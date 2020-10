Pusset opp leiligheten for millioner. Nå vil Bianca Ingrosso flytte

– Jeg vil kjøpe en større leilighet, sier den svenske influenseren.

I 2019 kjøpte den svenske influenseren Bianca Ingrosso (25) en leilighet på Östermalm i Stockholm.

Ifølge underholdningsnettstedet Hänt kostet leiligheten i underkant av ti millioner svenske kroner, og etter overtakelse gikk Ingrosso for en full renovering – som seerne fikk være vitner til gjennom realityserien «Wahlgrens Värld».

Hvor mye leilighetskjøpet og renoveringen endte på er ikke kjent, men at det ble dyrt har ikke influenseren lagt skjul på.

TOTALRENOVERING: Ingrosso pusset opp leiligheten for flere millioner, noe tv-seerne ble vitner til gjennom familiens realityserie. Foto: Kanal 5 / Discovery

SPLITTER NYTT: Blant annet kjøkkenet ble helt annerledes enn det var, og kostet influenseren dyrt. Foto: Kanal 5 / Discovery

– Altså, leiligheten kostet jo tosifret med millioner, og så kom renoveringen, millioner. Såpass kan jeg si, fortalte hun i en YouTube-video i november i fjor, uten å si et toalbeløp.

Nå ønsker hun imidlertid å flytte, til tross for at hun kun har bodd i leiligheten i et snaut år.

REALITYSTJERNER: Sammen med moren Pernilla Wahlgren, slipper Bianca Ingrosso tv-seerne inn i hverdagen sin i realityserien «Wahlgrens Värld», der blant annet leilighetsoppussingen har blitt mye vist. Foto: Kanal 5 / Discovery

Planlegger dobbelt leilighetskjøp

Det er i en ny video på YouTube at den svenske influenseren forteller at hun drømmer om en større leilighet.

– Jeg vil kjøpe en større leilighet og en leilighet i Palma, sier hun til venninnen Lovisa Worge (23), som på sin side reagerer med å spørre om Ingrosso virkelig har planer om å kjøpe to nye leiligheter innen året er omme om tre måneder.

Spørsmålet får Bianca Ingrosso til å endre litt på planene.

– Eller, jeg skal kjøpe meg en leilighet i Palma. Det er målet mitt, svarer 25-åringen.

Worge kan imidlertid ikke fatte og begripe hvorfor Ingrosso er på utkikk etter en ny leilighet nå som hun har pusset opp.

– Jeg synes du skal bo der litt til. Du har bodd der i ett år, og du elsker leiligheten din, sier hun klart og tydelig.

Overrasket med bryllup

Skuespiller Alex Pettyfer (30), kjent fra blant annet «Magic Mike», er en gift mann, røper han på Instagram.

«Mr. & Mrs. Pettyfer», skriver han til et bilde med den tyske modellen Toni Garrn (28), der paret viser frem gifteringene.

Pettyfer og Garrn har vært forlovet siden desember i fjor, men de har aldri avslørt noen detaljer rundt bryllupsplanleggingen. Derfor kommer nok bryllupet som en overraskelse på mange, noe man også kan se gjennom kommentarfeltet til 30-åringen – der en blant annet skriver:

«Gratulerer! Bestemoren din sa at du ikke var gift enda, men det ser ut som du er det».

Ifølge E! News ble bryllupet arrangert på Berner Schloss i Hamburg i Tyskland, med et par venner og familie til stede.

Inspirerer fansen på Instagram

Skuespiller Rebel Wilson (40) har det siste året gitt følgerne sine et innblikk i veien hennes til et sunnere liv.

Tidligere i år uttalte hun at 2020 skal bli hennes sunneste år noensinne, og nå ser hun snart målstreken. På Instagram skriver nemlig 40-åringen at hun bare er tre kilo unna målet.

«God søndag, alle sammen. Girer meg opp til en god uke foran meg. Denne uken var veldig travel, men jeg sto opp tidlig tre ganger og gikk på tur. Løp til og med et par spurter på 100 meter for å få pulsen enda høyere (selv om min spurt sikkert er noen andres rolige jogging). Men jeg er stolt av meg selv, og bare tre kilo unna ideal-vekten min», skriver hun.

Det får fansen til å juble i kommentarfeltet.

«Jeg blir så inspirert av reisen din. Stå på videre», skriver en.

«Heia deg! Glad for å høre at du nærmer deg ideal-vekten din. Du inspirerer mange. Ha en flott uke», skriver en annen.

Den australske skuespilleren har også delt et bilde der hun tydelig refererer til at hun ikke lenger kjenner seg igjen i karakteren hun spilte i «Pitch Perfect»-filmene, «Fat Amy».

«Dere kan kalle meg Fit Amy», skriver 40-åringen stolt.