timer med innhold. De fleste seerne er mellom 18 og 34 år, og av disse bruker 7 av 10 mobilen til å se på videoene.

Hvilken video som blir mest sett i 2019 vet vi foreløpig ikke, men Daddy Yankee & Snow-musikkvideoen «Con Calma» ligger i skrivende stund best an med 1,4 milliarder avspillinger.

De fengende rytmene og den hete dansingen i Luis Fonsis monsterhit «Despacito» har gjort videoen til tidenes mest sette på YouTube med i skrivende stund 6,5 milliarder avspillinger. Det var et annet «sexy» øyeblikk som startet hele videoeventyret. Foto: Skjermbilde

Og puppeglippen som startet det hele? Joda, den finnes også på YouTube.

(Kilder: YouTube, Wikipedia, AdWeek, Mashable. Noen av originalvideoene er fjernet fra YouTube.)

