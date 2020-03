Råd fra psykolog:  Snu koronakrisen til noe positivt ved å gjøre mer av disse tre tingene

Du har kanskje følelsen av å være «innesperret», men samtidig har du fått tid og mulighet til å gjøre mer av det vitenskapen forteller oss at vi blir lykkelige av.

Regjeringens tiltak for å bremse spredningen av Covid-19, gir oss mye tid innenfor husets fire vegger.

Ekspertene frykter, og forventer, negative konsekvenser: Konkurser. Skilsmisseboom. Høyere arbeidsledighet. Dårligere helse.

Samtidig kan det jo tenkes at det kommer positive ting ut av koronakrisen.

Fødeavdelingene blir trolig ekstra travle om ni måneder, og statsministeren har tross alt bedt oss om å få flere barn. Single finner kanskje sammen lettere, av den enkel grunn at kriser fremprovoserer behovet for å ha en nær tilknytningperson.

- I utrygge tider blir tilknytningsbehovet i oss vekket til live. Vi kjenner på behovet for å høre til og ha noen som er der spesielt for deg, og for voksne blir det gjerne en partner, sier psykolog og samlivsterapeut Frode Thuen til Nettavisen.

LES MER: Etter koronakrisen er det to yrkesgrupper som kommer til å få hendene fulle

Tiltakene begrenser vår personlige frihet, og det er første gang denne generasjonen nordmenn opplever det. Selv om det kan oppleves som ubehagelig, tror Thuen at det kan komme noe godt ut av det.

- Nå skjærer vi aktiviteten ned til det aller viktigste. Nå tar vi vare på helsen og hverandre, og forsøker å leve trygge og gode liv. Vanligvis bruker vi mye tid på meningsløse ting. Kanskje kan det nå vokse frem en slags erkjennelse av hva som er viktig og hva vi bør slutte å bruke tid på?

Det samme sier psykolog Anders Lindskog, som driver Villa Frisk på Greåker og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han oppfordrer oss til å forsøke å snu situasjonen til noe positivt, og ta de mulighetene som kommer ut av lockdown-situasjonen.

PSYKOLOG: Anders Lindskog oppfordrer nordmenn til å se muligheter, selv når vi opplever begrensinger på vår personlige frihet. Foto: Geir Carlsson (Fredriksstad Blad)

Helt spesifikt, lister Lindskog opp tre ting som forskningen forteller oss at vi bør gjøre mer av:

1. Være mer sammen med familien

Mange av oss er nå «innesperret» med familien, og selv om det kanskje kan bli lange dager - spesielt for småbarnsforeldre - så er det samtidig en uvanlig mulighet til å tilbringe kvalitetstid med de du er aller mest glad i.

Sykepleier Bonnie Ware har oppsummert de vanligste tingene folk angrer på like før de dør, etter mange års arbeid med pasienter som hadde mellom tre og tolv uker igjen å leve. Og vet du hva som ligger som punkt to på lista?

«Jeg skulle ønske jeg ikke jobbet så hardt».

LES MER: Disse fem tingene angrer vi mest på like før vi dør

I stedet for å tilbringe time etter time på arbeidsplassen, skulle mange ønske de hadde tilbragt mer tid sammen med familien sin.

«Mange går glipp av barnas oppvekst og partnerens selskap. Selv om jeg også hørte denne ofte fra kvinnelige pasienter, kom den som oftest fra menn som angret dypt på å ha brukt så mye tid av livet sitt på arbeidslivets tredemølle,» skrev sykepleier Ware.

Og som ikke det var nok: Gode relasjoner er faktisk den aller viktigste faktoren i et lykkelig liv.

Etter 80 år med forskning, slår Harvard-forskerne fast: Fin bil, en imponerende lederstilling og mye penger på konto betyr lite i det store bildet - det er nære venner og familie som gjør deg lykkelig.

- De som er mer sosialt tilknyttet venner, familier og omgivelsene sine, er gladere, lever lenger og har bedre helse enn de som er mindre tilknyttet, uttalte psykiater Waldinger fra Harvard.

Så kanskje er det ikke så ille å ha fått et lite rom, i en ellers travel hverdag, til å prioritere familie og venner?

Les også Etter 80 år slår forskerne fast: Dette gjør deg lykkelig

2. Være mer ute i naturen



Det finnes mye forskning som viser at det er helsebringende å være ute i naturen.

En studie viser at det å tilbringe to timer i uka ute i naturen, fører til bedre helse. Det er imidlertid bare en av mange studier med samme resultat:

Vi blir rett og slett lykkeligere av å være ute i frisk luft, gjerne omgitt av trær, fjell og stille vann.

LES OGSÅ: 80 prosent av lykkefølelsen er genetisk bestemt: - Livet er litt lysere for noen av oss

Heldigvis bor vi i et land med mye natur, og Folkehelseinstituttet oppfordrer også til å komme seg ut i naturen - enten alene eller sammen med andre.

Så lenge man holder god avstand til hverandre, og ikke er mer enn fem i én gruppe, er det også forsvarlig i henhold til smittevernreglene.

3. Ha mer sex

Kanskje kan det virke som et flåsete råd, men sex er langt på vei en av de beste medisinene vi har mot både fysisk og mental sykdom.

Også her er nemlig forskningen entydig: God sex er helsebringende for absolutt alle - så lenge det er noe man deltar i med vilje og lyst, naturligvis.

Når vi får orgasme, utløses en rekke hormoner i hjernen, som dopamin og oxytocin, og vi blir glade, oppstemte, avslappet og kjærlige.

Sex er stressdempende, og styrker samtidig immunforsvaret. Du sover bedre, demper smerter og blir gladere. I tillegg kan vi være rause, spesielt i disse tider, å definere sex som fysisk aktivitet - og det er ekstra viktig når vi blir sittende mye i ro.

Og sist, men ikke minst: God, samtykkende sex fører til mer nærhet. Par som er fornøyd med sexlivet sitt, rapporterer om større tilfredshet med parforholdet generelt.

Les også 20 år lang studie viser hvor viktig sex er for parforholdet: Én periode er spesielt avgjørende

Det er naturlig å gå hverandre litt på nervene når man plutselig må tilbringe masse tid sammen - isolert i en liten leilighet. Men i stedet for å gripe enhver mulighet til å kverulere på hvem som skal ta oppvasken, kanskje dere heller skal gjøre som psykologen sier:

Ha mer sex. Nå har dere bedre tid, og det er altså ikke bare bra for helsa, men også for parforholdet.