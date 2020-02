Rapperen Pop Smoke skutt og drept

20-åringen ble skutt i sitt eget hjem i Los Angeles.

Kjendisnettstedet TMZ skriver at to menn i hettegensere og masker brøt seg inn i huset til rapperen i det man antar var et innbrudd, og avfyrte flere skudd mot Bashar Barakah Jackson, bedre kjent som Pop Smoke. Gjerningsmennene skal ha forlatt åstedet til forts, ifølge kilder som TMZ har snakket med. Hendelsen skal ha skjedd rundt 04.30, natt til onsdag, amerikansk tid.

20-åringen ble kjørt til sykehuset Cedars-Sinai Medical Center, men livet sto ikke til å redde. De mistenkte gjerningspersonene er fortsatt på frifot, skriver TMZ.

Pop Smoke var en av USAs mest spennende nykommere innen rapsjangeren. I fjor sommer slapp han sitt siste album, hvor han blant annet fikk en stor hit med låten «Welcome to the party». Han fikk også gitt ut låter sammen med kjente artister som Travis Scott og Quavo.

Superstjernen Nicki Minaj, som lagde en remix av låten «Welcome to the party», er i sjokk etter drapet på 20-åringen.

- Bibelen forteller oss at sjalusi er like grusom som graven. Utrolig. Hvil i fred, Pop, skriver Minaj på Instagram.