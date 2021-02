Rasende mor advarer i viralt innlegg: - Mitt verste mamma-mareritt

Etter 20 timer med jobb, ønsker hun nå å advare.

At barns leker også kan føre til litt frustrasjon vet alle som har tråkket på en legokloss. Men Lisa Tschilig Hoelze, er en mor som virkelig har fått kjenne på frustrasjon.

I et innlegg på Facebook, som nå har gått viralt, deler hun nemlig historien om hvordan over 150 «bunchems», en type byggesett der delene fester seg i hverandre på samme måte som en borrelås, måtte fjernes fra datterens hår.

Innlegget, som ble lagt ut 11. januar, er per skrivende stund delt over 227.000 ganger, og viser bilder av et hår det er vanskelig å tro at skal komme ut av det hele i nærheten av like helt.

- Fredag klokken 16.00 til lørdag klokken 22.00 var mitt verste mammamareritt til nå, skriver Hoelze.

- «Ut av kroppen»-opplevese

Etter at barna var ferdige med sin digitale skoledag, hadde de nemlig tatt turen ned i kjelleren for å leke. Etter litt kommer sønnen, Noah, opp til moren og forteller at søsteren, Abigail, har fått noe satt fast i håret.

- Så kom hun opp. Jeg tror jeg hadde en «ut av kroppen»-opplevelse, skriver Hoelze.

Det viste seg nemlig at Noah hadde helt en kasse med de myke «bunchems»-lekene over søsteren. Byggesettet hadde familien hatt lenge, men sjeldent lekt med, og nå mener Hoelze de bør komme med en advarsel.

- Hun hadde omkring 150 av disse tingene lagvis i håret. De hadde gjort det verre når de prøvde å fjerne dem selv, fordi de fester seg sammen som borrelås.

- Det tok meg tre timer å få ut 15, fortsetter hun.

Og plutselig hadde familien holdt på til langt på natt. Dagen etter fortsatte jobben - med hjelp av nyinnkjøpt olje og en spesiell kam.

- Hadde vi klippet dem ut, ville hun ha endt opp med en kort pixie-klipp, fordi de satt så dypt. Det knuste hjertet mitt, og jeg kunne bare ikke gi opp å prøve å få dem ut. Jeg er den moren som har en sløyfe som matcher hvert antrekk, skriver moren.

- Takk Gud

Og etter intet mindre enn til sammen 20 timer, med etter hvert opphovne fingre, hadde hun fått ut alle lekene - et mirakel, mener moren.

- Vi reddet håret hennes, og selv om det var tynnere, så var det ikke så ødelagt som jeg trodde, takk Gud.

Abigail og familien er imidlertid ikke de eneste som har vært utsatt for dette. Etter et søk på nettet dukker en rekke videoer opp, av foreldre som forsøker å redde barnas hår etter å ha lekt med disse lekene.

Hoelze håper med innlegget å få advart andre familier.

- Dette er noe vi aldri kommer til å glemme, veldig traumatisk opplevelse i Hoelzle-huset denne helgen.

