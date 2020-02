Rage Against the Machine kommer til Europa i 2020

Det legendariske rockebandet er klare for å spille sammen for første gang siden 2011.

Det melder flere internasjonale medier, blant andre Rolling Stone.

De politiske rockerne har ikke opptrådt sammen siden 2011. I stedet har medlemmene vært opptatt med musikalske prosjekter på hver sin kant.

I november i fjor ble det klart at gjenforeningen skulle finne sted. Nå er turnédatoene sluppet, og bandet vil spille sammen syv ganger i Europa i august og september i år.

Rage Against The Machine ble opprettet i 1991 og oppløst ni år senere. I 2002 startet tre av medlemmene (Tom Morello, Tim Commerford og Brad Wilk) bandet Audioslave sammen med nå avdøde Chris Cornell.

Alle inntektene fra de tre første showene - i El Paso, Las Cruces og Glendale - vil gå direkte til immigrantrettighetsorganisasjoner, ifølge Rolling Stone.

Dette er den fulle listen over turnédatoene:

26. mars — El Paso, USA - Don Haskins Center

28. mars — Las Cruces, USA - Pan American Center

30. mars — Glendale, USA - Gila River Arena

10. april — Indio, USA - Coachella

17. april — Indio, USA - Coachella

21. april — Oakland, USA - Oakland Arena

25. april — Portland, USA - Moda Center

28. april — Tacoma, USA - Tacoma Dome

1. april — Vancouver, Canada - Pacific Coliseum at the PNE

3. april — Edmonton, Canada - Rogers Place

5. april — Calgary, Canada - Scotiabank Saddledome

7. mai — Winnipeg, Canada - Bell MTS Place

9. mai — Sioux Falls, USA - Denny Sanford Premier Center

11. mai — Minneapolis, USA - Target Center

14. mai — Kansas City, USA - Sprint Center

16. mai — St. Louis, USA - Enterprise Center

19. mai — Chicago, USA - United Center

23. mai — Boston, USA - Boston Calling

19. juni — Dover, USA - Firefly

10. juli — East Troy, USA- Alpine Valley Music Theatre

13. juli — Detroit, USA - Little Caesars Arena

17. juli — Ottawa, Canada - Ottawa Bluesfest

18. juli — Festival d’Été de Québec, Canada - Festival d’Été de Québec

21. juli — Hamilton, Canada - FirstOntario Centre

23. juli — Toronto, Canada - Scotiabank Arena

27. juli — Buffalo, USA - KeyBank Center

29. juli — Cleveland, USA - Rocket Mortgage FieldHouse

31. juli — Pittsburgh, USA - PPG Paints Arena

2. august — Raleigh, USA - PNC Arena

4. august — Washington DC - Capital One Arena

7. august — Camden, USA - BB&T Pavilion

10. august — New York, USA - Madison Square Garden

11. august — New York, USA - Madison Square Garden

28. august — Leeds, UK - Leeds Festival

30. august — Reading, UK - Reading Festival

1. september — Paris, Frankrike - Rock En Seine Festival

4. september — Stradbally Laois, Irland - Electric Picnic Festival

6. september — Berlin, Tyskland - Lollapalooza Berlin Festival

8. september — Praha, Tsjekkia - O2 Arena

10. september — Krakow, Polen - Tauron Arena

12. september — Wien, Østerrike

Rapduoen Run the Jewels (Killer Mike and El-P) vil varme opp for Rage Against the Machine alle dager - unntatt Chicago - i anledning deres nye album, RTJ4.

Billettene vil bli sluppet torsdag 13. februar på bandets egne hjemmesider, melder Billboard.