Rapperen Juice Wrld (21) er død

Rapperen fylte 21 år på mandag. Søndag falt han om og døde, melder nettstedet TMZ.

Saken oppdateres

Rapperen skal ha fått et illebefinnende da han gikk gjennom flyplassen Midway i Chicago.

Nødetatene forteller at han blødde fra munnen da ambulansepersonell kom til stedet.

TMZ forteller at Juice Wrld - som egentlig heter Jarad Anthony Higgins - fortsatt var bevisst da han ble kjørt til et sykehus. Her ble han ble imidlertid erklært død kort tid senere. Dødsårsaken er uklar på dette tidspunktet.

Artisten har blitt lyttet til av over 27 millioner unike brukere på Spotify den siste måneden.

21-åringen har drevet med musikk siden 2015, men slo for alvor gjennom i 2018, med låtene «All Girls Are the Same» og «Lucid Dreams». Han sang også sammen med Ellie Goulding på låten «Hate Me».

Flere venner og kolleger av Juice Wrld er sjokkert over nyheten, blant annet rapperen Lil Nas X:

Også på hans siste bilde på Instagram strømmer kondolansene inn:

Juice Wrld er ikke den første amerikanske rapperen i 20-årene som har gått bort de siste årene. XXXTentacion, Lil Peep og Mac Miller er eksempler på andre kjente navn som nylig har gått bort tidlig.

21-åringen holdt sin første konsert i Norge på Sentrum Scene i Oslo i 2018, ifølge nettstedet 730.no.