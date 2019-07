Quentin Tarantino hinter om filmstopp: - Jeg har kommet til veis ende

Nå vil han skrive bøker og teaterstykker.

Med filmer som «The Hateful Eight», «Pulp Fiction», «From Dusk till Dawn» og «Django Unchained» har Quentin Tarantino gjort seg svært bemerket, og har gjennom en årrekke blitt omtalt som en av verdens beste filmregissører, produsenter og manusforfattere.

Kanskje ikke så rart med to Oscar-statuetter, Golden Globe og hele 182 nominasjoner å vise til.

Nå ser det imidlertid ut til at 56-åringen har planer om å legge regissørpennen på hylla. I et nylig intervju med magasinet GQ avslører Tarantino at den kommende storsatsingen «Once Upon A Time in Hollywood», som har premiere i august, mest sannsynlig blir hans siste film.

- Når det kommer til filmproduksjoner, tror jeg at jeg er kommet til veis ende, sier han til magasinet, gjengitt av Fox News.

Vil skrive bøker

Tarantino ser for seg en fremtid hvor han heller vil bruke tiden sin på å skrive bøker og teaterstykker.

- Jeg skal fortsette å være kreativ. Men jeg synes jeg har gitt det jeg kan gi til filmer, sier han.

Selv om den 56 år gamle prisvinneren er klar i sin tale, har han likevel ikke satt en utløpsdato på filmkarrieren sin.

- Kanskje jeg slutter nå, kanskje slutter jeg når jeg er midt opp i noe. Vi får se, sier han.

Stjernespekked storsatsing

Det var i mars det ble kjent at den Oscar-vinnende filmregissøren var i gang med en ny film. Gladnyheten ble delt i sosiale medier, og ble tatt i mot med stor begeistring blant fansen - spesielt den stjernespekkede skuespillerlisten.

Skuespillere som blant andre Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie og Dakota Fanning blir å se i den nye filmen

Ifølge People var i utgangspunktet skuespiller Luke Perry, som døde tidligere denne måneden, også med i rekken av kjente skuespillere som skal fronte den nye filmen.

At Tarantinos nye film vekker stor oppsikt, er i grunn ikke så rart. Sjeldent kommer stjerneregissøren med en ny film, og når han først gjør det har det alltid blitt en suksess.

«The Hateful Eight» var Tarantinos siste film. Den kom ut i 2015 og vant hele fem priser, deriblant en Oscar og en Golden Globe.

«Once Upon a Time in Hollywood» har premiere i Norge 23. august 2019.