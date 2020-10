Rapport hevder ladbare hybrider i praksis er tull

– Påviser nok en gang sjokkerende CO2-tall for ladbare hybrider i den virkelige verden, skriver organisasjonen Transport & Environment etter å ha sett på bilenes faktiske forbruk.

Det har vært en lang rekke rapportert de siste årene som har forsøkt å finne ut om elbiler er bedre enn bensin- og dieselbiler.

Selv om resultatene varierer noe, ser de fleste rapportene ut til å være enige om at totalregnskapet for elbiler er vesentlig bedre, i alle fall hvis strømproduksjonen er mer eller mindre fornybar.

Men hvordan er det med ladbare hybrider?

Den perfekte kombinasjonen?

De ladbare hybridene har gjort vesentlig fremskritt de siste årene. Grunntanken er at bilene kan kjøre på strøm i hverdagen, men samtidig reise på langturer innimellom uten bekymring for rekkevidde og kø ved ladestasjonene. På papiret er dessuten utslippet svært lavt.

Og etter at de nye modellene har kommet, er batterikapasiteten faktisk blitt god nok.

– Helt annet utslipp i virkeligheten

I en ny rapport fra den velkjente organisasjonen Transport & Environment (T&E), hevdes det derimot at bilene har langt høyere forbruk og utslipp i virkeligheten.

Basert på ni forskjellige rapporter om hvordan de ladbare hybridene faktisk benyttes i Europa, konkluderer T&E med at ladbare hybrider i snitt har et forbruk og utslipp som er 2,65 ganger høyere enn sitt utslipp på papiret etter den nå utdaterte NEDC-utslippstesten.

Til sammenligning er hybridenes utslipp 1,48 ganger høyere, og bensin- og dieselbilenes utslipp 1,39 ganger høyere.

Konsekvensen av dette er ifølge T&E at ladbare hybrider bare er marginalt bedre enn hybridbiler når det kommer til rent utslipp i løpet av sin levetid:

– CO2-utslippet fra en typisk ladbar hybrid er omtrent 117 gram CO2/km, noe som bare er marginalt bedre enn en vanlig hybrid som i snitt har 135 gram CO2/km.

– I løpet av livstiden vil en ny ladbar hybrid slippe ut omtrent 28 tonn med CO2, marginalt mindre enn en vanlig hybrid som vil slippe ut 33 tonn. En ny elbil vil slippe ut omtrent 3,8 tonn fra elektrisiteten den bruker. Det er klart at ladbare hybrider er langt mer sammenlignbare med tradisjonelle biler, enn elektriske biler, hevder T&E.

T&E mener tallene er «sjokkerende».

– Denne rapporten påviser nok en gang sjokkerende CO2-tall for ladbare hybrider i den virkelige verden», skriver T&E, ifølge motor.no.

Første generasjon plug-in hybrider hadde ikke store batteriet å snakke om, og dermed ble rekkevidden kort og det faktiske forbruket kunne bli høyt – særlig om vinteren.

I analysen har de ikke tatt hensyn til produksjon av bilene, kun direkte utslipp ved kjøring og produksjon av strøm. T&E har regnet inn CO2-utslipp fra strømproduksjon både på ladbare hybrider og elbiler på 100 gram CO2 per kWh.

T&E hevder at deler av årsaken til at ladbare hybrdier kommer såpass dårlig ut av det, er at enkelte modeller fyrer opp bensinmotoren, selv når det er strøm på batteriet og bilen står i elmodus.

Dette er et velkjent fenomen, spesielt på første generasjon ladbare hybrider, der bensinmotoren brukes for oppvarming når det er kaldt. De fleste nyere modeller kan derimot tvinges i ren elmodus.

Handler i stor grad om hvordan bilen brukes

En av de største utfordringene med ladbare hybrider er at forbruket vil variere betydelig med bruken.

Nyere ladbare hybrider har typisk 50-100 kilometer ren elektrisk rekkevidde, noe som er langt mer enn en normal hverdagslig kjøretur. Det betyr at bilene faktisk kan dekke majoriteten av kjøringen i hverdagen på bare strøm.

Men svært mange av de første ladbare hybridene hadde i realiteten svært kort elektrisk rekkevidde, spesielt på vinteren, noe som gjorde at mange ikke så poenget med å lade opp bilen mellom hver tur. At bilene i tillegg gjerne fyrte opp bensinmotoren når det var kaldt, gjorde ikke situasjonen noe bedre.

I Norge ble problemet ekstra stort av at ladbare hybrider var mye billigere enn alternativene, samtidig som de tilbød mye mer krefter. Storselgeren Golf GTE var for eksempel prismessig det mest gunstige valget, og lynrask, men ingen av delene krevde at du faktisk hadde en lademulighet hjemme.

Hvordan den nye generasjonen ladbare hybrider med lenger rekkevidde vil påvirke faktisk forbruk vet foreløpig ingen.

