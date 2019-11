R. Kellys tidlligere kjæreste gjør helomvending

Joycelyn Savage kommer med svært alvorlige anklager mot sangeren R. Kelly, og mener hun mener hun ble holdt fange av «et monster».

Mens den 52 år gamle sangeren Robert Kelly står tiltalt i retten med 13 anklager om blant annet barnepornografi og utnyttelse av mindreårige til seksuelle aktiviteter, kommer det frem nye opplysninger fra hans tidligere kjæreste, Joycelyn Savage (24).

I helgen skrev hun på sin Instagram at hun ville dele alt på et nettsamfunn som heter Patreon, hvor brukerne må betale for å se eller lese innhold. Dette strider mot tausehetserklæringen som hun tidligere skal ha underskrevet.

Alvorlige anklager

Anklagene fra Savage er alvorlige og beskriver ubehagelige opplevelser fra hennes tid med R. Kelly.

Det er blant annet New York Times og Chicago Sun Times som siterer Savages meldinger fra nettsamfunnet.

Ifølge avisene omtaler hun Kelly blant annet som et «monster» som «holdt henne fanget» og hevder at hun ble tvunget til å ta abort to ganger. Hun hevder videre han utnyttet henne for sex og ulike seksuelle fetisjer, som blant annet å tisse på henne.

DE TO KJÆRESTENE: Azriel Clary midt i bildet og Joycelyn Savage til høyre, har i flere år nektet for at R.Kelly holdt dem som sexslaver. Nå snur Savage.

Ifølge Savage skal Kelly ha blitt voldelig da hun kalte ham «babe» istedenfor «master» eller «far», skriver New York Times.

– Da tok han tak i meg og kvelte meg til alt ble sort, ifølge Savage.

Savage er bare én av flere kvinner som skal ha bodd med Kelly. Hun har tidligere forsvart ham mot anklager om blant annet seksuelt misbruk.

Samtidig med Savage skal også Azriel Clary ha vært R. Kellys kjæreste og bodde i samme hus. Clary har også tidligere forsvart artisten.

Gjør helomvending

Men nå har Savage altså gjort helomvendig, og maler et helt annet bilde av livet med «I believe I can fly»-musikeren.

I Patreon-innleggene skal Savage beskrive en nedrig hverdag, med blant annet jevnlig overvåkning fra R. Kellys ansatte.

Hun hevder at hun ble fulgt med på hele tiden, selv når hun var i dusjen, og beskriver en artist som gjorde ekstraordinære tiltak for å beskytte imaget sitt.

Blant annet hevder hun å ha blitt sultet i dagevis i forkant av et intervju med det amerikanske kjendisnettstedet TMZ, hvor Savage måtte øve inn eksakt hva hun skulle si for at artisten skulle fremstå på best mulig måte.

Foreldrene til Joycelyn Savage har tidligere uttalt at musikeren har hjernevasket henne og påstått at hun ble holdt fanget i det de beskrev som en sex-kult.

I et tv-intervju med CBS' Gayle King tidligere i år, forsvarte Savage den daværende kjæresten R. Kelly og lot foreldrene få det glatte lag.

– Foreldrene våre er ute etter penger og å utnytte han, uttalte Savage da.

Azriel Clary (t.v.) og Joycelyn Savage forsvarte R. Kelly i retten i mars 2019. Nå snur Savage. Foto: Matt Marton (AP / NTB Scanpix)

Skulle gjøre henne til artist

Ifølge Savage var det livet som en vellykket artist som lokket henne inn i situasjonen. Hun møtte artisten da hun var 19 år, og R. Kelly lovte henne at hun skulle bli den neste Aaliyah.

– Robert fortalte meg så mange løgner og som 19-åring trodde jeg på alt. Hvis noen tilbød deg millioner av dollar og ba deg være med dem, så hadde du gjort det, skrev Savage om karrieredrømmen.

Aaliyah var en kjent artist frem til hun døde i en flystyrt i 2001, bare 22 år gammel. Hun giftet seg med R. Kelly da hun bare var 15 år etter at paret hadde forfalsket fødselsattesten hennes. Ekteskapet varte til foreldrene hennes annullerte det påfølgende år.

R. Kellys advokat bestrider påstandene

Forsvareren til R. Kelly, Steve Greenberg, bestrider påstandene fra Savage.

– Det er uheldig at Jocelyn nå prøver å tjene penger ved å utnytte det lange, kjærlige forholdet til Robert. Hvis hun hadde fortalt sannheten, ville naturligvis ingen ha betalt, så å hun har dessverre valgt å fremholde historiene og løgnene som andre har fortalt for sin egen personlige fortjeneste. Vi kjenner de virkelige fakta, og det var ikke før hun gikk tom for penger at hun bestemte seg for at noe var galt. Forhåpentligvis vil folk se det for den åpenbare profitteringen det er, sier advokaten i en uttalelse til Variety.

R. Kelly sitter for tiden i fengsel etter at han ble arrestert i juni, og deretter i juli. Nå er han nektet prøveløslatelse og en tredje rettssak er berammet til mai 2020.

Den andre kjæresten, Azriel Clary har ennå ikke kommentert anklagene fra Savage.